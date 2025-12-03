México

El Extraño Mundo de Jack’ será proyectada con orquesta en vivo: fecha y sede

La cinta animada fue estrenada en el año 1993 y es dirigida por Henry Selick

El Extraño Mundo de Jack
El Extraño Mundo de Jack se proyectará con orquesta en vivo. Foto: Archivo/Infobae México.

El Extraño Mundo de Jack es una de las películas favoritas tanto por la audiencia infantil como adulta. Ha cautivado a cientos de generaciones desde su fecha de estreno en 1993.

El director Henry Selick, antes de traer a Coraline (2009), ya era reconocido por esta cinta animada, la cual algunos la caracterizan por ser una película para Halloween y otros para época navideña.

Sin duda, la cinta sigue cosechando mucho éxito y acumulando fans en todo el mundo; México es uno de los principales países que aman la cinta.

En esta época navideña, aquellos amantes de El Extraño Mundo de Jack tienen una oportunidad para verla y con orquesta totalmente en vivo.

El rey de las calabazas en el pueblo de las brujas planea secuestrar a Santa Claus y, al mismo tiempo, llevar pánico en vez de alegría. Crédito: (Disney)

La cinta animada que aborda temáticas no solo de Halloween y la Navidad, sino que también tiene un toque musical; las canciones de la película estarán acompañadas con la orquesta totalmente en vivo.

Proyección de la película ‘El Extraño Mundo de Jack’ con orquesta totalmente en vivo

La Ciudad de México será escenario de un espectáculo que combinará cine y música en vivo con la presentación de El Extraño Mundo de Jack en concierto, de acuerdo con la cartera del Auditorio Nacional.

La función se realizará el domingo 7 de diciembre de este 2025 en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la capital.

La Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la iniciativa Minería Pops, interpretará en directo la música compuesta por Danny Elfman.

Más de 80 músicos participarán en la producción, interpretando la partitura original mientras la película, dirigida por Tim Burton, se proyecta en pantalla gigante y en alta definición.


Más de 80 músicos participarán en la producción, interpretando la partitura original mientras la película. Foto: Captura del tráiler oficial de El extraño mundo de Jack.

De acuerdo con los organizadores, la función contará con la proyección en inglés y subtítulos en español, permitiendo que el público experimente la historia en su idioma original.

La obra cinematográfica relata las peripecias de Jack Skellington, el denominado Rey del Halloween, y su intento por llevar la Navidad a su mundo particular.

El relato ha sido reconocido por su originalidad y por la fusión de elementos de humor, emoción y una banda sonora emblemática, factores que han convertido a la película en un referente en la industria.

El concierto corresponde a la producción oficial licenciada por Disney Concerts, quien ha autorizado la puesta en escena en diversas ciudades del mundo.

En esta ocasión, la capital mexicana tendrá la oportunidad de recibir la actuación integral de la orquesta, sumando el atractivo de la tecnología audiovisual de última generación.

El evento está programado para las 18:30 horas, con boletos disponibles para todas las edades. El Auditorio Nacional ha informado que la experiencia integra música sinfónica, proyección digital y ambiente familiar, integrando a distintas generaciones en la celebración de un clásico contemporáneo del cine animado.

La película será proyectada con
La película será proyectada con la orquesta en vivo. Foto: Auditorio Nacional.

