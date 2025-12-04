México

Aumento al salario mínimo 2026 en México: lista de municipios donde subirá 5% y no 13%

En 2026, el salario mínimo solo aumentará 5% en 43 municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte

Los salarios deben en México
Los salarios deben en México deben ser pagados con moneda nacional Credito: cuartoscuro

El aumento del salario mínimo en México para 2026 no será igual en todas las regiones: en zonas fronterizas, algunos municipios recibirán una subida de solo 5%, mientras en el resto del país el incremento será del 13 por ciento.

La decisión, dada a conocer la mañana de este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum, responde a acuerdos entre los sectores empresarial, obrero y gobierno en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

A cuánto equivale el aumento al salario mínimo

03/12/2025 La presidenta de México,
03/12/2025 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la presentación del proyecto que aumentará en un 13% el salario mínimo general. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA GOBIERNO DE MÉXICO

El Consejo de Representantes de la Conasami aprobó que el salario mínimo general pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, lo que equivale a 9,582.47 pesos mensuales para la mayoría de los estados. Esto representa un aumento del 13%.

En contraste, para quienes laboran en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el salario mínimo subirá de 419.88 a 440.87 pesos diarios, equivalente a 13,409.80 pesos al mes, con un incremento de 5 por ciento.

La decisión de un ajuste menor en la frontera busca evitar una brecha mayor respecto al resto del país, pero sigue siendo mayor en la cifra final debido al mayor costo de vida, la competencia con los sueldos de Estados Unidos y la necesidad de retener mano de obra en esa región.

Según las autoridades, este salario mínimo tiene como meta que permita a las familias mexicanas cubrir lo equivalente a 2.5 canastas básicas.

Estados y municipios con aumento del 5%

En México se manejan dos
En México se manejan dos zonas con salario mínimo. (Procuraduría Federal del Consumidor/Facebook)

La Zona Libre de la Frontera Norte no abarca a todos los estados fronterizos en su totalidad. Solo 43 municipios distribuidos en seis estados forman parte de esta zona especial, de acuerdo con listados oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En estos municipios, el aumento al salario mínimo será únicamente de 5% y la cifra mensual llegará a 13,409.80 pesos a partir de enero de 2026. Los municipios incluidos en la ZLFN se encuentran en:

Baja California

  • Ensenada
  • Mexicali
  • Playas de Rosarito
  • Tecate
  • Tijuana

Sonora

  • Agua Prieta
  • Altar
  • Caborca
  • Cananea
  • General Plutarco Elías Calles
  • Naco
  • Nogales
  • Puerto Peñasco
  • San Luis Río Colorado
  • Santa Cruz
  • Sáric

Chihuahua

  • Ascensión
  • Coyame del Sotol
  • Guadalupe
  • Janos
  • Juárez
  • Manuel Benavides
  • Ojinaga
  • Praxedis G. Guerrero

Coahuila

  • Acuña
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Jiménez
  • Nava
  • Ocampo
  • Piedras Negras
  • Zaragoza

Nuevo León

  • Anáhuac

Tamaulipas

  • Camargo
  • Guerrero
  • Gustavo Díaz Ordaz
  • Matamoros
  • Mier
  • Miguel Alemán
  • Nuevo Laredo
  • Reynosa
  • Río Bravo
  • Valle Hermoso

Cuándo entra en vigor el aumento al salario mínimo

Entrará en vigor el primer
Entrará en vigor el primer día del 2026. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

El nuevo salario mínimo se aplicará a partir del 1 de enero de 2026 en todo México. Según datos de la STPS y el pronunciamiento de la presidenta Sheinbaum, el ajuste beneficiará de manera directa a más de 8.5 millones de personas trabajadoras.

