México

El tianguis de mercancía que no se vendió en los conciertos de CDMX ya tiene fecha para 2025

Miles de fanáticos han encontrado en este mercado una alternativa para adquirir recuerdos de sus artistas favoritos a precios reducidos

Guardar
Tianguis de mercancía no vendida
Tianguis de mercancía no vendida en conciertos Foto: TikTok/katerocket13

El tianguis de mercancía no vendida de conciertos en la Ciudad de México ya tiene fechas y ubicaciones confirmadas para su edición de 2025.

El evento se realizará el 17 y 18 de diciembre en la explanada del Estadio GNP Seguros y a las afueras de la Sala de Armas, ambos en la colonia Granjas México.

Esta iniciativa permite a los fanáticos de la música adquirir productos de diversos artistas a precios considerablemente más bajos que los originales, según reportes de medios digitales mexicanos.

Qué hay en el tianguis de mercancía de conciertos

El tianguis de mercancía no oficial se ha consolidado como una tradición en la capital mexicana. Cada año, comerciantes reúnen artículos que no se vendieron durante los conciertos realizados en recintos como el Palacio de los Deportes, el Estadio GNP Seguros y el Pabellón.

Estos productos, que incluyen desde playeras y tazas personalizadas hasta tote bags, llaveros y pulseras, se ofrecen a precios reducidos, lo que representa una alternativa atractiva para quienes buscan recuerdos de sus artistas favoritos sin gastar grandes sumas de dinero.

Fechas y ubicaciones del tianguis de merch para 2025

Estadio GNP. Foto: Estadio GNP
Estadio GNP. Foto: Estadio GNP

Para la edición de 2025, los organizadores han confirmado que el tianguis se instalará el 17 y 18 de diciembre en dos puntos clave: la explanada del Estadio GNP Seguros y el espacio de la Sala de Armas, ambos ubicados en la colonia Granjas México.

En años anteriores, el mercado se ha colocado en la calle Atletas, frente a la Escuela Superior de Educación Física, cerca de la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro. Esta ubicación estratégica facilita el acceso para los asistentes provenientes de diferentes zonas de la ciudad.

En este tianguis es posible encontrar una amplia gama de artículos relacionados con los conciertos más destacados que han tenido lugar en la Ciudad de México. Entre los productos disponibles se incluyen playeras, sudaderas, tazas, gorras, termos, vasos y hasta discos.

Los artículos provienen de eventos de artistas internacionales y nacionales como Zoé, Kendrick Lamar, NSQK, Maluma, Lady Gaga, Oasis, J-Hope, Katy Perry, Zayn Malik y Twenty One Pilots, entre otros.

Precios accesibles y comparativa con la mercancía oficial

Uno de los principales atractivos del tianguis es la diferencia de precios respecto a la mercancía oficial vendida durante los conciertos. Por ejemplo, una sudadera que en el evento de Taylor Swift podía costar hasta MXN 200, en el tianguis se ofrece por poco más de MXN 50. Además, es común encontrar promociones como tazas al 2x1 o playeras desde MXN 50, dependiendo del puesto y la demanda. Esta reducción significativa en los precios permite a los asistentes adquirir recuerdos sin afectar su presupuesto.

El tianguis suele instalarse los sábados, en un horario de 12:00 a 20:00 horas. Para quienes planean asistir, la recomendación es llegar a la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro, ya que desde ahí es sencillo acceder a los puntos donde se ubica el mercado.

Temas Relacionados

Tianguis de mercancía de conciertosCiudad de MéxicoVelódromo Línea 9 Metromexico-entretenimiento

Más Noticias

Nicole Peña Pretelini se gradúa: qué estudió y cuánto costó su colegiatura

La joven contó a sus seguidores en varias ocasiones por qué decidió cursar esa licenciatura

Nicole Peña Pretelini se gradúa:

Sentencian a dos hombres por transportar más de 300 kilos de metanfetamina en una avioneta en Baja California

En el vehículo fueron hallados paquetes con fentanilo, cocaína, opio y heroína

Sentencian a dos hombres por

Concierto Dua Lipa en CDMX: estas serán las calles afectadas y alternativas viales por el evento musical durante los tres días

La cantante se presentará en el Estadio GNP de la Ciudad de México este lunes 1, martes 2 y viernes 5 de diciembre

Concierto Dua Lipa en CDMX:

Jornada laboral de 40 horas: qué falta para que la reforma sea una realidad en México

El país figura entre las naciones con más horas de trabajo, lo que ha generado presión para implementar esta ley

Jornada laboral de 40 horas:

Confirman bioserie de Chabelo que contará su historia y pasajes inéditos

El hijo del cómico, Xavier López Miranda, aseguró que la serie sobre la vida de Chabelo está en marcha, prometiendo una mirada inédita a la trayectoria del querido “amigo de todos los niños”

Confirman bioserie de Chabelo que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Más de 400 kg de

Más de 400 kg de metanfetaminas y 142 personas detenidas en lo que va del Plan Michoacán

Sentencian a dos hombres por transportar más de 300 kilos de metanfetamina en una avioneta en Baja California

Asesinan a sicario y detienen a seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa durante enfrentamiento en BC

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

Este sería el motivo por el que Joaquín “El Güero” Guzmán habría entrado al mundo del narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Cibad Hernández, novio de Alicia

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, manda indirecta a los ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevitos”

Nicole Peña Pretelini se gradúa: qué estudió y cuánto costó su colegiatura

Confirman bioserie de Chabelo que contará su historia y pasajes inéditos

Muere Fernando Meza, fundador de ‘HuevoCartoon’ y voz de varios personajes del estudio de animación mexicano

Rubén Cerda revela que La Güereja podría perder su patrimonio por paracaidistas: “Le invadieron el terreno”

DEPORTES

Este sería el jugador de

Este sería el jugador de Cruz Azul que se convertiría en fichaje de Chivas pese a eliminarlos en Liguilla del Apertura 2025

Grupo Orlegi niega venta del club Atlas a la escudería McLaren de la Fórmula 1

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida

Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejan Pumas; así lo confirmó la directiva