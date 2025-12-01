México

Fátima Bosch llega a Nueva York como Miss Universo y es recibida con mariachis, bailes típicos pero pocos fans

La mexicana arrancará su gira como nueva representante del certamen de belleza por Estados Unidos

Fátima Bosch, recién coronada como Miss Universo 2025, arribó a la ciudad de Nueva York para instalarse durante su año de mandato, recibiendo una bienvenida protocolaria con mariachis, danzas tradicionales y una presencia moderada de seguidores. 

El evento marcó el comienzo de la agenda oficial de la representante mexicana en Estados Unidos.

La mañana del pasado 30 de noviembre, Fátima Bosch aterrizó en el aeropuerto de Newark, en el estado de Nueva Jersey, donde fue recibida con arreglos musicales de mariachis y espectáculos de bailes folclóricos.

Las imágenes del recibimiento se difundieron rápidamente en redes sociales reportando la presencia de organizadores y algunos aficionados con banderas tricolores. La joven, quien se alzó con la corona para México tras el certamen realizado días antes, saludó a los asistentes y expresó gratitud por las muestras de afecto y por el despliegue cultural preparado para su llegada.

El protocolo, organizado por el equipo de Miss Universo en colaboración con la comunidad mexicana en Nueva York, incluyó símbolos y trajes típicos. Bosch Fernández mencionó a la prensa que “por estar más cerca de México, cada día más, tenemos una agenda increíble llena de compromisos y lista para todo. También tenemos muchas cosas de filantropía, que es lo que más me gusta y estoy muy contenta”.

Críticas y reacciones por la escasa cantidad de seguidores en el aeropuerto para Fátima Bosch

A pesar del recibimiento oficial, en plataformas sociales se viralizó una discusión sobre el reducido número de seguidores que acudieron al aeropuerto. Críticos y detractores subrayaron que, a pesar del despliegue cultural, la bienvenida no consiguió congregar a grandes masas. Varios usuarios en X (antes Twitter) compararon la llegada con las de otras figuras públicas y resaltaron la diferencia de asistencia.

Esta situación generó reacciones encontradas en la opinión pública. Para algunos comentaristas en redes, se trató de una muestra insuficiente de apoyo en comparación con la expectación mediática que suele acompañar a quienes logran títulos internacionales.

Fátima Bosch responde a las polémicas y defiende su victoria

En diálogo con periodistas en la terminal neoyorquina, Fátima Bosch abordó los recientes cuestionamientos hacia su coronación. Negó las versiones que circulan en línea sobre favoritismos y expresó que “cuando hay una verdad certera no se necesita estar defendiéndose, pero la realidad es que, si tenemos voces para usarla… yo creo que todas las personas saben que es completamente falso”.

La también modelo originaria de Tabasco contextualizó la atención mediática. “Mi triunfo desató mucha polémica, pero yo creo que cuando una persona rompe un molde, rompe un estereotipo, eso es lo que hoy está siendo Miss Universo”, compartió Bosch durante su encuentro con la prensa.

