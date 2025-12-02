Nicole Peña Pretelini se gradúa: qué estudió y cuánto costó su colegiatura

La recién egresada de Comunicación estudió en la Universidad Anáhuac. (Instagram/@nicolepp18)

Alejada del protagonismo habitual de las figuras políticas, Nicole Peña, hija menor del expresidente Enrique Peña Nieto y de la fallecida Mónica Pretelini, se convirtió en el centro de atención al culminar sus estudios universitarios.

La joven estudió Comunicación en la Universidad Anáhuac. La celebración estuvo marcada por el apoyo visible de sus hermanos mayores, Paulina y Alejandro Peña, mientras que la ausencia de su padre, quien reside en España, resultó notoria.

Muchos de sus seguidores tienen curiosidad de saber detalles de su carrera, Nicole Peña pagó aproximadamente 180 mil pesos por semestre en dicha universidad, aunque el precio podría haber variado, ya que la adición de seguro médico para estudiantes añade un costo de 3 mil 500 por semestre.

De igual manera, las becas y financiamientos para estudiar la licenciatura de Comunicación en la Universidad Anáhuac podrían haber reducido el costo. En la página oficial hay una sección para calcular la colegiatura, la cual incluso puede variar respecto a los créditos por curso.

A continuación se presentan los costos para estudiar la misma carrera que Nicole Peña en el primer semestre sin beca ni financiamiento.

Felicitaciones a Nicole Peña por su graduación

El ambiente familiar prevaleció durante la ceremonia, en la que Nicole apareció en varias fotografías junto a sus hermanos, según las imágenes y mensajes difundidos en redes sociales. Paulina Peña compartió una instantánea en la que la graduada, con su diploma en una mano y dos ramos de rosas rojas en la otra, exudaba alegría ante el cierre de esta etapa. “Los más orgullosos Lic”, expresó Paulina, acompañando la dedicatoria con una imagen donde los tres hermanos posan sonrientes.

Además de las muestras de afecto de su hermana, Alejandro Peña publicó un mensaje destacando el recorrido y la evolución de Nicole a lo largo de los años: “Felicidades gordita por este logro que acabas de concluir, me siento muy orgulloso de verte crecer y alcanzar tus metas”.

La familia también se reunió frente al edificio de la facultad que lleva el nombre de Emilio Azcárraga Vidaurreta, pionero de la televisión mexicana y fundador de XEW, un espacio simbólico para una joven que ha manifestado repetidamente su interés en los medios de comunicación.

A qué se dedica Nicole Peña

A lo largo de su carrera, Nicole ha compartido con sus seguidores su deseo de desarrollarse profesionalmente ante las cámaras.

En una ocasión, reveló estar interesada en abrir un canal de YouTube y explorar formatos como podcasts o talk shows. Cuando se le consultó sobre el trabajo de sus sueños, respondió: “Trabajar en una revista, algún día tener algo como un tipo talk show, un podcast, en YouTube invitar gente a platicar conmigo o sí algún día emprender algo”.

La felicidad y el orgullo familiar resultaron contrastantes con la ausencia de Enrique Peña Nieto, quien desde la conclusión de su mandato presidencial radica fuera de México.