Red Nacional de Refugios exige políticas de prevención y atención del VIH y sida con perspectiva de género

La carga del cuidado de personas con Sida recae principalmente en mujeres, afectando sus oportunidades educativas y laborales

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, este lunes 1 de diciembre, la organización feminista Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) exige que se apliquen políticas de prevención y atención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y del Sida con perspectiva de género con el objetivo de que se garantice la integridad de las mujeres.

A través de sus redes sociales recordaron que: “La atención y la prevención del sida requieren voluntad, recursos y un enfoque libre de estigma", la RNR, señala que el Estado mexicano es algo debe de “garantizar información, acceso y cuidados integrales”.

Las desigualdad de género incide en el la propagación del VIH

En México, de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida reporta en el “Informe Histórico VIH-Día Mundial 2025″ que entre 2014 y 2025, en México se notificaron 187,596 casos de VIH.

Del total, 158,424 correspondieron a hombres, lo que representa el 84.34%, mientras que 29,295 casos se registraron en mujeres, equivalente al 15.55%.

Sin embargo, de acuerdo con ONU Mujeres la desigualdad de género sigue siendo un factor determinante en la propagación del VIH, ya que limita el acceso de mujeres y niñas a información, recursos y medidas preventivas, y dificulta su capacidad para negociar prácticas sexuales seguras.

El matrimonio representa un riesgo significativo de infección, especialmente para jóvenes y niñas, mientras que la violencia sexual incrementa la vulnerabilidad al virus.

Además, muchas mujeres que viven con VIH enfrentan estigmatización y exclusión social, agravadas por la falta de derechos y el acceso restringido a la justicia, lo que puede derivar en litigios sobre propiedad y herencia tras la viudez por SIDA.

La carga del cuidado de personas afectadas por el SIDA recae mayoritariamente en las mujeres, lo que limita sus oportunidades educativas y laborales. ONU Mujeres impulsa estrategias centradas en la igualdad de género y los derechos humanos, promoviendo el empoderamiento femenino para mejorar el acceso a tratamiento, atención y apoyo, así como para superar el estigma asociado al VIH.

