México

Inicia pago de becas Benito Juárez: la SEP amplía cobertura a más de 4 millones de estudiantes

El sistema de entrega de becas y la logística implementada buscan garantizar transparencia

Guardar
Estudiantes reciben el pago de
Estudiantes reciben el pago de la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

El programa Beca Universal Benito Juárez para estudiantes de Educación Media Superior experimentó un crecimiento en el ciclo escolar 2024–2025, al ampliar su cobertura a más de 4.2 millones de beneficiarios, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

La SEP informó que a partir de este jueves 4 de diciembre comenzará la entrega del pago de continuidad correspondiente al último bimestre (noviembre-diciembre) para los alumnos de Educación Media Superior.

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez según la inicial del primer apellido

  • A y B: 4 de diciembre
  • C: 5 de diciembre
  • D, E y F: 8 de diciembre
  • G: 9 de diciembre
  • H, I, J, K y L: 10 de diciembre
  • M: 11 de diciembre
  • N, Ñ, O, P y Q: 15 de diciembre
  • R: 16 de diciembre
  • S: 17 de diciembre
  • T, U, V, W, X, Y y Z: 18 de diciembre

La inversión en la Beca Universal Benito Juárez alcanza un récord

Este avance representa un incremento del 64.2 % respecto al ciclo anterior, cuando la cifra de estudiantes apoyados era de 2.5 millones, lo que constituye un paso relevante hacia la consolidación de un bachillerato más equitativo y con igualdad de oportunidades.

Inicia entrega de tarjetas del
Inicia entrega de tarjetas del Bienestar para le Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

La inversión destinada a este programa alcanzó un monto sin precedentes de 33 mil 920.5 millones de pesos, consolidando a la Beca Universal Benito Juárez como uno de los pilares fundamentales de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario subrayó que este esfuerzo financiero refleja el compromiso del gobierno federal con la educación y la equidad social.

De acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), encabezada por Julio León Trujillo, el número exacto de jóvenes beneficiados asciende a 4 millones 64 mil 815, de los cuales 2 millones 131 mil 873 son mujeres y 1 millón 932 mil 942 son hombres.

Esta distribución, según la Secretaría de Educación Pública, evidencia la prioridad otorgada a la equidad de género y la eliminación de obstáculos históricos que han limitado el acceso a la educación, así como el impulso al ejercicio pleno del derecho educativo en todos los niveles.

Beca Universal Benito Juárez: el salto histórico en cobertura

El secretario de Educación Pública detalló que el 97.7 % de las escuelas de Educación Media Superior reciben este apoyo, lo que implica un aumento de cobertura de 12 mil 931 a 13 mil 486 planteles en todo el país.

Esta expansión garantiza un acompañamiento sostenido a estudiantes en prácticamente todo el territorio nacional, fortaleciendo la permanencia y el aprendizaje de los jóvenes.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Delgado Carrillo destacó que la Beca Universal Benito Juárez constituye una herramienta clave para reducir el abandono escolar, ya que permite a los estudiantes solventar gastos de transporte, materiales escolares y alimentación.

“Cada estudiante becado representa una inversión directa en el futuro del país; la educación es la estrategia más efectiva para fortalecer el tejido social, promover la movilidad educativa y generar más oportunidades para las juventudes de México”, señaló el funcionario.

Por su parte, Julio León Trujillo afirmó que el programa prioriza a las comunidades más vulnerables y que el despliegue de la CNBB en las 32 entidades federativas ha permitido establecer un sistema eficiente y transparente para la entrega puntual de los apoyos.

Temas Relacionados

Beca Benito JuárezBeca Rita CetinaSEPProgramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Estos son los beneficios que tiene tomar magnesio para tu masa muscular

Este mineral es fundamental para quienes buscan mejorar su desempeño deportivo, ya que interviene en la producción de energía y la recuperación muscular

Estos son los beneficios que

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de diciembre: reanudan tránsito en la línea 9 luego de rescatar a un perro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Así es como puedes consumir búlgaros para ayudar a desinflamar y combatir el hígado graso

Pocas personas saben que estos microorganismos tienen valiosas propiedades para combatir esta condición

Así es como puedes consumir

Así reaccionó Terence Crawford tras perder el cinturón del CMB

El boxeador estadounidense utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas al organismo y a su presidente tras la polémica decisión

Así reaccionó Terence Crawford tras

Beca Rita Cetina 2025: quiénes recibirán su pago el próximo lunes 15 de diciembre

El calendario oficial del programa social para estudiantes ya está disponible

Beca Rita Cetina 2025: quiénes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Blindan la frontera entre Tlaxcala

Blindan la frontera entre Tlaxcala y Puebla tras el hallazgo de personas sin vida

CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

Miembros de Los Mayos detenidos en BC llegaron en un camión de basura y sometieron a 200 mujeres en Rosarito

EEUU revoca visas a funcionarios de una empresa de transporte en México por inmigración ilegal

Cae “El Balú”, miembro de La Chokiza y objetivo prioritario, en tianguis de Ecatepec

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa causa locura en

Dua Lipa causa locura en las calles de CDMX tras su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros

¿Aparece Ángela Aguilar? Christian Nodal presume su Spotify Wrapped 2025 en medio de contrademanda

Ivonne Montero llora al recordar a Fabio Melanitto, su ex pareja e integrante de Uff que fue asesinado

Las canciones que Bad Bunny cantará en “La Casita” que enojó a los fans que irán a sus shows en México

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 3 de diciembre

DEPORTES

Así reaccionó Terence Crawford tras

Así reaccionó Terence Crawford tras perder el cinturón del CMB

Mauricio Sulaimán confirma que Canelo Álvarez podría volver a pelar por el campeonato mundial del CMB: “Él está número uno”

Esto ganaría David Faitelson en TUDN, razón por la que Willie González lo tachó de “vendido”

México ya conoce sus rivales para la Copa Mundial de Sóftbol 2026

Cade Cowell, jugador de Chivas, estaría cerca de volver a la MLS