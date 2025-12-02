Cassandra García afrontó esta dura condición médica y cirugía antes de coronarse como nueva Miss México

Cassandra García Olea es licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y cursa un posgrado en Relaciones Mercantiles Internacionales (IG)

Cassandra García Olea ha sido coronada Miss México 2025 tras superar una condición médica congénita que marcó su infancia y que, años después, se convirtió en el motor de su proyecto social.

Su experiencia personal con el labio y paladar hendido no solo definió su historia de resiliencia, sino que también inspiró la creación de “Dibujando sonrisas en el alma”, una iniciativa dedicada a apoyar a niñas y niños que enfrentan la misma condición.

La final nacional de Miss México 2025 se celebró el 30 de noviembre en el Auditorio Santiago de Monterrey, Nuevo León, con la participación de 32 candidatas de todo el país.

El jurado, integrado por especialistas en concursos de belleza, estética, comunicación y liderazgo, evaluó a las concursantes en pruebas de pasarela, entrevistas, oratoria y proyectos sociales.

Entre los jueces destacaron figuras como Alejandra Delgadillo, Miss San Luis Potosí 2016; el Dr. Jou Maldonado de Glossdent; el Dr. Juan Manuel Chaparro, CEO de Bloom Beauty and Clinic; y Eduarda Braum, Miss Supranational 2024, junto a otros expertos y exreinas de belleza.

Cassandra García Olea, representante de Morelos, es coronada como Miss México 2025 y se prepara para Miss Mundo en Botswana (IG)

La decisión final recayó exclusivamente en el jurado, que seleccionó a la representante de Morelos, Cassandra García Olea, como la nueva Miss México.

El Top 15 incluyó a participantes de entidades como Estado de México, Coahuila, Tabasco, Puebla, Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Durango, Chihuahua, Ciudad de México, Nuevo León II, Baja California y San Luis Potosí. El segundo lugar fue para Michoacán, el tercero para Ciudad de México y el cuarto para Estado de México.

La organización Miss México celebró la elección con un mensaje en redes sociales: “México… ya tienes a tu reina. @cassandra_gaol. Hoy presentamos a la mujer que llevará tu nombre, tu historia y tu corazón al escenario más grande del planeta: Miss World. Ella es la nueva Miss México, la reina que se convierte en voz, en propósito y en esperanza para millones. Su paso no solo estará lleno de belleza, sino de significado, de entrega y de sueños que nacen desde lo más profundo de este país. México, celebra… Tu reina ya está aquí.”

La ganadora de Miss México obtiene contratos, capacitación profesional y la oportunidad de representar al país en Miss Mundo 2026 (IG)

Labio y paladar hendido: una condición congénita

Cassandra García Olea nació con labio y paladar hendido, una anomalía congénita que ocurre cuando el labio superior y el techo de la boca no se forman completamente durante las primeras semanas de gestación.

Esta condición puede provocar una abertura visible en el labio, separación parcial o total en el paladar, dificultades para alimentarse, problemas en el habla y la pronunciación, infecciones de oído recurrentes y la necesidad de cirugías reconstructivas.

El tratamiento requiere atención médica especializada y apoyo multidisciplinario para abordar tanto los aspectos físicos como emocionales.

Desde muy pequeña, García Olea enfrentó un proceso médico complejo. Fue sometida a una cirugía que transformó su vida y le permitió recuperar la confianza.

El acompañamiento de su familia y el equipo médico resultó fundamental en su recuperación y en el desarrollo de su resiliencia. Esta vivencia se convirtió en uno de los pilares de su identidad y en la base de su compromiso social.

La final de Miss México 2025 se celebró en Monterrey ante cientos de asistentes y miles de espectadores en transmisiones digitales (IG)

Proyecto social: “Dibujando sonrisas en el alma” y preparación internacional

Inspirada por su propia historia, la nueva Miss México creó el proyecto “Dibujando sonrisas en el alma”, enfocado en brindar apoyo a niñas y niños con labio y paladar hendido.

La iniciativa promueve campañas informativas, orientación y acompañamiento emocional, así como la colaboración con la Clínica del Hospital del Niño Morelense, donde García Olea recibió atención en su infancia.

A través de actividades de voluntariado y trabajo comunitario, el proyecto busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y fortalecer el vínculo con sus familias.

Tras su coronación, García Olea se prepara para representar a México en la edición 73 de Miss Mundo, que se celebrará en Botswana durante el primer semestre de 2026.