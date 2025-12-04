Carlota de durazno: un postre frío y fácil de hacer con menos de 10 ingredientes

México

La carlota de durazno fría
La carlota de durazno fría destaca como un postre mexicano sin horno, ideal para quienes buscan frescura y sabor en cada bocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carlota de durazno fría es uno de los postres que invitan al deleite desde la primera cuchara gracias a su combinación de frescura, textura suave y dulzor inconfundible de los duraznos en almíbar.

Además, no necesita horno, lo que suma practicidad y la convierte en la opción favorita cuando se busca un postre sencillo pero con gran sabor.

Este clásico mexicano encuentra su personalidad entre la dulzura del ingrediente principal y la acidez cítrica de la lima. Lo mejor es que admite variaciones en el tipo de fruta y en la base, por lo que se puede hacer la clásica costra de galleta o bien reforzar la textura con una capa crujiente de galleta triturada y mantequilla.

La receta de carlota de
La receta de carlota de durazno fría permite alternar capas de crema y galletas María, creando un postre vistoso y fácil de desmoldar.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de carlota de durazno fría

La preparación de la carlota de durazno fría consiste en alternar capas de crema espesa y galletas, logrando un postre vistoso y fácil de desmoldar.

El toque de lima es esencial, pues al mezclarse con los lácteos y el queso crema, la acidez provoca que la crema tome cuerpo, logrando la textura de tarta fría tan característica. El secreto para lograr un postre perfecto está en el tiempo de reposo y el uso generoso de lima.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 45 minutos

Refrigeración en nevera: mínimo 8 horas (ideal dejar toda la noche)

Tiempo total: 8 horas y 45 minutos

Ingredientes

  1. 300 g de queso crema
  2. 370 g de leche condensada
  3. 200 ml de leche evaporada
  4. 200 ml de nata líquida para montar
  5. 480 g de duraznos en almíbar
  6. 120 ml de jugo de lima
  7. 2 paquetes de galletas María (400 g en total)
  8. Plástico para cubrir

Opcional: 200 g extras de galletas María y 90 g de mantequilla para la base.

El uso de duraznos en
El uso de duraznos en almíbar y su puré otorgan dulzura y suavidad a la tradicional carlota de durazno fría mexicana.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer carlota de durazno fría, paso a paso

  1. Preparar la base (opcional): Triturar 200 g de galletas María y mezclar con 90 g de mantequilla derretida. Forrar el fondo de un molde con la mezcla, presionar bien y refrigerar 30 minutos para que compacte.
  2. Escurrir los duraznos: Retirar los duraznos del almíbar y escurrirlos bien. Reservar el almíbar. Triturar la fruta hasta formar un puré.
  3. Preparar la crema: Batir el queso crema hasta que esté liso. Añadir la leche condensada y mezclar. Incorporar la leche evaporada y la nata líquida fría. Batir hasta integrar.
  4. Agregar el puré de durazno: Mezclar el puré de durazno a la crema.
  5. Incorporar el zumo de lima: Añadir poco a poco el zumo de lima mientras se bate. Observa cómo la mezcla se espesa. La acidez de la lima es esencial para lograr la consistencia correcta.
  6. Montar la carlota: Colocar una primera capa de crema en la base del molde. Añadir una capa de galletas María (se pueden mojar brevemente en el almíbar para mayor suavidad). Alternar capas de crema y galleta hasta llenar el molde, finalizando con una capa de crema.
  7. Reposar en la nevera: Cubrir el molde con plástico y dejar en nevera al menos 8 horas, preferiblemente toda la noche. El tiempo de reposo asegura una textura perfecta al momento de desmoldar.
  8. Decorar y servir: Al día siguiente, desmoldar. Decorar con láminas de durazno y galleta triturada al gusto.
La combinación de queso crema,
La combinación de queso crema, leche condensada, leche evaporada y nata líquida define la cremosidad de la carlota de durazno fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

