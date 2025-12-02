México

Frente frío 17 en México provocará temperaturas extremas

Chihuahua y Durango esperan temperaturas de -10 a -5 Celsius acompañados de heladas

Guardar
El Frente Frío 17 marcará
El Frente Frío 17 marcará un descenso de temperatura (Imagen: Crisanta Espinosa Aguilar/ @Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el avance de un sistema frontal sobre el noreste y oriente de la República Mexicana marcará el clima de este martes 2 de diciembre con temperaturas extremas, lluvias intensas y vientos fuertes.

Según el pronóstico, la interacción de la masa de aire polar y la corriente en chorro polar generará condiciones meteorológicas que harán descender los termómetros en distintas regiones del país.

Las temperaturas mínimas descenderán de manera significativa en las sierras de Chihuahua y Durango, donde se esperan valores de -10 a -5 Celsius acompañados de heladas.

En zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, los termómetros oscilarán entre -5 y 0 ℃, también con presencia de heladas. Las montañas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro registrarán temperaturas de 0 a 5 ℃.

Autoridades recomiendan a la población tomar medidas de precaución

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población adoptar medidas preventivas: abrigarse, mantener una hidratación adecuada, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a personas con enfermedades crónicas, niños y adultos mayores. Además, se insta a seguir las indicaciones del Sector Salud y de Protección Civil.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla). Las zonas de Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Huasteca Alta y Capital) experimentarán lluvias fuertes de 25 a 50 mm.

Se esperan intervalos de chubascos en áreas de Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Además, habrá lluvias aisladas en Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El viento también será protagonista, con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas, el norte de Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec en Oaxaca.

Otras entidades como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla tendrán rachas de 40 a 60 km/h.

En la costa occidental de Baja California y los litorales de Tamaulipas y Veracruz, se prevé un oleaje de 1,5 a 2,5 metros de altura.

Las lluvias más intensas podrían provocar deslaves, aumentos en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Las rachas de viento elevadas representan riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios. Por ello, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Temas Relacionados

Frente Frío 17Frente FríoConaguaSMNClimamexico-noticias

Más Noticias

Por qué Ryan García sugirió a Canelo Álvarez retirarse del boxeo luego de su derrota ante Terence Crawford

“The King” analizó el presente de Saúl Álvarez y enalteció lo que ha alcanzado, pero consideró que es momento de terminar su legado en el ring

Por qué Ryan García sugirió

El tianguis de mercancía que no se vendió en los conciertos de CDMX ya tiene fecha para 2025

Miles de fanáticos han encontrado en este mercado una alternativa para adquirir recuerdos de sus artistas favoritos a precios reducidos

El tianguis de mercancía que

Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de diciembre: servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevitos”

Un video publicado por el influencer ha generado revuelo, pues seguidores interpretan sus palabras como una indirecta para los ex de ‘la güerita consentida’

Cibad Hernández, novio de Alicia

Más de 400 kg de metanfetaminas y 142 personas detenidas en lo que va del Plan Michoacán

El Gabinete de Seguridad informó las cifras que se han obtenido desde que comenzó la estrategia de pacificación en la entidad

Más de 400 kg de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Más de 400 kg de

Más de 400 kg de metanfetaminas y 142 personas detenidas en lo que va del Plan Michoacán

Sentencian a dos hombres por transportar más de 300 kilos de metanfetamina en una avioneta en Baja California

Asesinan a sicario y detienen a seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa durante enfrentamiento en BC

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

Este sería el motivo por el que Joaquín “El Güero” Guzmán habría entrado al mundo del narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Avatar Fuego y Cenizas: arranca

Avatar Fuego y Cenizas: arranca preventa de boletos para su estreno en cines de México este mes de diciembre

El tianguis de mercancía que no se vendió en los conciertos de CDMX ya tiene fecha para 2025

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevitos”

Nicole Peña Pretelini se gradúa: qué estudió y cuánto costó su colegiatura

Confirman bioserie de Chabelo que contará su historia y pasajes inéditos

DEPORTES

Por qué Ryan García sugirió

Por qué Ryan García sugirió a Canelo Álvarez retirarse del boxeo luego de su derrota ante Terence Crawford

Este sería el jugador de Cruz Azul que se convertiría en fichaje de Chivas pese a eliminarlos en Liguilla del Apertura 2025

Grupo Orlegi niega venta del club Atlas a la escudería McLaren de la Fórmula 1

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida