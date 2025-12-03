Carín León anuncia su propio festival en Hermosillo: fecha y precios para “La Cura Fest”

La Cura Fest se celebrará el 14 de marzo de 2026 en Hermosillo, Sonora, con Carín León como figura principal (IG)

El anuncio de La Cura Fest, un festival musical de gran producción que tendrá lugar en Hermosillo, Sonora, ha comenzado a generar una notable expectativa entre los seguidores de la música regional y los admiradores de Carín León.

El evento, que se celebrará el 14 de marzo de 2026 a las 14:00 horas en Expo Fórum, fue confirmado a través de la cuenta oficial de Apodaca Group, consolidando así la promesa del artista de rendir homenaje a su ciudad natal con un espectáculo de carácter íntimo y profundamente local.

La página oficial del festival describe el nacimiento de La Cura Fest como un tributo genuino a Hermosillo, la ciudad que vio crecer a su curador, el reconocido cantante Carín León.

La venta de boletos para La Cura Fest inicia el 5 de diciembre a través de Arema Ticket, con precios desde $1.250 hasta $4.750 (REUTERS/Ronda Churchill)

El propio artista encabezará el cartel y compartirá escenario con amigos y colegas, músicos a quienes admira y que, según se detalla en el sitio oficial del espectáculo, contribuirán a resaltar su vínculo con Sonora.

La organización anticipa que la selección musical será una muestra electrizante de los sonidos que han influido tanto en la trayectoria de León como en la identidad de miles de sonorenses y mexicanos.

“Hermosillo, Sonora, se prepara para el nacimiento de un evento musical con una esencia profundamente personal y local: La Cura Fest. Este festival llega como un auténtico homenaje a la ciudad que vio crecer a su curador, el aclamado cantante Carín León”, dice la página oficial.

Carín León encabeza el cartel de La Cura Fest y compartirá escenario con músicos invitados que serán anunciados próximamente (Foto Amy Harris/Invision/AP)

La venta general de boletos para La Cura Fest comenzará el 5 de diciembre a las 10:00 horas, a través de la plataforma Arema Ticket. Los precios para la primera fase han sido establecidos en diferentes categorías:

General: $1.250

Vip Sur: $2.680

Vip Norte: $2.680

Palcos Norte: $4.750

Palcos Sur: $4.750

Esta estructura de costos busca ofrecer opciones para distintos públicos, manteniendo la expectativa de una alta demanda dada la popularidad del evento y de su principal figura.

Aunque hasta el momento Carín León es el único artista confirmado, el cartel oficial del festival muestra seis espacios vacíos en la parte inferior, lo que sugiere que en los próximos días se revelarán más nombres de celebridades que acompañarán al cantante en el escenario.

La Cura Fest fusionará géneros como country, música mexicana y folk americano, reflejando la diversidad sonora de Sonora (REUTERS/Marco Bello)

Los organizadores han señalado que el festival se distinguirá por su propuesta de “música sin fronteras”, con la intención de fusionar el country, los ritmos bravíos de la música mexicana y el folk americano, géneros que han marcado el estilo de León y que han sido parte de sus colaboraciones con figuras de diversos ámbitos musicales.

La expectativa en torno a La Cura Fest crece a medida que se acerca la fecha de inicio de la venta de boletos y se aguarda la revelación de los artistas invitados, consolidando a Hermosillo como epicentro de un evento que promete reunir a exponentes destacados de la música y celebrar la diversidad sonora que caracteriza a la región.

El festival musical La Cura Fest rinde homenaje a Hermosillo y destaca la trayectoria de Carín León en la música regional (IG)

Carín León, embajador musical de Hermosillo, Sonora

Carin León es un cantante, compositor y músico mexicano originario de Hermosillo, Sonora. Su nombre real es Óscar Armando Díaz de León Huez. Nació el 26 de julio de 1989 y se ha destacado en el género regional mexicano, especialmente en la música norteña, banda y corridos.

Inició su carrera como integrante del grupo Arranke antes de consolidarse como solista. León ha ganado reconocimiento por éxitos como “Tú”, “Me la aventé” y “La boda del Huitlacoche”. Su estilo fusiona sonidos tradicionales con toques contemporáneos, lo que le ha valido una importante proyección internacional y colaboraciones con diversos artistas del género.