México

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estatus de las operaciones del AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Guardar
El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de América Latina. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio suelen ser constantes.

Es por eso que el AICM informa en vivo el estatus de cada uno de sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 5:00 horas de este viernes.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: UA822

Destino: S.Francisco

Aerolínea: United Airlines

Hora: 05:00

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

Más Noticias

Video viral muestra a pescadores interactuando con tiburón ballena en costas Manzanillo

Estos animales son conocidos como el pez más grande del mundo, llegando a medir hasta 18 metros de longitud

Video viral muestra a pescadores interactuando con tiburón ballena en costas Manzanillo

Sin e.firma no hay dinero: En qué casos puedes usar solo tu contraseña y cuándo es obligatorio el archivo .cer para cobrar

Mientras la clave solo te abre el portal del SAT, la firma electrónica te permite validar contratos, solicitar servicios bancarios y garantizar tu identidad digital en varios ámbitos

Sin e.firma no hay dinero: En qué casos puedes usar solo tu contraseña y cuándo es obligatorio el archivo .cer para cobrar  

Grecia Quiroz niega uso de recursos públicos en mausoleo de Carlos Manzo en Uruapan

La alcadesa de Uruapan aseguró que la tumba de su esposo permanecerá abierta para quienes deseen rendirle homenaje y recordó la cercanía del exalcalde con la comunidad

Grecia Quiroz niega uso de recursos públicos en mausoleo de Carlos Manzo en Uruapan

Qué está pasando hoy 10 de abril en el Metro CDMX EN VIVO

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Qué está pasando hoy 10 de abril en el Metro CDMX EN VIVO

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este 10 de abril

El costo de las gasolinas en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los precios de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Gasolina en Puebla: precio de la magna, premium y diésel este 10 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra miembros del Ejército deja cinco detenidos, vehículos y un lanzagranadas asegurado en Sinaloa

Ataque contra miembros del Ejército deja cinco detenidos, vehículos y un lanzagranadas asegurado en Sinaloa

Caen dos presuntos integrantes del CJNG en Morelos

Con un mini Draco, drogas y cargadores, detienen a dos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala en Jiquipilas

Ejército Mexicano destruye tres plantíos de marihuana en Cosalá, Sinaloa

Cártel de Sinaloa en Costa Rica: detienen a sujetos que daban apoyo logístico y de seguridad a avionetas

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal retira video de su nueva canción en TikTok tras críticas por actriz parecida a Cazzu

Christian Nodal retira video de su nueva canción en TikTok tras críticas por actriz parecida a Cazzu

Sergio Mayer reaccionó a la polémica que enfrenta Wendy Guevara en redes sociales

Las claves para entender el caso de Micky Hair; el crimen que impactó al mundo del espectáculo en México

¿Es Cazzu o Ángela Aguilar? Protagonista del video “Un vals” de Christian Nodal desata debate

Majo Aguilar lanza “No Vuelvas”: un himno al desamor y el amor propio

DEPORTES

República Checa en el Mundial 2026: fechas, rivales, sedes y horarios

República Checa en el Mundial 2026: fechas, rivales, sedes y horarios

El tributo que América prepara para su leyenda brasileña en su regreso al Estadio Azteca

Selección de Australia: leyenda narra lo difícil que es llegar a la Copa del Mundo

¿Quién es Carlos Sandoval? El joven prospecto de Sultanes que acaba de firmar con los Astros de Houston?

Dictan prisión preventiva a Alberto N “El Patrón” por violencia doméstica