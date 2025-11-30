México

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Harfuch detalla avances en caso Carlos Manzo y estrategia anti extorsión

El titular de la SSPC detalló que se han detenido a casi mil personas desde la implementación del operativo

El titular de la SSPC,
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló los avances del Plan Michoacán y la estrategia antiextorsión. REUTERS/Raquel Cunha

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde detalló que 932 personas fueron detenidas, 924 armas de fuego ya fueron aseguradas, 22.9 toneladas de droga fueron incautadas y 17 laboratorios clandestinos fueron destruidos.

Harfuch también adelantó que se fortaleció la estrategia antiextorsión, lo que dejó como resultado la detención de 180 personas por dicho delito.

El titular de la SSPC detalló que algunas de las detenciones más relevantes de la estrategia fue:

  • Pedro “N”, alias Camorri, identificado como distribuidor de droga, operador logístico, generador de violencia y extorsionador. Se le decomisaron armas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y tecnológico
  • Heriberto “N”, acusado por delitos de secuestro y delincuencia organizada en el Estado de México
  • Se localizaron dos campamentos empleados por grupos criminales y se aseguró droga, armas y un vehículo
  • La Secretaría de Marina aseguró 87 bultos con 2.5 toneladas de cocaína, cuyo valor se estima en 983 millones 959 mil 885 pesos
  • Se detuvo a una persona que transportaba 502 millones de pesos en precursores químicos y sustancias químicas
  • Fue vinculado a proceso Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, uno de los autores intelectuales en el asesinato de Carlos Manzo
  • Fue detenido Jaciel Antonio “N”, presunto reclutador de sicarios en centros de rehabilitación

Ejército Mexicano blinda Michoacán con más de 10 mil efectivos

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo anunció que se desplegaron 10 mil 506 elementos federales, además de:

  • 5 helicópteros
  • 18 drones
  • 5 células contra explosivos
  • 3 vehículos desminadores
  • 3 equipos antidrón
  • 1 S.A.N.T
  • 41 sistemas antidrón
  • Mil 31 vehículos
  • 4 escáner
El titular de la Defensa,
El titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que el despliegue del Ejército en Michoacán, logró grandes avances de seguridad. (FOTO: Presidencia)

El titular de la Defensa también señaló que se desplegaron diversos equipos de inteligencia en Morelia, Uruapan y Apatzingán para estudiar el terreno y permitir el avance de las investigaciones y detenciones de los responsables en hechos delictivos en el estado de Michoacán.

135 detenidos, 110 vehículos asegurados y casi media tonelada de droga incautada en 28 días de operativo

Trevilla Trejo también detalló que el despliegue de la Defensa en el estado de Michoacán permitió los siguientes avances:

  • 135 detenidos
  • 57 armas de fuego incautadas
  • 6 mil 919 cartuchos recuperados
  • 363 cargadores asegurados
  • 445.5 kilogramos de droga incautada
  • 1 área de concentración con 7 mil 300 kilogramos y 28 mil 800 litros de sustancias químicas asegurado
  • 110 vehículos recuperados
  • 89 artefactos explosivos desarmados
  • 53 kilogramos de material explosivo asegurado
  • 629 mil 55 pesos en efectivo incautados
  • 8 campamentos usados por grupos criminales destruidos
  • 14 tomas clandestinas inhabilitadas

“Los Erres” la organización criminal que estaría detrás del asesinato de Carlos Manzo

El titular de la SSPC detalló que Los Erres, célula criminal afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás del asesinato del expresidente municipal Carlos Manzo, además, informó que la institución federal en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y a pesar de que no se tiene el número exacto de cuántos son los integrantes que están detrás de dicha célula delictiva, Harfuch comentó que se continuará con las investigaciones correspondientes.

El Gabinete de Seguridad informó
El Gabinete de Seguridad informó los avances de los diferentes operativos desplegados por aire, tierra y agua en Michoacán y estados aledaños. REUTERS/Raquel Cunha

Asimismo, el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles reiteró que se llevaron a cabo varias detenciones en diversos puntos de México, que si bien, fueron personas que trabajaban de la mano con Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, ayudaron a reducir los índices delictivos y de tráfico de drogas en las regiones como el Estado de México, Michoacán, entre otros estados.

