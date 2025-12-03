México

Alcalde de Miguel Hidalgo acusa a diputados de CDMX de buscar “circo” tras negativa a mesa de trabajo

La presidenta de la Comisión de Presupuesto argumentó que la petición de Mauricio Tabe no cumplió con los requisitos legales

Guardar
Mauricio Tabe responde a negativa
Mauricio Tabe responde a negativa de diputados sobre presupuesto| Foto: Infobae México.

Luego de que los diputados de Morena, rechazaron la solicitud que realizó el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echeartea para reponer la mesa de trabajo para analizar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, el edil respondió a esta decisión en sus redes sociales.

Tabe afirma que “los diputados del gobierno realmente no querían escuchar nuestras propuestas en la mesa de trabajo sobre el presupuesto, lo que querían era puro circo”.

Señaló que los motivos que expuso la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Valentina Batres Guadarrama para negar la reprogramación de la mesa de trabajo:

  • La solicitud llegó fuera de tiempo y no cumplió con el procedimiento requerido.
  • El alcalde envió su petición a un órgano sin facultades para atender lo que pedía.
  • Pidió una “mesa de trabajo” que no existe legalmente en el marco de la Ley Orgánica ni del reglamento.
  • El cambio de sede de la comparecencia fue por causas de orden y no afectó el proceso, y Tabe fue informado.

Estos puntos impidieron que la petición, de acuerdo a lo informado por Batres a través de un comunicado leído en el pleno del Congreso capitalino.

Ante la exposición de estos motivos, el edil de Miguel Hidalgo dijo que: “Dieron una serie de argumentos, realmente no quieren dialogar, lo que querían era ponernos una trampa”.

“Esto no afecta nuestro trabajo en la alcaldía”

Crédito: X(@AlcaldiaMHmx)
Crédito: X(@AlcaldiaMHmx)

Tabe Echearte se dirigió a los habitantes de la demarcación: “Para nada afecta nuestro trabajo, nosotros vamos a seguir concentrados en resolver los problemas de la alcaldía, en dar lo mejor de nosotros y que Miguel Hidalgo siga haciendo lo mejor de la Ciudad de México”.

Durante la sesión ordinaria donde se leyó la negativa a la petición del alcalde, la diputada panista América Rangel Lorenanza señaló que:

“Los Miguel Hidalguenses son los más afectados que se enteren que la Comisión de Presupuesto y su presidenta no aceptaron la solicitud que está enviando el alcalde (...) solicitamos y exigimos a este Congreso y a esta mesa de presupuesto reciba al alcalde para escuchar las solicitudes de los Miguel Hidalguenses, sino que todo recaigan los diputados del partido oficial”, afirmó Rangel.

Mientras que el diputado morenista Víctor Romo señaló que Tabe decidió no participar en la mesa de trabajo por “capricho o por cobardía(...) porque sabía lo que venía en la comparecencia, se le iba a preguntar por algo que sí duele, su gente detrás de la marcha de la Generación Z (...) sobre sus obras ilegales y la falta total de gobierno en Miguel Hidalgo".

Temas Relacionados

Mauricio TabeAlcalde de Miguel HidalgoCongreso de la CDMXAlcaldía Miguel HidalgoCDMXPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de diciembre: avance lento en la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Caravana de tractores van rumbo a la Cámara de Diputados en la CDMX l En vivo

Sigue todas las actualizaciones sobre esta caravana

Caravana de tractores van rumbo

Pay vegano de coco, un postre que conquista por su sabor y sencillez

Prepara este bizcocho con ingredientes que contienen propiedades que fortalecen los huesos, músculos y la función cardiovascular

Pay vegano de coco, un

Sheinbaum propone a tres mujeres para elegir a nueva titular de la FGR tras salida de Gertz Manero: “Es tiempo de mujeres”

La presidenta informó que eligió a tres mujeres de entre los 10 candidatos que le propuso el Senado

Sheinbaum propone a tres mujeres

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos mayores se registran hoy 3 de diciembre?

La Secretaría de Bienestar atiende a quienes cumplen con la letra inicial del primer apellido, como parte del último periodo de incorporación del año

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diputado de Morena propondría crear

Diputado de Morena propondría crear comisión para investigar al exfiscal de Aguascalientes relacionado con diversos delitos

Detienen a “Tavo”, líder de una célula de los Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa que operaba en Tijuana

Quince segundos y decenas de balazos: revelan video del ataque en Plaza Arkana

EEUU advierte que la cacería contra Los Chapitos continúa: “Faltan dos”

Cayó en Mexicali “El Oso”, presunto miembro de “Los Rusos”

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch reaparece tras denuncia

Fátima Bosch reaparece tras denuncia de Nawat Itsaragrisil por presunta difamación y habla del presunto ataque: “Quería humillarme”

Antonio Rosique anuncia que será papá de una niña y la familia de ‘Exatlón México’ celebra en grande

Emily Cinnamon y el romántico detalle de más de 100 mil pesos que cautivó a su novio Jaziel Avilez

‘La Granja VIP’ en VIVO hoy 3 de diciembre: nueva nominación de Teo calienta los ánimos

“No entiendo nada”: Jorge Losa reacciona a la demanda de Sergio Mayer a Ferka

DEPORTES

¿Cómo funciona el sorteo del

¿Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026? Así se arman los 12 grupos y sus reglas ocultas

Randy Arozarena regala autos deportivos de miles de pesos a quienes impulsaron su carrera beisbolera

Cadillac presentará el monoplaza de Checo Pérez durante el Super Bowl 2026

Agente de Gilberto Mora asegura que no necesita de la Selección Mexicana o el Mundial para ir a Europa: “Lo puede hacer sin eso”

Quién es Brian Gutiérrez, el jugador del Chicago Fire que es buscado por Chivas