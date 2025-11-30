Receta de brownie en freidora de aire: fácil, rápido y reducido en calorías

Pocas personas saben que este postre puede realizarse en freidora de aire de manera más saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la freidora de aire ha revolucionado la forma de elaborar postres caseros, ofreciendo alternativas más ligeras y prácticas.

Entre las opciones que ganan popularidad destaca el brownie de chocolate, una receta que puede adaptarse para quienes buscan reducir el consumo de grasas y azúcares sin sacrificar el sabor.

Preparar brownies en freidora de aire permite obtener una textura esponjosa y un intenso sabor a chocolate con menor cantidad de calorías, convirtiéndose en una opción ideal para quienes desean disfrutar de un dulce más saludable y sencillo de preparar en casa.

La freidora de aire puede ser una herramienta ideal para crear recetas bajas en calorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de brownie de chocolate en freidora de aire (bajo en calorías y sin azúcar)

Ingredientes:

2 huevos

1/2 taza de yogur natural descremado o griego sin azúcar

1/4 taza de cacao amargo en polvo

1/4 taza de harina integral

2 cucharadas de edulcorante apto para horno (eritritol o stevia)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/2 cucharadita de polvo de hornear

Pizca de sal

Opcional: nueces picadas o chips de chocolate sin azúcar

Preparación:

Batir los huevos en un bol y añadir el yogur junto con la esencia de vainilla. Agregar el edulcorante y mezclar hasta integrar. Incorporar el cacao amargo, la harina integral, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una masa homogénea. Añadir, si se desea, las nueces o chips de chocolate. Verter la mezcla en un molde pequeño apto para freidora de aire, previamente engrasado o con papel vegetal. Cocinar en la freidora de aire a 160°C durante 12 a 15 minutos. Comprobar con un palillo; debe salir apenas húmedo para que el brownie quede jugoso. Dejar enfriar antes de desmoldar y cortar en porciones.

Este brownie es bajo en calorías, no contiene azúcar añadido y es apto para quienes buscan opciones más saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil nutricional de la receta de brownies de chocolate en freidora de aire

El perfil nutricional aproximado para una porción de brownie de chocolate bajo en calorías y sin azúcar, elaborado según la receta anterior (considerando el total dividido en 6 porciones), es el siguiente:

- Calorías: 65-80 kcal por porción

- Proteínas: 3-4 gramos

- Grasas: 2-3 gramos

- Hidratos de carbono: 8-10 gramos

- Azúcares: 0-1 gramo (dependiendo del edulcorante utilizado)

- Fibra: 1-2 gramos

Esta receta contiene un bajo aporte calórico y reducido contenido de grasas, sin azúcares añadidos. Aporta proteínas gracias al yogur y los huevos, mientras que la harina integral suma fibra.

Los valores pueden variar según las marcas de los ingredientes y los agregados opcionales como nueces o chips de chocolate sin azúcar.