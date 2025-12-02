El tianguis de mercancía que no se vendió en los conciertos de CDMX ya tiene fecha para 2025

Tianguis de mercancía no vendida en conciertos Foto: TikTok/katerocket13

El tianguis de mercancía no vendida de conciertos en la Ciudad de México ya tiene fechas y ubicaciones confirmadas para su edición de 2025.

El evento se realizará el 17 y 18 de diciembre en la explanada del Estadio GNP Seguros y a las afueras de la Sala de Armas, ambos en la colonia Granjas México.

Esta iniciativa permite a los fanáticos de la música adquirir productos de diversos artistas a precios considerablemente más bajos que los originales, según reportes de medios digitales mexicanos.

Qué hay en el tianguis de mercancía de conciertos

El tianguis de mercancía no oficial se ha consolidado como una tradición en la capital mexicana. Cada año, comerciantes reúnen artículos que no se vendieron durante los conciertos realizados en recintos como el Palacio de los Deportes, el Estadio GNP Seguros y el Pabellón.

Estos productos, que incluyen desde playeras y tazas personalizadas hasta tote bags, llaveros y pulseras, se ofrecen a precios reducidos, lo que representa una alternativa atractiva para quienes buscan recuerdos de sus artistas favoritos sin gastar grandes sumas de dinero.

Fechas y ubicaciones del tianguis de merch para 2025

Estadio GNP. Foto: Estadio GNP

Para la edición de 2025, los organizadores han confirmado que el tianguis se instalará el 17 y 18 de diciembre en dos puntos clave: la explanada del Estadio GNP Seguros y el espacio de la Sala de Armas, ambos ubicados en la colonia Granjas México.

En años anteriores, el mercado se ha colocado en la calle Atletas, frente a la Escuela Superior de Educación Física, cerca de la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro. Esta ubicación estratégica facilita el acceso para los asistentes provenientes de diferentes zonas de la ciudad.

En este tianguis es posible encontrar una amplia gama de artículos relacionados con los conciertos más destacados que han tenido lugar en la Ciudad de México. Entre los productos disponibles se incluyen playeras, sudaderas, tazas, gorras, termos, vasos y hasta discos.

Los artículos provienen de eventos de artistas internacionales y nacionales como Zoé, Kendrick Lamar, NSQK, Maluma, Lady Gaga, Oasis, J-Hope, Katy Perry, Zayn Malik y Twenty One Pilots, entre otros.

Precios accesibles y comparativa con la mercancía oficial

Uno de los principales atractivos del tianguis es la diferencia de precios respecto a la mercancía oficial vendida durante los conciertos. Por ejemplo, una sudadera que en el evento de Taylor Swift podía costar hasta MXN 200, en el tianguis se ofrece por poco más de MXN 50. Además, es común encontrar promociones como tazas al 2x1 o playeras desde MXN 50, dependiendo del puesto y la demanda. Esta reducción significativa en los precios permite a los asistentes adquirir recuerdos sin afectar su presupuesto.

El tianguis suele instalarse los sábados, en un horario de 12:00 a 20:00 horas. Para quienes planean asistir, la recomendación es llegar a la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro, ya que desde ahí es sencillo acceder a los puntos donde se ubica el mercado.