Bloqueos en Zacatenco: transportistas y estudiantes del IPN exigen seguridad en internados médicos

Estudiantes de Salud del IPN, se manifiestan. Crédito: Especial colaboración

Transportistas y estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizaron este martes una serie de bloqueos en puntos estratégicos de la zona de Zacatenco, lo que llevó al cierre total de avenidas como Montevideo, Instituto Politécnico Nacional e Insurgentes Norte, a la altura de Lindavista.

Las interrupciones se prolongaron durante horas y provocaron severas afectaciones en la movilidad, obligando a miles de automovilistas y unidades de transporte público a modificar rutas y sufrir largos retrasos.

De acuerdo con los manifestantes, estas acciones fueron necesarias ante la “falta de respuestas” por parte de las autoridades educativas y sanitarias respecto a las condiciones en las que operan los programas de internado médico e intercambios clínicos, los cuales —aseguran— presentan riesgos crecientes en materia de seguridad.

¿Por qué se están manifestando los estudiantes del IPN?

Los alumnos señalaron que las sedes hospitalarias donde realizan su formación presentan deficiencias en protección, vigilancia y protocolos internos.

Zacatenco se paralizó mientras transportistas y estudiantes exigían soluciones urgentes. Crédito: IPN

Advirtieron que, en distintas entidades del país, se han reportado episodios de agresiones y situaciones de vulnerabilidad que afectan a compañeros durante sus guardias y traslados.

A esto sumaron su rechazo a la asignación de plazas de internado en estados lejanos, como Coahuila, argumentando que la distancia dificulta su traslado y los expone a contextos que consideran de mayor riesgo.

No obstante, explicaron que la legislación no obliga a los estudiantes a cursar el internado fuera de su estado, por lo que solicitaron transparencia en la distribución de plazas y respeto a los procesos de selección.

Becas atrasadas y falta de pagos a docentes en el IPN

Otro de los puntos que detonaron la protesta fue la falta de pago de becas a los internos, así como retrasos en remuneraciones a profesores y médicos que supervisan las rotaciones clínicas.

Los estudiantes denuncian falta de seguridad en los programas de internado médico e intercambios clínicos. (especial)

Los alumnos advirtieron que la ausencia de estos recursos ha afectado su manutención, dado que el internado exige jornadas de hasta 60 horas semanales que impiden complementar ingresos por otras vías.

Las autoridades locales fueron alertadas de que, de no haber una solución inmediata, los contingentes estaban preparados para extender el bloqueo hacia Avenida Instituto Politécnico, una de las arterias más transitadas del norte de la Ciudad de México.

¿Cómo se distribuyen las plazas de internado en el Politécnico Nacional?

Cada año, los estudiantes de medicina del IPN ingresan al Internado Médico de Pregrado, un periodo obligatorio de 12 meses que antecede al servicio social.

La falta de pago de becas y retrasos a docentes afectan la manutención de los internos. Crédito: Cuartoscuro

Este proceso se organiza mediante convenios entre el instituto y diversas instituciones de salud, lo que determina la oferta de plazas disponible.

Total de plazas: 229

Atención Primaria a la Salud: 65%

Hospitales de segundo nivel: 35%

Instituciones asignadoras: 65% Sedesa, 29% ISSSTE, 6% IMSS

Cobertura: Ciudad de México y entidades como Veracruz

Este internado implica rotaciones bimestrales, supervisión de especialistas y formación práctica intensiva, por lo que los estudiantes insistieron en que requieren condiciones que garanticen su seguridad, pagos al día y procesos de asignación claros.