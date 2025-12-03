Quiénes son las finalistas del séptimo sello de La Más Draga

Gran final de La Más Draga 7 en la Arena CDMX (Instagram/@lamasdraga)

La confirmación de la fecha y sede para la gran final de la séptima temporada de La Más Draga ha puesto fin a semanas de especulación entre los seguidores del programa. El próximo martes 16 de diciembre de 2025, a las 20:30 horas, la Arena Ciudad de México abrirá sus puertas para recibir a más de 20 mil asistentes en un evento que promete consolidar el fenómeno drag en México y Latinoamérica.

La producción de “La Más Draga 7: El Séptimo Sello” ha anunciado que la final en vivo reunirá a las finalistas, exconcursantes y celebridades invitadas, en una noche que se perfila como un hito para la cultura drag nacional.

El décimo capítulo de la temporada, que funcionó como semifinal, estuvo marcado por momentos de alta tensión y emotividad. Las competidoras enfrentaron uno de los desafíos más exigentes de la competencia: La Más Meximalista, una prueba que fusionó el maximalismo con elementos representativos de la cultura mexicana.

Nayla Downs se convirtió en la ganadora del décimo episodio de La Más Draga. Foto: (Nayla Downs/FB)

La presencia de Gloria Trevi como jueza invitada añadió un matiz especial a la velada, mientras que en el camerino las tensiones se hicieron evidentes tras el regreso de Nayla Downs. Algunas participantes manifestaron su rechazo hacia Nayla, quien, en respuesta, se dirigió al grupo para declarar que esta vez competiría desde su individualidad y con el objetivo claro de alcanzar la meta.

El episodio también contó con la participación de Carlos Antúnez, director de México de Colores, quien, junto a su equipo, coordinó a las dragas para que, divididas en dos grupos, presentaran una muestra dancística en el reto denominado Feminosas de Colores.

Tras la deliberación del jurado, Karime Pindter anunció que la ganadora de la noche fue Nayla Downs, quien desfiló por la pasarela con un atuendo que encarnaba el meximalismo mexicano, integrando elementos que reflejaban el mestizaje y la fusión entre lo prehispánico y lo hispánico, incluyendo detalles religiosos. Este triunfo, sin embargo, no garantizaba su pase a la final.

La definición de las finalistas se resolvió mediante un reto de doblaje, en el que Nayla Downs tuvo la facultad de elegir las parejas y las cajas que contenían las canciones para cada enfrentamiento. Tulsa Valpurgis y Konny Kprtez se midieron al ritmo de “Ojos cerrados”, mientras que Moon y Candela Yeye compitieron con “Dr. Psiquiatra”. Finalmente, Nayla optó por enfrentarse a Deetox Alanís, la concursante con la que mantuvo más fricciones durante la temporada, interpretando juntas “El favor de la soledad”.

Esta temporada contó con cuatro finalistas. Foto: (No mi ciela)

Tras las presentaciones, el jurado anunció su veredicto: Deetox Alanís, Tulsa, Nayla Downs y Moon se convirtieron en las cuatro finalistas de la temporada. Por su parte, Konny Kortez y Candela Yeye quedaron eliminadas en esta última etapa.

“Queridas feminosas, felicidades. Hicieron un excelente trabajo durante toda esta temporada. Superaron todos los retos, así como todas las gatadas. Son unas perrísimas, nos vemos en la Gran Final en vivo”, celebró Karime Pindter.

Para la gran final, se anticipan dos desafíos principales: un primer reto titulado Lo que más amo de México, y la prueba La Más 360, en la que las finalistas deberán presentar un espectáculo original acompañado de una canción inédita.