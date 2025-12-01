Sheinbaum garantiza protección de la Vaquita Marina en proyecto de gas natural en Sonora

CRÉDITO: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que en el proyecto de gas natural, Saguaro —En Puerto Peñasco, Sonora—, se está trabajando para garantizar la seguridad de la Vaquita Marina.

Sheinbaum precisó que ya existe un impacto ambiental aprobado por la la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), a cargo de Alicia Bárcenas, misma que está revisando que el proyecto “está revisando, pues cuántos barcos entrarían por donde entrarían para no afectar la biodiversidad”.

La mandataria explicó que el Golfo de California se caracteriza por su alta biodiversidad. Mencionó que, ante la posible llegada de barcos a la zona, es necesario garantizar que no se afecte a la Vaquita Marina ni al resto de la biodiversidad, ya que existen numerosos estudios sobre el área.

Además, destacó la importancia de revisar si el gasoducto actual que transporta gas desde Texas es suficiente o si sería necesario construir uno adicional: “Como el gas viene de Texas, pues hay que ver si el gasoducto que ya existe es suficiente o se requiere un gasoducto adicional”.

