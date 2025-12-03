México

Bloqueos en Zacatenco: transportistas y estudiantes del IPN exigen seguridad en internados médicos

Los alumnos exigen protocolos reales de protección en hospitales donde la violencia es cotidiana

Guardar
Estudiantes de Salud del IPN,
Estudiantes de Salud del IPN, se manifiestan. Crédito: Especial colaboración

Transportistas y estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizaron este martes una serie de bloqueos en puntos estratégicos de la zona de Zacatenco, lo que llevó al cierre total de avenidas como Montevideo, Instituto Politécnico Nacional e Insurgentes Norte, a la altura de Lindavista.

Las interrupciones se prolongaron durante horas y provocaron severas afectaciones en la movilidad, obligando a miles de automovilistas y unidades de transporte público a modificar rutas y sufrir largos retrasos.

De acuerdo con los manifestantes, estas acciones fueron necesarias ante la “falta de respuestas” por parte de las autoridades educativas y sanitarias respecto a las condiciones en las que operan los programas de internado médico e intercambios clínicos, los cuales —aseguran— presentan riesgos crecientes en materia de seguridad.

¿Por qué se están manifestando los estudiantes del IPN?

Los alumnos señalaron que las sedes hospitalarias donde realizan su formación presentan deficiencias en protección, vigilancia y protocolos internos.

Zacatenco se paralizó mientras transportistas
Zacatenco se paralizó mientras transportistas y estudiantes exigían soluciones urgentes. Crédito: IPN

Advirtieron que, en distintas entidades del país, se han reportado episodios de agresiones y situaciones de vulnerabilidad que afectan a compañeros durante sus guardias y traslados.

A esto sumaron su rechazo a la asignación de plazas de internado en estados lejanos, como Coahuila, argumentando que la distancia dificulta su traslado y los expone a contextos que consideran de mayor riesgo.

No obstante, explicaron que la legislación no obliga a los estudiantes a cursar el internado fuera de su estado, por lo que solicitaron transparencia en la distribución de plazas y respeto a los procesos de selección.

Becas atrasadas y falta de pagos a docentes en el IPN

Otro de los puntos que detonaron la protesta fue la falta de pago de becas a los internos, así como retrasos en remuneraciones a profesores y médicos que supervisan las rotaciones clínicas.

Los estudiantes denuncian falta de
Los estudiantes denuncian falta de seguridad en los programas de internado médico e intercambios clínicos. (especial)

Los alumnos advirtieron que la ausencia de estos recursos ha afectado su manutención, dado que el internado exige jornadas de hasta 60 horas semanales que impiden complementar ingresos por otras vías.

Las autoridades locales fueron alertadas de que, de no haber una solución inmediata, los contingentes estaban preparados para extender el bloqueo hacia Avenida Instituto Politécnico, una de las arterias más transitadas del norte de la Ciudad de México.

¿Cómo se distribuyen las plazas de internado en el Politécnico Nacional?

Cada año, los estudiantes de medicina del IPN ingresan al Internado Médico de Pregrado, un periodo obligatorio de 12 meses que antecede al servicio social.

La falta de pago de
La falta de pago de becas y retrasos a docentes afectan la manutención de los internos. Crédito: Cuartoscuro

Este proceso se organiza mediante convenios entre el instituto y diversas instituciones de salud, lo que determina la oferta de plazas disponible.

  • Total de plazas: 229
  • Atención Primaria a la Salud: 65%
  • Hospitales de segundo nivel: 35%
  • Instituciones asignadoras: 65% Sedesa, 29% ISSSTE, 6% IMSS
  • Cobertura: Ciudad de México y entidades como Veracruz

Este internado implica rotaciones bimestrales, supervisión de especialistas y formación práctica intensiva, por lo que los estudiantes insistieron en que requieren condiciones que garanticen su seguridad, pagos al día y procesos de asignación claros.

Temas Relacionados

IPNBloqueosEstudiantesZacatencoPolítica Mexicana

Más Noticias

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿quiénes reciben su pago este 4 de diciembre?

Las autoridades dieron a conocer el calendario oficial para los últimos pagos de este 2025

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿quiénes

Siddhartha hace sold out en menos de 20 minutos: estos fueron los precios para su concierto en CDMX

El músico tapatío generó gran expectativa al agotar boletos en minutos para su debut en el Auditorio Nacional

Siddhartha hace sold out en

Fátima Bosch defiende su admiración por Claudia Sheinbaum tras duras críticas en Miss Universo

La ganadora del certamen mandó un mensaje a los detractores de la presidenta de México

Fátima Bosch defiende su admiración

Las Guerreras K-pop sorprenden al colarse en el TOP 5 de lo más visto en YouTube México durante 2025

La cinta se ha convertido en todo un fenómeno cultural en el país, impulsando eventos y tendencias de moda

Las Guerreras K-pop sorprenden al

Donald Trump, dispuesto a dejar expirar el T-MEC para elaborar un nuevo tratado

El actual acuerdo comercial se someterá a revisión a partir de 2026

Donald Trump, dispuesto a dejar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exigen que el Plan Michoacán

Exigen que el Plan Michoacán contemple protección tras asesinatos de defensores y periodistas en la última década

Harfuch y Trevilla Trejo visitan Uruapan para supervisar avances del Plan Michoacán

Defensa detiene a 5 personas e inhabilita 7 tomas clandestinas en Michoacán

EEUU sanciona a DJ “Rosita” Araya y miembros del Tren de Aragua: UIF en México logró localizarla

Intensifican cacería en Tabasco en contra de “El Comandante Rayo” de La Barredora: elevan recompensa a 250 mil pesos

ENTRETENIMIENTO

Siddhartha hace sold out en

Siddhartha hace sold out en menos de 20 minutos: estos fueron los precios para su concierto en CDMX

Fátima Bosch defiende su admiración por Claudia Sheinbaum tras duras críticas en Miss Universo

Las Guerreras K-pop sorprenden al colarse en el TOP 5 de lo más visto en YouTube México durante 2025

Top de Netflix en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en México

DEPORTES

México ya conoce sus rivales

México ya conoce sus rivales para la Copa Mundial de Sóftbol 2026

Cade Cowell, jugador de Chivas, estaría cerca de volver a la MLS

Esta es la razón por la que quedará vacante el cinturón del CMB que Crawford le quitó a Canelo Álvarez

Pumas Femenil anuncia a Roberto Medina como su nuevo entrenador para la próxima temporada

Los partidos de la NFL de la Semana 14 que prometen mucha acción