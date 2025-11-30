Cómo preparar un delicioso atole de zanahoria en casa

Foto: (Gemini IA)

El atractivo visual y el perfil nutricional de una bebida tradicional mexicana han encontrado una nueva expresión en el atole de zanahoria, una variante que fusiona la herencia culinaria con ingredientes contemporáneos.

Esta preparación, que se distingue por su color intenso y su textura suave, ha ganado espacio en desayunos, meriendas y celebraciones familiares, ofreciendo una alternativa saludable y versátil dentro del repertorio de bebidas calientes.

A diferencia de las versiones clásicas de atole, elaboradas principalmente con maíz, avena o frutas, la incorporación de la zanahoria aporta no solo dulzura natural, sino también vitaminas y un matiz aromático que enriquece la experiencia sensorial.

Las zanahorias brindan un sabor especial y una dotación de nutrientes que hacen de este atole una maravilla. Foto: (iStock)

Ingredientes

3 zanahorias medianas, peladas y ralladas

4 tazas de leche (puede ser vegetal) o 3 tazas de agua y 1 taza de leche

1/2 taza de fécula de maíz (maicena)

1 trozo pequeño de canela (o 1 cucharadita de canela en polvo)

1/2 taza de azúcar o piloncillo al gusto

1 cucharadita de vainilla (opcional)

Una pizca de sal

Preparación

Cocción de la zanahoria: Coloca en una olla las zanahorias ralladas junto con dos tazas de agua o leche. Añade el trozo de canela y calienta a fuego medio hasta que las zanahorias estén suaves. Esto toma entre 10 y 12 minutos. Si deseas un atole más fino, puedes licuar la zanahoria cocida con un poco del líquido antes de continuar. Espesar el atole: En un tazón aparte, disuelve la fécula de maíz en una taza de leche fría. Es importante que el líquido esté frío para evitar grumos. Revuelve hasta obtener una mezcla homogénea. Integrar la mezcla: Cuando la zanahoria esté lista, retira el trozo de canela y agrega el resto de la leche. Luego vierte la mezcla de maicena poco a poco, removiendo constantemente para evitar que se formen grumos. Endulzar y aromatizar: Añade el azúcar, piloncillo o el endulzante elegido, así como la vainilla si decides usarla. Continúa moviendo a fuego medio-bajo durante unos 8–10 minutos, hasta que el atole espese y alcance una consistencia cremosa. Servir: Una vez listo, sirve caliente. Puedes decorarlo con un toque de canela molida o un poco de ralladura de zanahoria.

Una receta que lleva el sabor del tradicional atole a otro nivel. Foto: (Gemini IA)

El resultado es una bebida que equilibra la suavidad de la leche o el agua espesa con masa o fécula, y el dulzor proveniente tanto de la zanahoria como de endulzantes tradicionales como el piloncillo o el azúcar.

La receta del atole de zanahoria destaca por su accesibilidad y adaptabilidad. Puede prepararse con ingredientes económicos y permite modificaciones para quienes prefieren opciones libres de lácteos o buscan alternativas más saludables. El proceso de elaboración no requiere experiencia avanzada en la cocina: basta con seguir pasos básicos para obtener un resultado casero, aromático y reconfortan

Esta bebida representa una opción deliciosa para quienes desean diversificar su consumo de bebidas calientes tradicionales sin sacrificar el valor nutricional. Su preparación sencilla y su sabor delicado la convierten en una elección adecuada para cualquier momento del día.