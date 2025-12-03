Paty Cantú es acusada de no pagar ni devolver vestuario tras lujosa boda con Christian Vázquez

La boda de Paty Cantú y Christian Vázquez generó controversia por la acusación de una diseñadora sobre el uso y devolución de vestuario. REUTERS/Marco Bello

Paty Cantú y el actor Christian Vázquez se dieron el sí en un evento lujoso y original celebrado en la playa de Puerto Vallarta el pasado 29 de noviembre de 2025.

Uno de los aspectos más llamativos fue que la cantante utilizó tres vestidos diferentes durante la celebración. Comenzó con un vestido de novia verde de seda, a juego con el traje del novio. Posteriormente, realizó dos cambios a vestidos blancos, uno de ellos con escote corazón y falda de tul con olanes.

Paty Cantú y Christian Vázquez celebran su boda en una lujosa ceremonia en la playa de Puerto Vallarta el 29 de noviembre de 2025.

Paty Cantú y Christian Chavez celebran su amor en Puerto Vallarta

La boda incluyó un menú inspirado en la comida mexicana contemporánea, con platillos como betabeles rostizados, camote y quelites, y bebidas nacionales como tequila, además de whisky, ginebra y cerveza.

Sin embargo, uno de los momentos más aplaudidos fue el primer baile de los novios, realizado en una pista rodeada de pirotecnia dorada, lo que generó una atmósfera festiva y capturó la reacción entusiasta de los asistentes.

Sin embargo, el romántico enlace no solo atrajo la atención por la unión de dos figuras destacadas del espectáculo mexicano, sino que también desató una controversia relacionada con el vestuario de la cantante.

La marca Bernarda acusó a Paty Cantú de no cumplir el acuerdo de mención o pago por prendas prestadas para el evento. (Facebook Paty Cantú)

Acusan a Paty Cantú de no pagar ni devolver vestuario

Según información publicada por TVNotas, la diseñadora Paola Hinojos, creadora de la marca Bernarda, habría señalado que varias piezas de ropa prestadas a la intérprete de 42 años no fueron devueltas ni pagadas, y que la artista dejó de responder a sus mensajes tras el evento.

Una fuente cercana a la marca Bernarda fue consultada por el medio y contó que la cantante expresó su interés por la ropa de la diseñadora y recibió dos opciones.

“Te la regalo y me haces mención cada vez que la uses, o me las compras y no me mencionas; te doy un precio especial”, expresó.

Hasta el momento, Paty Cantú no ha respondido públicamente a la polémica sobre el vestuario ni ha compartido imágenes oficiales de la boda. (Fotos: Instagram/@charritopadrote)

Aunque Cantú optó por la primera opción, al lucir las prendas omitió etiquetar a la marca, lo que generó molestia en el equipo creativo. Además, la polémica se intensificó cuando la cantante continuó utilizando las piezas sin cumplir el acuerdo, y posteriormente dejó de responder a la diseñadora.

Qué dice Paty Cantú al estar en medio de la polémica

Hasta el momento, se desconoce si el vestido de novia que Paty Cantú usó en la boda pertenece o está relacionado con la marca. Asimismo, la intérprete de pop ha optado por permanecer en silencio ante la polémica.

Cabe mencionar que la discreción ha sido una constante en la relación de los artistas. Por su parte, la cantante no ha compartido imágenes oficiales de la boda en sus redes sociales, lo que ha incrementado la expectativa y la curiosidad de sus seguidores.