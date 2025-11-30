Receta de brownie en freidora de aire: fácil, rápido y reducido en calorías

El auge de la freidora de aire ha revolucionado la forma de elaborar postres caseros, ofreciendo alternativas más ligeras y prácticas.
Entre las opciones que ganan popularidad destaca el brownie de chocolate, una receta que puede adaptarse para quienes buscan reducir el consumo de grasas y azúcares sin sacrificar el sabor.
Preparar brownies en freidora de aire permite obtener una textura esponjosa y un intenso sabor a chocolate con menor cantidad de calorías, convirtiéndose en una opción ideal para quienes desean disfrutar de un dulce más saludable y sencillo de preparar en casa.
Receta de brownie de chocolate en freidora de aire (bajo en calorías y sin azúcar)
Ingredientes:
- 2 huevos
- 1/2 taza de yogur natural descremado o griego sin azúcar
- 1/4 taza de cacao amargo en polvo
- 1/4 taza de harina integral
- 2 cucharadas de edulcorante apto para horno (eritritol o stevia)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- Pizca de sal
- Opcional: nueces picadas o chips de chocolate sin azúcar
Preparación:
- Batir los huevos en un bol y añadir el yogur junto con la esencia de vainilla.
- Agregar el edulcorante y mezclar hasta integrar.
- Incorporar el cacao amargo, la harina integral, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.
- Añadir, si se desea, las nueces o chips de chocolate.
- Verter la mezcla en un molde pequeño apto para freidora de aire, previamente engrasado o con papel vegetal.
- Cocinar en la freidora de aire a 160°C durante 12 a 15 minutos. Comprobar con un palillo; debe salir apenas húmedo para que el brownie quede jugoso.
- Dejar enfriar antes de desmoldar y cortar en porciones.
Perfil nutricional de la receta de brownies de chocolate en freidora de aire
El perfil nutricional aproximado para una porción de brownie de chocolate bajo en calorías y sin azúcar, elaborado según la receta anterior (considerando el total dividido en 6 porciones), es el siguiente:
- Calorías: 65-80 kcal por porción
- Proteínas: 3-4 gramos
- Grasas: 2-3 gramos
- Hidratos de carbono: 8-10 gramos
- Azúcares: 0-1 gramo (dependiendo del edulcorante utilizado)
- Fibra: 1-2 gramos
Esta receta contiene un bajo aporte calórico y reducido contenido de grasas, sin azúcares añadidos. Aporta proteínas gracias al yogur y los huevos, mientras que la harina integral suma fibra.
Los valores pueden variar según las marcas de los ingredientes y los agregados opcionales como nueces o chips de chocolate sin azúcar.