Frente frío 17 en México provocará temperaturas extremas

El Frente Frío 17 marcará un descenso de temperatura (Imagen: Crisanta Espinosa Aguilar/ @Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el avance de un sistema frontal sobre el noreste y oriente de la República Mexicana marcará el clima de este martes 2 de diciembre con temperaturas extremas, lluvias intensas y vientos fuertes.

Según el pronóstico, la interacción de la masa de aire polar y la corriente en chorro polar generará condiciones meteorológicas que harán descender los termómetros en distintas regiones del país.

Las temperaturas mínimas descenderán de manera significativa en las sierras de Chihuahua y Durango, donde se esperan valores de -10 a -5 Celsius acompañados de heladas.

En zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, los termómetros oscilarán entre -5 y 0 ℃, también con presencia de heladas. Las montañas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro registrarán temperaturas de 0 a 5 ℃.

Autoridades recomiendan a la población tomar medidas de precaución

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población adoptar medidas preventivas: abrigarse, mantener una hidratación adecuada, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a personas con enfermedades crónicas, niños y adultos mayores. Además, se insta a seguir las indicaciones del Sector Salud y de Protección Civil.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla). Las zonas de Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Huasteca Alta y Capital) experimentarán lluvias fuertes de 25 a 50 mm.

Se esperan intervalos de chubascos en áreas de Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Además, habrá lluvias aisladas en Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El viento también será protagonista, con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas, el norte de Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec en Oaxaca.

Otras entidades como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla tendrán rachas de 40 a 60 km/h.

En la costa occidental de Baja California y los litorales de Tamaulipas y Veracruz, se prevé un oleaje de 1,5 a 2,5 metros de altura.

Las lluvias más intensas podrían provocar deslaves, aumentos en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Las rachas de viento elevadas representan riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios. Por ello, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.