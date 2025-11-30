De cuánto es la pensión mínima garantizada del IMSS bajo la Ley 97

El IMSS y el ISSSTE son las instituciones encargadas de administrar las pensiones en México.Crédito: Jesús Avilés/Infobae México

La pensión mínima garantizada (PMG) bajo la Ley 97 del IMSS constituye un respaldo esencial para los trabajadores en México que, al llegar a la edad de retiro, no logran acumular suficiente saldo en su Afore para acceder a una renta vitalicia o un retiro programado.

En 2025, este beneficio ofrecerá un monto mensual que puede variar entre 3 mil 414.56 y 10 mil 732 pesos, con un promedio estimado de $6,500 pesos.

Para acceder a la PMG, es necesario cumplir con requisitos específicos de edad y semanas cotizadas, lo que convierte a este esquema en una red de protección clave para quienes cotizan bajo la Ley 97.

Definición y propósito de la pensión mínima garantizada

La PMG fue creada para asegurar que ningún trabajador que haya cotizado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el 1 de julio de 1997 quede desprotegido al llegar a la vejez, incluso si sus ahorros en la Afore resultan insuficientes para financiar una pensión convencional.

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Pensión Mínima Garantizada es aquella que el Estado otorga a las personas que cumplan con el requisito de la edad y en 2025, un mínimo de 850 semanas cotizadas, pero que los recursos no le alcancen para contratar una Renta Vitalicia o un Retiro Programado.

Este beneficio funciona como un ingreso básico mensual, financiado por el Estado, para quienes cumplen con los requisitos pero no alcanzan el monto necesario en su cuenta individual.

Monto de la pensión mínima garantizada en 2025 y cómo se calcula

El monto de la PMG en 2025 oscilará entre $3,414.56 y $10,732.00 pesos mensuales.

El promedio estimado se sitúa en torno a los $6,500 pesos, aunque la cifra exacta depende de factores individuales como

la edad al momento del retiro

el número de semanas cotizadas

el salario base de cotización.

Además, la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) influye directamente en el cálculo final. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro subraya que el monto se ajusta anualmente conforme a la UMA, lo que puede generar variaciones en el ingreso mensual de los beneficiarios.

Requisitos para acceder a la PMG

Para solicitar la PMG en 2025, el trabajador debe:

haber cotizado al menos 850 semanas , cifra que aumentará progresivamente hasta alcanzar 1,000 semanas en 2031.

La edad mínima requerida es de 60 años para la pensión por cesantía en edad avanzada y de 65 años para la pensión por vejez.

Además, es indispensable contar con el Expediente de Identificación de Trabajador actualizado

tener saldo en la cuenta Afore

presentar la documentación correspondiente, que incluye identificación oficial, estado de cuenta de la Afore o comprobante de registro, estado de cuenta bancario con CLABE y la resolución o negativa de pensión emitida por el IMSS.

Modalidades de pensión bajo la Ley 97 y diferencias con la PMG

La Ley 97 del IMSS contempla tres modalidades principales de pensión: renta vitalicia, retiro programado y pensión mínima garantizada. En la renta vitalicia, una aseguradora paga una pensión de por vida, cuyo monto depende del saldo acumulado en la Afore y se actualiza anualmente por inflación.

El retiro programado se contrata con la Afore y el monto de la pensión se determina por el saldo disponible, los rendimientos y la esperanza de vida calculada; los pagos se realizan hasta agotar los fondos.

La PMG, en cambio, se activa cuando el trabajador cumple con la edad y las semanas cotizadas, pero el saldo en la Afore no permite acceder a las otras dos modalidades. En este caso, el Gobierno Federal asume el pago de la pensión, garantizando un ingreso básico mensual.