México

Nicole Peña Pretelini se gradúa: qué estudió y cuánto costó su colegiatura

La joven contó a sus seguidores en varias ocasiones por qué decidió cursar esa licenciatura

Guardar
La recién egresada de Comunicación
La recién egresada de Comunicación estudió en la Universidad Anáhuac. (Instagram/@nicolepp18)

Alejada del protagonismo habitual de las figuras políticas, Nicole Peña, hija menor del expresidente Enrique Peña Nieto y de la fallecida Mónica Pretelini, se convirtió en el centro de atención al culminar sus estudios universitarios.

La joven estudió Comunicación en la Universidad Anáhuac. La celebración estuvo marcada por el apoyo visible de sus hermanos mayores, Paulina y Alejandro Peña, mientras que la ausencia de su padre, quien reside en España, resultó notoria.

Muchos de sus seguidores tienen curiosidad de saber detalles de su carrera, Nicole Peña pagó aproximadamente 180 mil pesos por semestre en dicha universidad, aunque el precio podría haber variado, ya que la adición de seguro médico para estudiantes añade un costo de 3 mil 500 por semestre.

De igual manera, las becas y financiamientos para estudiar la licenciatura de Comunicación en la Universidad Anáhuac podrían haber reducido el costo. En la página oficial hay una sección para calcular la colegiatura, la cual incluso puede variar respecto a los créditos por curso.

A continuación se presentan los costos para estudiar la misma carrera que Nicole Peña en el primer semestre sin beca ni financiamiento.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Felicitaciones a Nicole Peña por su graduación

El ambiente familiar prevaleció durante la ceremonia, en la que Nicole apareció en varias fotografías junto a sus hermanos, según las imágenes y mensajes difundidos en redes sociales. Paulina Peña compartió una instantánea en la que la graduada, con su diploma en una mano y dos ramos de rosas rojas en la otra, exudaba alegría ante el cierre de esta etapa. “Los más orgullosos Lic”, expresó Paulina, acompañando la dedicatoria con una imagen donde los tres hermanos posan sonrientes.

Además de las muestras de afecto de su hermana, Alejandro Peña publicó un mensaje destacando el recorrido y la evolución de Nicole a lo largo de los años: “Felicidades gordita por este logro que acabas de concluir, me siento muy orgulloso de verte crecer y alcanzar tus metas”.

La familia también se reunió frente al edificio de la facultad que lleva el nombre de Emilio Azcárraga Vidaurreta, pionero de la televisión mexicana y fundador de XEW, un espacio simbólico para una joven que ha manifestado repetidamente su interés en los medios de comunicación.

Nicole Peña Pretelini, hija de
Nicole Peña Pretelini, hija de Enrique Peña Nieto, celebró su graduación de la licenciatura de Comunicación. (IG: @nicolepp)

A qué se dedica Nicole Peña

A lo largo de su carrera, Nicole ha compartido con sus seguidores su deseo de desarrollarse profesionalmente ante las cámaras.

En una ocasión, reveló estar interesada en abrir un canal de YouTube y explorar formatos como podcasts o talk shows. Cuando se le consultó sobre el trabajo de sus sueños, respondió: “Trabajar en una revista, algún día tener algo como un tipo talk show, un podcast, en YouTube invitar gente a platicar conmigo o sí algún día emprender algo”.

La felicidad y el orgullo familiar resultaron contrastantes con la ausencia de Enrique Peña Nieto, quien desde la conclusión de su mandato presidencial radica fuera de México.

Temas Relacionados

Nicole Peña PreteliniEnrique Peña Nietomexico-entretenimiento

Más Noticias

Por qué Ryan García sugirió a Canelo Álvarez retirarse del boxeo luego de su derrota ante Terence Crawford

“The King” analizó el presente de Saúl Álvarez y enalteció lo que ha alcanzado, pero consideró que es momento de terminar su legado en el ring

Por qué Ryan García sugirió

El tianguis de mercancía que no se vendió en los conciertos de CDMX ya tiene fecha para 2025

Miles de fanáticos han encontrado en este mercado una alternativa para adquirir recuerdos de sus artistas favoritos a precios reducidos

El tianguis de mercancía que

Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de diciembre: servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevitos”

Un video publicado por el influencer ha generado revuelo, pues seguidores interpretan sus palabras como una indirecta para los ex de ‘la güerita consentida’

Cibad Hernández, novio de Alicia

Más de 400 kg de metanfetaminas y 142 personas detenidas en lo que va del Plan Michoacán

El Gabinete de Seguridad informó las cifras que se han obtenido desde que comenzó la estrategia de pacificación en la entidad

Más de 400 kg de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Más de 400 kg de

Más de 400 kg de metanfetaminas y 142 personas detenidas en lo que va del Plan Michoacán

Sentencian a dos hombres por transportar más de 300 kilos de metanfetamina en una avioneta en Baja California

Asesinan a sicario y detienen a seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa durante enfrentamiento en BC

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

Este sería el motivo por el que Joaquín “El Güero” Guzmán habría entrado al mundo del narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Avatar Fuego y Cenizas: arranca

Avatar Fuego y Cenizas: arranca preventa de boletos para su estreno en cines de México este mes de diciembre

El tianguis de mercancía que no se vendió en los conciertos de CDMX ya tiene fecha para 2025

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevitos”

Confirman bioserie de Chabelo que contará su historia y pasajes inéditos

Muere Fernando Meza, fundador de ‘HuevoCartoon’ y voz de varios personajes del estudio de animación mexicano

DEPORTES

Por qué Ryan García sugirió

Por qué Ryan García sugirió a Canelo Álvarez retirarse del boxeo luego de su derrota ante Terence Crawford

Este sería el jugador de Cruz Azul que se convertiría en fichaje de Chivas pese a eliminarlos en Liguilla del Apertura 2025

Grupo Orlegi niega venta del club Atlas a la escudería McLaren de la Fórmula 1

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida