Becas para el Bienestar 2025: quiénes son los primeros y los últimos en recibir la tarjeta del Bienestar

Las Becas para el Bienestar son iniciativas impulsadas por el gobierno de México que buscan ayudar a los estudiantes más vulnerables del país a través de apoyos económicos bimestrales que se entregan de manera directa mediante las tarjetas del Bienestar.

Dentro de estos programas sociales podemos encontrar las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. La primera va dirigida en su primera etapa a estudiantes de secundaria, la segunda se concentra en alumnos de preparatoria y la última en jóvenes universitarios.

Cada beneficiario de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibe cada dos meses un recurso monetario de 1,900 pesos, mientras que los participantes de Jóvenes Escribiendo el Futuro perciben 5,800 bimestrales.

El objetivo de las tres iniciativas es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso económico a los beneficiarios para que puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

¿Quiénes son los primeros y los últimos en recibir la tarjeta del Bienestar?

Las autoridades informaron que los primeros en recibir su tarjeta del Bienestar son los nuevos beneficiarios de la Beca Benito Juárez (la entrega para estos beneficiarios comenzó este 25 de noviembre); posteriormente los alumnos que se inscribieron a Jóvenes Escribiendo el Futuro (la entrega comienza el 8 de diciembre), y finalmente a los de la Beca Rita Cetina. De esta manera, se cerrará el ciclo de dispersión planeado por las entidades competentes.

Beca Benito Juárez (ya comenzó) Jóvenes Escribiendo el Futuro (comenzará 8 de diciembre) Beca Rita Cetina (será los últimos en recibir la tarjeta)

El plástico es indispensable para que los nuevos aprendices puedan cobrar el dinero que entrega el programa. Crédito: X@BecasBenito

Documentos para recoger la tarjeta del Bienestar

La CNBBBJ compartió los documentos que se necesitarán al momento de recoger las tarjetas del Bienestar en caso de ser menor o mayor de edad.

Si eres menor de edad

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Si eres mayor de 18 años

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

La Beca Benito Juárez comenzó un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de octubre (X@apoyosbienestar)

¿Cuándo es el siguiente pago de las Becas para el Bienestar?

La más reciente dispersión de recursos de las Becas para el Bienestar se efectuó en octubre, por lo que de acuerdo con este calendario, los beneficiarios verán reflejado el próximo depósito en diciembre, el cual corresponderá al último otorgamiento de 2025.

Mientras tanto, se aconseja estar atentos a la información difundida en las vías oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), así como a los comunicados del titular, Julio León. Para aclaraciones o consultas, el número 55 1162 0300 brinda atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00, y los sábados de 9:00 a 14:00.