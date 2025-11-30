México

A partir de esta fecha podrás ver “Soy Frankelda”, la película recomendada por Guillermo del Toro, en streaming

La primera película mexicana hecha totalmente en stop-motion se suma al catálogo de la plataforma, marcando un avance para la animación nacional

Pesadillas, fantasía y arte mexicano: “Soy Frankelda” llega para hacer historia. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La plataforma HBO Max anunció oficialmente que la primera película mexicana en stop-motion, Soy Frankelda, se integrará a su catálogo el próximo 12 de diciembre de 2025.

La noticia fue difundida a través de un video breve en las cuentas oficiales de HBO Max, donde se destacó que la producción es una joya del stop-motion mexicano y que permitirá a más público disfrutar de la historia de Frankelda sin salir de casa.

El largometraje, creado por el estudio Cinema Fantasma y dirigido por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, se estrenó previamente en salas de cine con gran éxito y ahora dará el salto al streaming, ampliando el alcance de una producción que ya es considerada un referente en la animación latinoamericana.

La primera película mexicana en Stop-Motion llegó este 23 de octubre a las salas. Crédito: X/@cinemafantasma @ambrizbrothers

Para HBO Max, la incorporación de la película refuerza su estrategia de ofrecer contenidos locales de alta calidad, mientras que para la audiencia mexicana, que reaccionó con entusiasmo, representa un motivo de orgullo cultural al ver cómo una producción nacional se abre camino en el panorama global del streaming.

“Soy Frankelda” como logro para la animación mexicana

Soy Frankelda es reconocida como la primera película mexicana realizada completamente en técnica stop-motion, un trabajo artesanal que requirió miles de horas de producción cuadro por cuadro.

Su estreno en cines atrajo a más de 820 mil espectadores, consolidando a Cinema Fantasma como uno de los estudios más prometedores de la región.

Los cineastas mexicanos Roy Ambriz, tercero desde la izquierda, y Arturo Ambriz, tercero desde la derecha, posan para una foto con la actriz y directora Mireya Mendoza, centro, en un evento de alfombra roja para la película "Soy Frankelda" en el Festival de Cine de Morelia, en Morelia, México, el sábado 12 de octubre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista)

La futura llegada al streaming representa un nuevo impulso para la animación mexicana, que en los últimos años ha ganado visibilidad internacional gracias a propuestas originales y de gran calidad visual. El respaldo de HBO Max confirma que este tipo de producciones pueden competir en el mercado global.

La historia detrás de “Soy Frankelda”

La trama profundiza en la vida de Francisca Imelda, una escritora que, reprimida artísticamente por un entorno machista, resurge como un fantasma para contar las historias que nunca pudo compartir en vida y salvar a todo un mundo. La historia ofrece un relato que combina misterio, terror y sensibilidad artística.

La película expande el universo de la serie Los sustos de Frankelda y revela el origen del encierro de Frankelda y Herneval, personajes que ya habían cautivado a la audiencia en la producción previa. Con un estilo gótico y narrativo que recuerda a clásicos de la fantasía oscura, la obra ha sido comparada con referentes como Guillermo del Toro, quien ha mostrado demasiado interés y apoyo directo al proyecto.

Con un estilo gótico y narrativo que recuerda a clásicos de la fantasía oscura, la obra se inspira en la vida de Mary Shelley, referente dentro de la obra de Guillermo Del Toro. (Cinépolis Distribución)

El estreno digital permitirá que quienes no pudieron asistir al cine tengan acceso a la producción original. Además, amplía la presencia de Soy Frankelda en mercados internacionales, donde la serie ya había consolidado una base sólida de seguidores.

