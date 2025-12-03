Alcalde de Miguel Hidalgo acusa a diputados de CDMX de buscar “circo” tras negativa a mesa de trabajo

Mauricio Tabe responde a negativa de diputados sobre presupuesto| Foto: Infobae México.

Luego de que los diputados de Morena, rechazaron la solicitud que realizó el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echeartea para reponer la mesa de trabajo para analizar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, el edil respondió a esta decisión en sus redes sociales.

Tabe afirma que “los diputados del gobierno realmente no querían escuchar nuestras propuestas en la mesa de trabajo sobre el presupuesto, lo que querían era puro circo”.

Señaló que los motivos que expuso la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Valentina Batres Guadarrama para negar la reprogramación de la mesa de trabajo:

La solicitud llegó fuera de tiempo y no cumplió con el procedimiento requerido.

El alcalde envió su petición a un órgano sin facultades para atender lo que pedía.

Pidió una “mesa de trabajo” que no existe legalmente en el marco de la Ley Orgánica ni del reglamento.

El cambio de sede de la comparecencia fue por causas de orden y no afectó el proceso, y Tabe fue informado.

Estos puntos impidieron que la petición, de acuerdo a lo informado por Batres a través de un comunicado leído en el pleno del Congreso capitalino.

Ante la exposición de estos motivos, el edil de Miguel Hidalgo dijo que: “Dieron una serie de argumentos, realmente no quieren dialogar, lo que querían era ponernos una trampa”.

“Esto no afecta nuestro trabajo en la alcaldía”

Crédito: X(@AlcaldiaMHmx)

Tabe Echearte se dirigió a los habitantes de la demarcación: “Para nada afecta nuestro trabajo, nosotros vamos a seguir concentrados en resolver los problemas de la alcaldía, en dar lo mejor de nosotros y que Miguel Hidalgo siga haciendo lo mejor de la Ciudad de México”.

Durante la sesión ordinaria donde se leyó la negativa a la petición del alcalde, la diputada panista América Rangel Lorenanza señaló que:

“Los Miguel Hidalguenses son los más afectados que se enteren que la Comisión de Presupuesto y su presidenta no aceptaron la solicitud que está enviando el alcalde (...) solicitamos y exigimos a este Congreso y a esta mesa de presupuesto reciba al alcalde para escuchar las solicitudes de los Miguel Hidalguenses, sino que todo recaigan los diputados del partido oficial”, afirmó Rangel.

Mientras que el diputado morenista Víctor Romo señaló que Tabe decidió no participar en la mesa de trabajo por “capricho o por cobardía(...) porque sabía lo que venía en la comparecencia, se le iba a preguntar por algo que sí duele, su gente detrás de la marcha de la Generación Z (...) sobre sus obras ilegales y la falta total de gobierno en Miguel Hidalgo".