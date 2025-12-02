¿Cuál es el salario de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul, jugador que podría irse a Chivas la próxima temporada?

El delantero mexicano vive un gran momento con la Máquina Celeste, equipo en el que espera levantar la décima. (Ilustración: Jovani Pérez)

Aunque todavía no se acaba el torneo Apertura 2025 de la Liga MX y a pesar de que Cruz Azul eliminó a las Chivas de Guadalajara en los Cuartos de Final, Ángel Sepúlveda, delantero estelar del conjunto celeste, podría emigrar al cuadro rojiblanco para la próxima campaña.

El día de hoy, César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, informó que las directivas de ambos equipos mexicanos se encuentran negociando el traspaso del atacante de 33 años. De acuerdo con la misma fuente, la posible venta se encuentra en la etapa final.

"Ángel Sepúlveda podría convertirse en nuevo jugador de Chivas. El delantero de Cruz Azul mantiene negociaciones avanzadas para incorporarse al Guadalajara de cara al Clausura 2026, en una operación que se encuentra en etapa de cierre entre directivas“, indicó el periodista.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - August 16, 2025 Cruz Azul's Carlos Rodriguez celebrates scoring their first goal with Angel Sepulveda REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cuál es el salario de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul, futbolista que podría ir a Chivas?

Según la última actualización del sitio especializado en salarios de futbolistas, Salary Sport, el sueldo de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul es de 302,390 pesos semanales, lo que equivale a 15,724,280 anuales.

Adicionalmente, la valoración de mercado refleja la trayectoria y el rendimiento que ha mantenido Sepúlveda en los últimos torneos. De acuerdo con Transfermarkt, el atacante mexicano registra un precio de 700 mil euros en la actualidad, una cifra que define su peso relativo dentro del valor global de Cruz Azul.

El paso de Ángel Sepúlveda con Cruz Azul

Durante el Apertura 2025, Sepúlveda, de 33 años, ha sido uno de los elementos más constantes en Cruz Azul. El delantero participó en 18 partidos, tanto de la fase regular como de la Liguilla, aunque solo en nueve de ellos arrancó como titular. En total, acumuló 831 minutos en el terreno de juego, lo que refleja su presencia regular en la plantilla celeste.

El posible traspaso de Sepúlveda hacia las Chivas podría marcar su regreso al club rojiblanco, donde ya militó durante el Apertura 2018. En esa etapa, el atacante mexicano tuvo participación tanto en la Liga MX como en el extinto torneo de Copa. Además de su paso por el Guadalajara, Sepu ha defendido los colores de equipos como Querétaro, Morelia y Necaxa, consolidando una trayectoria amplia en el fútbol mexicano.

Jul 31, 2025; Seattle, Washington, USA; Cruz Azul forward Angel Sepulveda (9), left, and Seattle Sounders midfielder Cristian Roldan (7) go up for a header during the second half at Lumen Field. Mandatory Credit: Stephen Brashear-Imagn Images

Gabriel Milito y su aprobación para que llegue Ángel Sepúlveda a las Chivas

De acuerdo con los reportes, el interés de Chivas en Sepúlveda responde a una solicitud expresa de Gabriel Milito, director técnico del equipo, quien ha señalado la llegada del delantero como una de sus prioridades para fortalecer el ataque.

Tras quedar eliminado del torneo, Milito tendrá que seguir viendo opciones en el ataque, pues todo parece indicar que Javier “Chicharito” Hernández no continuará para la próxima temporada en el plantel tapatío. Milito considera que la experiencia y capacidad goleadora de Sepúlveda pueden aportar solidez y variantes ofensivas al plantel de cara al Clausura 2026.