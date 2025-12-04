Inicia pago de becas Benito Juárez: la SEP amplía cobertura a más de 4 millones de estudiantes

Estudiantes reciben el pago de la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

El programa Beca Universal Benito Juárez para estudiantes de Educación Media Superior experimentó un crecimiento en el ciclo escolar 2024–2025, al ampliar su cobertura a más de 4.2 millones de beneficiarios, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

La SEP informó que a partir de este jueves 4 de diciembre comenzará la entrega del pago de continuidad correspondiente al último bimestre (noviembre-diciembre) para los alumnos de Educación Media Superior.

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez según la inicial del primer apellido

A y B : 4 de diciembre

C : 5 de diciembre

D, E y F : 8 de diciembre

G : 9 de diciembre

H, I, J, K y L : 10 de diciembre

M : 11 de diciembre

N, Ñ, O, P y Q : 15 de diciembre

R : 16 de diciembre

S : 17 de diciembre

T, U, V, W, X, Y y Z: 18 de diciembre

La inversión en la Beca Universal Benito Juárez alcanza un récord

Este avance representa un incremento del 64.2 % respecto al ciclo anterior, cuando la cifra de estudiantes apoyados era de 2.5 millones, lo que constituye un paso relevante hacia la consolidación de un bachillerato más equitativo y con igualdad de oportunidades.

Inicia entrega de tarjetas del Bienestar para le Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

La inversión destinada a este programa alcanzó un monto sin precedentes de 33 mil 920.5 millones de pesos, consolidando a la Beca Universal Benito Juárez como uno de los pilares fundamentales de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario subrayó que este esfuerzo financiero refleja el compromiso del gobierno federal con la educación y la equidad social.

De acuerdo con datos proporcionados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), encabezada por Julio León Trujillo, el número exacto de jóvenes beneficiados asciende a 4 millones 64 mil 815, de los cuales 2 millones 131 mil 873 son mujeres y 1 millón 932 mil 942 son hombres.

Esta distribución, según la Secretaría de Educación Pública, evidencia la prioridad otorgada a la equidad de género y la eliminación de obstáculos históricos que han limitado el acceso a la educación, así como el impulso al ejercicio pleno del derecho educativo en todos los niveles.

Beca Universal Benito Juárez: el salto histórico en cobertura

El secretario de Educación Pública detalló que el 97.7 % de las escuelas de Educación Media Superior reciben este apoyo, lo que implica un aumento de cobertura de 12 mil 931 a 13 mil 486 planteles en todo el país.

Esta expansión garantiza un acompañamiento sostenido a estudiantes en prácticamente todo el territorio nacional, fortaleciendo la permanencia y el aprendizaje de los jóvenes.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Delgado Carrillo destacó que la Beca Universal Benito Juárez constituye una herramienta clave para reducir el abandono escolar, ya que permite a los estudiantes solventar gastos de transporte, materiales escolares y alimentación.

“Cada estudiante becado representa una inversión directa en el futuro del país; la educación es la estrategia más efectiva para fortalecer el tejido social, promover la movilidad educativa y generar más oportunidades para las juventudes de México”, señaló el funcionario.

Por su parte, Julio León Trujillo afirmó que el programa prioriza a las comunidades más vulnerables y que el despliegue de la CNBB en las 32 entidades federativas ha permitido establecer un sistema eficiente y transparente para la entrega puntual de los apoyos.