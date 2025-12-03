México

Hierba del sapo: la planta medicinal poco conocida que ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos que es avalada por la UNAM

Investigadores mexicanos han sido pioneros en el estudio sistemático de sus beneficios y seguridad, lo que ha permitido que la planta se incluya en catálogos nacionales de plantas medicinales

Esta planta nativa de México
Esta planta nativa de México es tradicionalmente utilizada por comunidades indígenas y rurales. (Gabriele Kothe-Heinrich/ Wikipedia)

La hierba del sapo es el nombre común de varias especies del género Eryngium que son originarias de México. Pertenece a la familia de las apiáceas y se utiliza como remedio natural en la medicina tradicional mexicana.

Según investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones, la hierba del sapo se emplea principalmente para ayudar a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, así como auxiliar en la prevención de problemas cardiovasculares.

Sus efectos se atribuyen a compuestos bioactivos como saponinas y flavonoides, que pueden tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y que pueden propiciar un mejor funcionamiento metabólico.

Además de sus usos médicos,
Además de sus usos médicos, la planta es apreciada como ornamental por sus flores azuladas y su resistencia a condiciones adversas. (Dick Culbert/Wikipedia)

Cuáles son los beneficios de la hierba del sapo para ayudar a reducir el colesterol y los trigliceridos

La hierba del sapo (Eryngium carlinae) ha sido estudiada en México por su efecto potencial para reducir colesterol y triglicéridos en personas con dislipidemias.

En este sentido, investigaciones realizadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones científicas han documentado los siguientes beneficios:

  • Reducción de colesterol total y LDL: El consumo controlado de extractos de hierba del sapo puede favorecer la disminución del colesterol total y del colesterol “malo” (LDL), según estudios clínicos y de laboratorio.
  • Descenso de triglicéridos: Se ha reportado una disminución moderada en los niveles de triglicéridos sanguíneos, lo que ayuda a mejorar el perfil lipídico general.
  • Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias: Sus compuestos activos, principalmente saponinas y flavonoides, contribuyen a proteger contra el daño oxidativo y la inflamación vascular, factores relacionados con la enfermedad cardiovascular.
  • Uso complementario: Puede formar parte de un abordaje integral junto con una dieta adecuada, ejercicio y tratamiento médico en caso de dislipidemia.
Combinado con un cambio de
Combinado con un cambio de hábitos su consumo puede ayudar a reducir los niveles de colesterol en menor tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir hierba del sapo para obtener sus beneficios

La hierba del sapo suele consumirse en diferentes presentaciones para aprovechar sus posibles beneficios en la reducción de colesterol y triglicéridos. Las formas más comunes incluyen infusión, cápsulas o extractos líquidos.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y expertos en medicina tradicional sugieren las siguientes pautas generales:

Infusión

  • Dosis habitual: Una cucharada (aprox. 3-5 gramos) de hojas y tallos secos por cada taza de agua hirviendo.
  • Modo de empleo: Dejar reposar entre 5 y 10 minutos, colar y tomar una a dos veces al día.
  • Duración: El uso debe ser intermitente, nunca prolongado sin supervisión profesional.

Cápsulas o extractos

  • Dosis: Seguir la recomendación del fabricante o la indicación de un profesional de salud, ya que las concentraciones pueden variar.
  • Administración: Tomar con agua, normalmente antes de los alimentos.
La infusión es la mejor
La infusión es la mejor manera de obtener sus beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de sus benenficio se recomienda siempre consultar siempre a un médico o especialista antes de iniciar cualquier suplemento de hierba del sapo.

Recuerda que las presentaciones comerciales deben estar registradas y avaladas por autoridades sanitarias.

