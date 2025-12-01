Jean Gabriel Aguilera, hijo menor de Juan Gabriel, regresa a Ciudad Juárez y se lanza como cantante con cover del divo

El primer sencillo de Jean Gabriel Aguilera, junto a Sergio Durán, reinterpreta 'No me vuelvo a enamorar' con un estilo pop renovado (IG)

El regreso de Jean Gabriel Aguilera a Ciudad Juárez no solo marcó un reencuentro emotivo con la tierra donde su padre forjó su leyenda, sino que también sirvió de escenario para el anuncio de su incursión formal en la música.

El hijo menor reconocido de Juan Gabriel participó activamente en el multitudinario evento que reunió a 50 mil personas en la Plaza de la Mexicanidad, donde el público coreó y bailó al ritmo de la proyección del histórico concierto del Divo de Juárez en el Palacio de Bellas Artes.

La magnitud de estos homenajes a Juan Gabriel ha sido notable en distintas ciudades. En la Ciudad de México, la proyección del mismo concierto congregó a 170 mil asistentes en el Zócalo, según cifras oficiales, consolidando el fenómeno de los eventos masivos que mantienen viva la memoria del artista.

Jean Gabriel Aguilera, ahijado de Rocío Dúrcal, destaca por su apertura y participación activa en homenajes a su padre (IG)

Jean Aguilera se ha destacado como uno de los principales impulsores de estas celebraciones, promoviendo la conexión entre el legado de su padre y nuevas generaciones de admiradores.

Durante su estancia en Ciudad Juárez, Jean compartió en su cuenta de Instagram diversos momentos de su llegada y participación en el evento, mostrando la efusividad del público que llenó la plaza y entonó clásicos como “Querida” y “Ya lo sé que tú te vas”.

En medio de la celebración, expresó su sentir al afirmar: “Es una forma de revivir Bellas Artes conmigo, con mi papá y con todos ustedes”, una declaración que subraya el carácter familiar y colectivo de estos homenajes.

Jean Gabriel Aguilera anuncia su debut musical en el marco de un emotivo homenaje a Juan Gabriel en Ciudad Juárez (Archivo)

Dos formas de amar a Juan Gabriel

La relación de Jean con la música y con la figura de su padre ha sido profunda y pública. En el documental “Debo, puedo y quiero”, relató:

“Yo aprendí a amarlo dos veces, primero como papá (cuando estaba yo muy chiquito); y luego como Juan Gabriel, ya cuando lo veía en los palenques y conciertos... se me ponía la piel chinita cuando se apagaban las luces y lo veía aparecer con la gente gritando y aplaudiendo”.

El anuncio de su lanzamiento como cantante representa la culminación de un proyecto que Jean Aguilera ha intentado concretar desde 2021. Aunque ha enfrentado dificultades para establecer su carrera musical, ahora se muestra convencido de que podrá consolidarla.

Una canción que fue éxito en voz de su padre

Su primer sencillo, una versión libre de “No me vuelvo a enamorar” interpretada a dúo con Sergio Durán, introduce una instrumentación más ligera y un enfoque pop, con falsetes y un solo de trompeta melancólico, diferenciándose del estilo original de Juan Gabriel.

Jean Aguilera impulsa homenajes masivos que conectan el legado de Juan Gabriel con nuevas generaciones de admiradores (IG)

Jean Gabriel Aguilera, ahijado de la reconocida cantante Rocío Dúrcal, ha mantenido una presencia activa en homenajes dedicados a su padre y se ha caracterizado por su apertura con los medios de comunicación.

En diversas entrevistas, ha compartido recuerdos y reflexiones sobre la experiencia de crecer bajo la sombra de un ícono de la música mexicana, mostrando una disposición poco común entre los hijos del artista.

El menor de una familia especial

Dentro de la familia Aguilera Salas, Jean es el menor de los hijos adoptivos reconocidos públicamente. Fue adoptado junto a Joan y Hans por Juan Gabriel y Laura Elena Salas, quien desempeñó un papel central en la vida del cantante.

Aunque nunca se confirmó una relación romántica entre ambos, Laura Salas fue presentada como la madre de los hijos reconocidos y acompañó a Juan Gabriel en la crianza de los niños, mientras él desarrollaba su carrera.

Decidió debutar con un cover a su padre Crédito: YT/@jeangabrielaguilera8040

La familia de Juan Gabriel se formó a través de una combinación de tratamientos de fertilidad y adopciones, según distintas fuentes. Así llegaron Iván Gabriel, Jean Gabriel, Hans Gabriel, Alberto Jr. y Joan Gabriel Aguilera Salas, quienes crecieron en un entorno familiar discreto, alejado de la exposición mediática, bajo el cuidado conjunto de Juan Gabriel y Laura Salas.