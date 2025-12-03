Balacera en Plaza Arkana: sin confirmar que víctimas sean familiares de Caro Quintero

Las víctimas del ataque presuntamente serían familiares de Caro Quintero. (especial)

Tras la difusión de un reporte que señalaba como presuntos familiares de Caro Quintero a los hombres aesinados durante una balacera en Plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli, el Secretario General de Gobierno del Estado de México informó que hasta el momento no está confirmado el parentesco.

La hipótesis de que serían familiares fue dada a conocer este 2 de diciembre por el reportero Carlos Jiménez, mejor conocido como C4jiménez, en una publicación realizada en la red social X. Sin embargo, la información no fue confirmada por el comunicador.

“POSIBLES FAMILIARES de CARO QUINTERO, los ASESINADOS en Cuautitlán Izcalli, mencionó Jiménez en su nota.

Declaraciones oficiales sobre el doble asesinato en Arkana

Derivado de las especulaciones que relacionan a las víctimas con el capo sinaloense, el Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, respondió cuestionamientos sobre el caso durante un acercamiento con los medios de comunicación en un evento.

En el acto, el Secretario declaró que no hay una confirmación de algún vinculo sanguíneo entre las víctimas y Caro Quintero. Además, señaló que es un hecho muy lamentable y que tiene un modus operandi donde van a buscarlos.

Por último, confirmó que la investigación está siendo realizada por la fiscalía del estado y que ellos serán los encargados de informar sobre el hecho.

Presunta relación de las víctimas con Caro Quintero

Los dos hombres asesinados el día de ayer al interior de una lavandería presuntamente fueron identificados por C4jiménez como familiares de Caro Quintero.

La información, presentada como suposición, estaría sustentada en que las víctimas y el capo tendrían los mismos apellidos.

Además, el comunicador agregó que las personas que quedaron sin vida serían provenientes de Culiacán y Guadalajara.

Dos personas quedaron sin vida al interior de una lavandería ubicada en la plaza. Crédito: Prodemex y Plaza Arkana

Asimismo, detalló algo diferente a lo que se manejaba el día de ayer, con respecto al ataque que dejó a los dos hombres muertos y uno más lesionado.

Supuestamente el herido era ajeno a la situación y habría sido alcanzado por las balas al estar en el sitio, sin embargo, Carlos Jiménez señaló que se trataría de otro familiar de Caro Quintero.

Además, informes extraoficiales han señalado que uno de los vehículos utilizados para realizar el ataque ya fue localizado y presuntamente portaba placas de Jalisco.

Sobre esto, hasta el momento no existe confirmación por parte de las autoridades.

Doble asesinato en la Plaza Arkana

Ataque directo en centro comercial Plaza Arkana en Cuautitlán Izcalli dejó saldo de dos personas muertas y un lesionado (especial)

El 1 de diciembre de 2025 ocurrió un ataque armado dentro de una lavandería en la Plaza Arkana, ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Hombres armados presuntamente desde una motocicleta irrumpieron en el local y dispararon contra quienes se encontraban allí, lo que dejó dos muertos y un herido.

Los primeros reportes señalaban que se habían encontrado al menos 40 casquillos en la escena.