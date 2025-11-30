“Tenemos una enfermedad que se cura con el oro”: AMLO reivindica a pueblos originarios en libro y lanza crítica a conquistadores

Presentación del libro 'Grandeza' de AMLO (X/@lopezobrador_)

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció públicamente para presentar su nuevo libro “Grandeza”, una investigación de más de un año en la que propone una reinterpretación de la historia cultural de México con el propósito central de reivindicar a los pueblos originarios y AMLO presenta su libro “Grandeza” y reivindica la historia cultural del México profundo que, asegura, han impuesto una visión distorsionada del pasado nacional.

Durante la presentación, López Obrador explicó que la obra constituye la primera parte de un proyecto editorial mayor, sustentado en lo que él denomina los dos pilares del humanismo mexicano.

El primero, que desarrolla ampliamente en “Grandeza”, es la dimensión cultural. Según el exmandatario, esta se basa en reconocer el valor profundo de las civilizaciones originarias, su legado en la vida contemporánea y su papel en la identidad del país.

“La grandeza cultural de México, como decía el maestro Bonfil Batalla, es el México profundo, las civilizaciones olvidadas, negadas. Y eso es lo que nos da nuestra fortaleza, nuestra identidad, nuestra democracia y nuestra idiosincrasia. De ahí venimos”, señaló López Obrador, citando al antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, autor de México profundo, una obra que el exmandatario suele retomar en sus discursos.

Historia falsa, simulada

En su intervención, López Obrador aseguró que la historia enseñada durante siglos ha sido una “historia falsa, simulada”, construida desde la visión de los conquistadores y perpetuada por las oligarquías.

Por ello, dijo, su libro busca “echar abajo” esa lectura tradicional y sustituirla por una narrativa que reconozca la grandeza de las culturas indígenas, su vigencia y su impacto en la vida nacional.

“Este libro es la historia de nuestras culturas, de nuestras civilizaciones, para desmontar, para echar abajo la historia que crearon los invasores y que se ha mantenido durante las épocas del dominio de las élites”, afirmó.

López Obrador detalló que “Grandeza” fue elaborado durante un año y un mes de investigación y que será distribuido por la editorial Planeta en librerías de todo el país.

También adelantó que el texto forma parte de un proyecto mayor: una segunda obra titulada “Gloria”, prevista para publicarse en 2026. Esta nueva entrega abordará el segundo pilar del humanismo mexicano: la historia política.

“El otro pilar del humanismo mexicano es nuestra fecunda historia política. Ese será el siguiente trabajo. Ya les presento el primero, el que tiene que ver con la grandeza cultural de México”, explicó.

En la presentación y en publicaciones en su cuenta de X, López Obrador reiteró que su intención es reivindicar “a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada”. Subrayó que el legado en conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte ha convertido a México en una potencia cultural a pesar de las adversidades históricas.

Critica a conquistadores españoles

Presentación del libro 'Grandeza' de AMLO (X/@lopezobrador_)

Fiel a su estilo, el expresidente no dejó pasar la oportunidad de lanzar críticas a los conquistadores españoles. Recuperó un pasaje histórico sobre Hernán Cortés para ilustrar la diferencia entre la cosmovisión indígena y la mentalidad de los invasores. Recordó que, cuando Moctezuma entregó oro a los europeos, estos reaccionaron “como monos”, según narran las crónicas.

Ante la pregunta de por qué les importaba tanto, la respuesta de Cortés fue tajante: “Tenemos una enfermedad del corazón que solo se cura con el oro”.

López Obrador contrastó esa obsesión con la riqueza con los valores simbólicos de las culturas mesoamericanas, donde el cacao funcionaba como moneda y el jade era apreciado por su valor artístico.

Con esta nueva obra, el exmandatario busca abrir un debate sobre la manera en que los mexicanos entienden su origen y su identidad, así como fortalecer la idea de que el país tiene una raíz cultural sólida y milenaria que debe reivindicarse. “Grandeza”, afirma, es una invitación a mirar hacia el México profundo, ese que ha resistido siglos de imposiciones y que, según él, conforma la verdadera esencia de la nación.

El libro ya está disponible en librerías y marca el inicio de una nueva etapa pública del expresidente, ahora enfocada en la investigación histórica y en la difusión de su visión del humanismo mexicano.