Reviven videos de Fátima Bosch en Venga la Alegría durante sus inicios como modelo

(Ilustración: Jesús Aviles)
La atención pública se ha volcado recientemente sobre los orígenes profesionales de Fátima Bosch, quien alcanzó notoriedad global tras obtener la corona de Miss Universo 2025 en la edición celebrada en Tailandia de 2025.

Aunque su victoria estuvo marcada por la controversia —con denuncias de fraude, disputas y renuncias dentro del certamen—, la historia de Bosch cobra una nueva dimensión gracias a la difusión de videos inéditos que retratan sus primeros pasos en el mundo de la moda.

Lejos del escenario internacional y de los grandes certámenes, los videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran a la tabasqueña en una faceta inicial y poco conocida: como modelo en Venga la Alegría, de TV Azteca.

En estos clips, Bosch aparece en una sección de belleza donde servía como modelo de maquillaje, un punto de partida mucho más modesto en comparación con las pasarelas internacionales. La reacción de los usuarios en redes ha sido mayoritariamente positiva, resaltando particularmente su porte y sus distintivos ojos verdes, rasgos que, según muchos internautas, ya anticipaban el potencial que la llevaría a la cima del Miss Universo.

El trayecto de Bosch, desde aquellas primeras experiencias televisivas hasta el reconocimiento máximo en el universo de la belleza, ha sido interpretado por sus seguidores como una muestra de perseverancia y crecimiento profesional sostenido.

El certamen en el que Bosch se coronó reina no estuvo exento de escándalos. Entre los episodios más comentados figuran su enfrentamiento con el empresario Nawat Itsaragrisil, la viralización de un video de Miss Chile inhalando maquillaje, la caída sufrida por Miss Jamaica en plena pasarela y la dimisión de varios jueces por presuntas irregularidades.

La modelo visitó el programa años atrás Crédito: Venga la Alegría/TV Azteca

A esto se sumaron acusaciones sobre el supuesto pago de la corona por parte de los padres de la modelo mexicana, así como la controversia derivada del pasado familiar de Olivia Yace, representante de Costa de Marfil. No obstante, este entorno polémico ha contribuido a incrementar la visibilidad de Bosch y la ha situado como una protagonista indiscutida de la edición setenta y cuatro de Miss Universo.

No es la primera vez que la biografía y los logros de la joven generan interés. En la misma serie de videos virales que han rescatado sus inicios, varios admiradores y especialistas en moda han coincidido en que su “perfil de diosa” y su presencia ante cámara formaron parte de su sello distintivo desde los primeros pasos.

El interés mediático por la trayectoria de Bosch también ha traído a colación antecedentes de su carrera en el modelaje. Inició en concursos de belleza infantiles y siguió los pasos de otras mujeres de su familia vinculadas a la industria.

En el ámbito académico, estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, complementando su formación en la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán y en el Lyndon Institute de Estados Unidos. Previo a su irrupción en el escenario global, resultó ganadora del título Flor de Tabasco en 2018.

