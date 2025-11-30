Reportan que fans de Dua Lipa ya acampan afuera del Estadio GNP mientras que revendedores venden boletos al triple (Foto: Instagram)

La llegada de Dua Lipa a Ciudad de México ha provocado una ola de expectación poco habitual incluso para recitales de esta magnitud.

Desde este fin de semana, fanáticos de la artista británica instalaron casas de campaña y lonas fuera del Estadio GNP Seguros para asegurar una ubicación privilegiada en el primero de los tres conciertos del Radical Optimism Tour en la capital mexicana.

Las redes sociales se han inundado de imágenes que muestran filas de seguidores acampando, pese a la falta de certeza sobre la dinámica de ingreso y varios días por delante antes del inicio oficial de la serie de shows.

La anticipación por el espectáculo ha generado reacciones encontradas dentro de la comunidad digital. Por un lado, el entusiasmo de quienes aguardan escuchar temas como “Levitating” y “New Rules”.

La artista británica ya se encuentra en la Ciudad de México

En contraparte, otros usuarios expresaron preocupación ante la prolongada espera, que implica permanecer a la intemperie durante varias noches para ver a Dua Lipa.

Disparan precios los revendedores de entradas para conciertos de Dua Lipa

Paralelamente a la creciente demanda, la fiebre por ver a la cantante en vivo se tradujo en un fuerte incremento en la reventa de boletos. De acuerdo con reportes en grupos especializados y sitios de compraventa, algunos revendedores han ofrecido localidades con aumentos de hasta el triple respecto a su valor original.

Los organizadores confirmaron que los boletos oficiales se agotaron en pocas horas durante la venta general, alimentando la presencia de intermediarios. Consumidores consultados por diferentes medios manifestaron inquietud.

Dua Lipa disfruta de la capital mexicana junto a Callum Turner

La expectativa se intensificó tras confirmarse la presencia de Dua Lipa en la capital. La intérprete fue vista el sábado junto a su pareja, Callum Turner, en el restaurante de mariscos Contramar, situado en la colonia Condesa. La visita rápidamente fue tendencia digital cuando varios asistentes la identificaron en el lugar y difundieron fotografías en plataformas sociales.

El paso de Dua Lipa por la metrópoli coincide con el cierre internacional de su gira. Tres conciertos consecutivos convocarán a cerca de 180,000 asistentes, cifra que sitúa a Ciudad de México como uno de los mercados estratégicos para la superestrella británica en Latinoamérica.

Así fue la aparición de Dua Lipa en CDMX (foto: dualipabrasil)

Sobre el acompañante de la artista, Callum Turner nació el 15 de febrero de 1990 en Londres. Inicialmente modelo, Turner se consolidó como actor en producciones como la saga Animales Fantásticos, donde dio vida a Theseus Scamander. El vínculo sentimental con Dua Lipa fue ampliamente cubierto luego de que ambos oficializaron su relación en junio de 2025. Desde entonces, la pareja mantiene perfil discreto.

Detalles organizativos, repertorio y clima para los conciertos de Dua Lipa

La agenda prevé que Dua Lipa ofrecerá el primero de sus conciertos el 1 de diciembre en el Estadio GNP Seguros. El recinto, ubicado al poniente de la ciudad, posee capacidad para decenas de miles de personas. Aunque no se ha anunciado el repertorio final, se espera la interpretación de éxitos que han dado fama internacional a la artista, junto a posibles versiones de otros autores.

En lo que respecta al clima, el portal Meteored informó que las condiciones serán estables y propicias para actividades al aire libre. El 1 de diciembre, a las 21:00 horas, la temperatura rondará los 16℃ (60.8℉) con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. El viernes 2, se prevé que la temperatura ascienda a 17℃ (62.6℉), también con pocas probabilidades de precipitación. El último concierto del 5 de diciembre tendrá condiciones semejantes, con 18℃ (64.4℉) estimados para la hora de inicio.

Con miles de seguidores ya en las calles y una fuerte presión sobre la reventa de entradas, Ciudad de México se prepara para recibir una de las giras pop más comentadas de la temporada, bajo estricta vigilancia de autoridades y expectación de fanáticos de toda la región.