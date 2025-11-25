México

Becas para el Bienestar 2025: quiénes son los primeros y los últimos en recibir la tarjeta del Bienestar

El plástico será indispensable para que los nuevos beneficiarios puedan cobrar el dinero que entregan los programas

Guardar

Las Becas para el Bienestar son iniciativas impulsadas por el gobierno de México que buscan ayudar a los estudiantes más vulnerables del país a través de apoyos económicos bimestrales que se entregan de manera directa mediante las tarjetas del Bienestar.

Dentro de estos programas sociales podemos encontrar las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. La primera va dirigida en su primera etapa a estudiantes de secundaria, la segunda se concentra en alumnos de preparatoria y la última en jóvenes universitarios.

Cada beneficiario de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibe cada dos meses un recurso monetario de 1,900 pesos, mientras que los participantes de Jóvenes Escribiendo el Futuro perciben 5,800 bimestrales.

El objetivo de las tres iniciativas es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso económico a los beneficiarios para que puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

¿Quiénes son los primeros y los últimos en recibir la tarjeta del Bienestar?

Las autoridades informaron que los primeros en recibir su tarjeta del Bienestar son los nuevos beneficiarios de la Beca Benito Juárez (la entrega para estos beneficiarios comenzó este 25 de noviembre); posteriormente los alumnos que se inscribieron a Jóvenes Escribiendo el Futuro (la entrega comienza el 8 de diciembre), y finalmente a los de la Beca Rita Cetina. De esta manera, se cerrará el ciclo de dispersión planeado por las entidades competentes.

  1. Beca Benito Juárez (ya comenzó)
  2. Jóvenes Escribiendo el Futuro (comenzará 8 de diciembre)
  3. Beca Rita Cetina (será los últimos en recibir la tarjeta)
El plástico es indispensable para que los nuevos aprendices puedan cobrar el dinero que entrega el programa. Crédito: X@BecasBenito

Documentos para recoger la tarjeta del Bienestar

La CNBBBJ compartió los documentos que se necesitarán al momento de recoger las tarjetas del Bienestar en caso de ser menor o mayor de edad.

Si eres menor de edad

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP

Si eres mayor de 18 años

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)
La Beca Benito Juárez comenzó
La Beca Benito Juárez comenzó un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de octubre (X@apoyosbienestar)

¿Cuándo es el siguiente pago de las Becas para el Bienestar?

La más reciente dispersión de recursos de las Becas para el Bienestar se efectuó en octubre, por lo que de acuerdo con este calendario, los beneficiarios verán reflejado el próximo depósito en diciembre, el cual corresponderá al último otorgamiento de 2025.

Mientras tanto, se aconseja estar atentos a la información difundida en las vías oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), así como a los comunicados del titular, Julio León. Para aclaraciones o consultas, el número 55 1162 0300 brinda atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00, y los sábados de 9:00 a 14:00.

Temas Relacionados

Becas para el BienestarBecasProgramas socialesBeca Rita CetinaBeca Benito JuárezJóvenes Escribiendo el Futurotarjeta del BienestarBecas Benito Juárezmexico-noticias

Más Noticias

Sectur celebra llegada de viajeras a México: “Turismo seguro y equitativo”

La secretaria Josefina Rodríguez Zamora subraya la importancia de políticas públicas con perspectiva de género

Sectur celebra llegada de viajeras

Por altos precios y menús en inglés, PROFECO suspende hotel de Roberto Palazuelos en Tulúm

El operativo destapó precios elevados y prácticas irregulares en hoteles y restaurantes, poniendo en jaque la reputación de uno de los destinos favoritos del Caribe mexicano

Por altos precios y menús

Top de las mejores películas de Google en México

Con estas historias, Google busca seguir gustando a los usuarios

Top de las mejores películas

“Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro”: el mensaje que envío JJ Macías a la afición tras su lesión

El delantero quedó fuera del Clausura 2026 después de una dura lesión de rodilla sufrida en la última jornada frente a Cruz Azul

“Pronto les comunicaré noticias reales

Se extiende la caída del dólar en México y cierra una jornada negativa este 25 de noviembre

La moneda nacional se mantiene estable frente al billete verde durante los primeros días de la última semana del mes a la espera de la próxima decisión política de la FED

Se extiende la caída del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre marinos y civiles

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

Del “Tio Lako” a “El Mencho”: los narcocorridos que narran el poder criminal del “R1″ en el CJNG de Michoacán

Cae “El Rayo”, presunto líder del CJNG en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Por altos precios y menús

Por altos precios y menús en inglés, PROFECO suspende hotel de Roberto Palazuelos en Tulúm

Top de las mejores películas de Google en México

La actriz detrás de Fátima Bosch en La fea más bella comparte su reacción tras el triunfo en Miss Universo 2025

Anuncian serie de Don Ramón en HBO MAX, como parte del universo de Chespirito

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

DEPORTES

“Pronto les comunicaré noticias reales

“Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro”: el mensaje que envío JJ Macías a la afición tras su lesión

Atlas se queda sin timonel, la directiva inicia búsqueda de relevo

Monterrey vs América: la IA anticipa el marcador de la ida de cuartos de final

Canelo Álvarez sale del top 10 de los mejores libra por libra de la actualidad tras siete años

Faitelson protagoniza discusión con Lilly Téllez en X: “¿Y estos son los que quieren gobernarnos?”