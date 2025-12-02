Confirman bioserie de Chabelo que contará su historia y pasajes inéditos

La bioserie sobre la vida de Chabelo confirma su desarrollo y promete revelar aspectos inéditos del ícono de la televisión mexicana (FOTO: ARCHIVO/SAÚL LOPEZ /CUARTOSCURO.COM)

El anuncio de una bioserie sobre la vida de Xavier López “Chabelo” ha reavivado el interés por la figura de uno de los íconos más perdurables de la televisión mexicana. Xavier López Miranda, hijo del recordado actor, confirmó a Imagen Televisión que el proyecto está en marcha: “Sí se va a hacer”, afirmó, aunque evitó ofrecer detalles adicionales.

“Ya sabrán, nada te puedo contar, pero sí se va a hacer”, insistió, subrayando el carácter reservado de la producción.

La noticia llega tras un largo periodo de especulaciones y expectativas en torno a la posibilidad de llevar la historia de Chabelo a la pantalla. López Miranda, quien también es compositor y productor, explicó que existen “un par de proyectos diferentes, uno de ellos es una serie, por supuesto, porque hay mucho que contar”, según declaró a Imagen Televisión.

El realizador teatral destacó la importancia personal de la obra: “Las historias son las historias, inclusive para mí es bien importante esta obra porque es una obra que mi papá apoyó desde el principio”.

Consultado sobre la inclusión de material visual inédito en la serie, López Miranda fue enfático: “Lo estamos haciendo, se está trabajando el proyecto y pronto vamos a poder anunciarlo”.

Esta declaración refuerza la expectativa de que la bioserie ofrecerá una mirada profunda y posiblemente inédita sobre la vida y trayectoria del artista.

Chabelo, figura fundamental en la televisión del Siglo XX

Xavier López Rodríguez, conocido universalmente como “Chabelo”, falleció el 25 de marzo de 2023 a los 88 años. Su deceso se produjo tras ingresar al hospital por un dolor abdominal agudo, que derivó en una perforación intestinal. La noticia conmocionó a varias generaciones de televidentes que crecieron con su presencia en la pantalla.

Con más de cinco décadas de carrera, Chabelo se consolidó como uno de los rostros más emblemáticos de Televisa. Su legado incluye 34 películas, 4 telenovelas y 10 programas de televisión, entre los que sobresalen La carabina de Ambrosio y, especialmente, En Familia con Chabelo, el programa dominical que permaneció al aire durante 48 años.

Xavier López Miranda, hijo de Chabelo, asegura que el proyecto biográfico cuenta con material visual nunca antes visto (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Este espacio alcanzó cifras históricas, con más de 1,700 transmisiones semanales, según destacó Bruce Boren, CEO de THR3 Media Group, en un comunicado oficial.

A pesar de su retiro de las cámaras en 2018, tras su participación en la película El Complot Mongol, el polifacético artista mantenía proyectos en desarrollo.

Entre ellos figuraban una serie biográfica y una caricatura basada en su personaje, ambos en etapas iniciales de producción en octubre de 2022, según confirmó López Miranda. Se esperaba que estas producciones vieran la luz en algún momento de 2023.

El legado de Chabelo abarca más de cinco décadas en Televisa, con 34 películas, 4 telenovelas y 10 programas de televisión (Foto: Televisa)

La serie animada, de acuerdo con el comunicado de THR3 Media Group, estaría dirigida al público infantil y “contaría con un formato de concurso inspirado en el conocido concepto de la Katafixia”, además de situarse en escenarios emblemáticos de películas como Chabelo y Pepito contra los monstruos.

La trayectoria de Xavier López Rodríguez incluye su paso por la medicina, el ejército en Estados Unidos y su consagración en la televisión (Foto: Pluto TV)

En cuanto a la bioserie, aunque no se ha revelado quién interpretará al “Amigo de todos los niños”, se anticipa que abordará aspectos íntimos de la vida de Xavier López, desde su juventud en Estados Unidos como militar —estuvo a punto de combatir en la guerra de Corea—, su paso por la escuela de medicina, que abandonó para convertirse en asistente de producción en Telesistemas Mexicanos (hoy Televisa), hasta su consagración como uno de los íconos infantiles más influyentes del siglo XX en México y Latinoamérica.