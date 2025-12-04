México

Cuáles son los requisitos para deducir gastos médicos ante el SAT y qué beneficios tiene

Contribuyentes también podrán incluir gastos en salud para familiares siempre que estos no perciban ingresos superiores al salario mínimo

Guardar
El SAT recordó que algunos
El SAT recordó que algunos gastos médicos y hospitalarios pueden ser deducidos al final del ejercicio fiscal. Foto: (iStock)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó a las personas contribuyentes que perciben ingresos por honorarios, sueldos y salarios, arrendamiento, actividad empresarial o profesional, que pueden deducir diversos gastos médicos en su Declaración Anual.

Estas deducciones personales permiten disminuir los ingresos acumulables del ejercicio fiscal correspondiente, lo que se traduce en un menor pago de impuestos o, en algunos casos, en la posibilidad de obtener un saldo a favor.

De acuerdo con la autoridad fiscal, entre los conceptos deducibles se encuentran los honorarios médicos, dentales, psicológicos y nutricionales, así como los gastos hospitalarios, que incluyen medicinas siempre que estén registradas dentro de la factura emitida por el hospital. También son deducibles los honorarios de enfermería, análisis clínicos y estudios de laboratorio, prótesis y la compra o alquiler de aparatos destinados al restablecimiento o rehabilitación del paciente.

La deducción de estos gastos
La deducción de estos gastos ante el SAT podría generar saldo a favor al final del ejercicio. Foto: (iStock)

Asimismo, es posible deducir la compra de lentes ópticos graduados hasta por 2 mil 500 pesos al año, siempre que el comprobante fiscal especifique sus características o se cuente con el diagnóstico de un especialista. Las primas de seguros de gastos médicos también entran dentro de las deducciones permitidas.

El SAT aclaró que los contribuyentes pueden deducir no solo sus propios gastos, sino también aquellos realizados en favor de sus familiares directos, como cónyuge o concubino, padres, abuelos, hijos y nietos, siempre que estos no hayan recibido ingresos iguales o superiores al salario mínimo anual.

Esto incluye a personas con incapacidad o discapacidad mayor al 50%, cuyos gastos médicos pueden deducirse al 100%, siempre y cuando exista un certificado emitido por instituciones del Sistema Nacional de Salud.

Uno de los requisitos fundamentales es que los pagos se realicen a través de métodos electrónicos: transferencia bancaria, tarjeta de crédito, débito o servicios, así como cheque nominativo. Los gastos pagados en efectivo no son deducibles. Además, las facturas deben ser emitidas por personas con título profesional registrado, según corresponda al servicio prestado.

Algunos gastos médicos y hospitalarios
Algunos gastos médicos y hospitalarios podrían ser deducidos ante el SAT. Foto: (iStock)

Para garantizar la validez de la deducción, el SAT recomendó revisar que el RFC del contribuyente esté capturado correctamente en el comprobante, que la forma de pago coincida con la utilizada y que el uso del CFDI corresponda a las claves: D01 para honorarios médicos y gastos hospitalarios, o D02 para gastos por incapacidad o discapacidad. También es necesario verificar que la “clave de producto o servicio” esté dentro de las categorías relacionadas con atención médica.

En cuanto a los límites, el organismo precisó que las deducciones personales no deben superar el monto menor entre $206,367.60 —equivalente a cinco veces el valor anual de la UMA— o el 15% de los ingresos anuales del contribuyente. Las facturas emitidas durante el ejercicio se cargan de manera automática al sistema del SAT; en caso de que alguna no aparezca, se puede subir manualmente.

Finalmente, la autoridad recomendó conservar todos los comprobantes fiscales, mantener actualizada la e.firma y la contraseña, y utilizar las herramientas digitales del SAT para facilitar el proceso de declaración anual.

Temas Relacionados

SATGastos médicosSaludSalario MínimoImpuestosmexico-noticias

Más Noticias

Revocan visa a José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe en Baja California

El morenista intentó cruzar en Calexico, pero agentes de CBP le impidieron el paso

Revocan visa a José Luis

Alfredo Adame arremete contra Kim Shantal durante nominaciones en La Granja VIP

Tras ser nominado por la influencer, el actor respondió con dureza

Alfredo Adame arremete contra Kim

Jornada laboral de 40 horas: iniciativa no prioriza segundo día de descanso

La diputada Patricia Mercado alertó que en la iniciativa sólo se hace obligatorio un día de descanso por seis laborados

Jornada laboral de 40 horas:

Fallece Cruzberto, gato voluntario de la Cruz Roja en Toluca

El felino se había ganado el cariño del personal de la institución, dejando con ello una historia de compañía y lealtad animal

Fallece Cruzberto, gato voluntario de

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 3 de diciembre

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a dos hombres que

Sentencian a dos hombres que transportaban 20 migrantes guatemaltecos en la caja de un tráiler en Chihuahua

Niegan suspensión provisional para descongelar cuentas del capitán Humberto Enrique López, ligado al huachicol fiscal

Blindan la frontera entre Tlaxcala y Puebla tras el hallazgo de personas sin vida

CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

Miembros de Los Mayos detenidos en BC llegaron en un camión de basura y sometieron a 200 mujeres en Rosarito

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame arremete contra Kim

Alfredo Adame arremete contra Kim Shantal durante nominaciones en La Granja VIP

Usuarios señalan presunto consumo de marihuana en La Granja Vip tras comentario de Fabiola Campomanes

Fátima Bosch en México: esta es la fecha, ruta y horario para ver a la Miss Universo 2025 en su regreso al país

Melenie Carmona confirma distanciamiento con su mamá, Alicia Villarreal, y critica su nueva relación: “No ha pasado ni un año”

Crecen los rumores de que Aneliz Aguilar canceló su compromiso con Luis Rodrigo Castillo

DEPORTES

¿Seguirá en el Milán?: agente

¿Seguirá en el Milán?: agente de Santiago Giménez habla sobre el futuro del delantero

El permiso que David Benavidez pedirá al CMB para pelear contra el Zurdo Ramírez en peso crucero

Ex jugador campeón con Chivas, ahora al mando del Atlas

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, asistirá al sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington

Así reaccionó Terence Crawford tras perder el cinturón del CMB