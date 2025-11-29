Una mujer y dos hombres fueron asesinados en balacera en Centro Histórico de Dolores Hidalgo, Guanajuato

Las víctimas de este ataque armado serían dos hombre y una mujer que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la zona centro de Dolores Hidalgo | Diego Costa / Cuartoscuro

Un ataque armado dejó sin vida a dos hombres y una mujer la noche del 27 de noviembre en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Las víctimas se encontraban sentadas en una acera mientras ingerían bebidas alcohólicas cuando fueron atacadas a tiros por sujetos que viajaban en una motocicleta. El hecho ocurrió a pocas cuadras del Centro Histórico, una zona que suele registrar actividad turística y peatonal.

De acuerdo con los reportes iniciales, el ataque tuvo lugar en la calle Saturno, a la altura del cruce con Prolongación Puebla. Vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego y al salir de sus viviendas localizaron a las tres personas heridas sobre la banqueta. De inmediato, llamaron al Sistema de Emergencias 911 para solicitar apoyo.

Policías municipales fueron los primeros en llegar al sitio y confirmaron el hallazgo de las tres víctimas. Minutos después, arribaron paramédicos de Cruz Roja y Protección Civil, quienes revisaron a las personas y determinaron que ya no contaban con signos vitales.

Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, de las fuerzas de seguridad y del SEMEFO de la fiscalía de Guanajuato | Imagen Ilustrativa Infobae

En el suelo fueron localizados casquillos percutidos, por lo que la zona fue acordonada para preservar indicios.

Hasta el cierre de esta edición no se han ofrecido detalles adicionales sobre la identidad de los agresores, el tipo de armas utilizadas o si existían antecedentes de amenazas contra las víctimas. La investigación continúa en manos de la Fiscalía estatal, mientras autoridades de seguridad mantienen presencia en la zona.

La identidad de los presuntos motosicarios y la escena del crimen

El ataque, según la información proporcionada por las autoridades locales, fue cometido por dos hombres que circulaban en motocicleta. Los agresores se acercaron al grupo, dispararon y huyeron de inmediato con dirección desconocida. Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles detenciones relacionadas con el caso.

El lugar quedó bajo resguardo de elementos de Seguridad Pública Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y personal del Ejército Mexicano. En tanto, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento de indicios y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarles la necropsia correspondiente.

El gobierno municipal se pronunció sobre estos hechos criminales y dijo que ya se mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido | Cuartoscuro

También se precisó finalmente que las víctimas fueron identificadas en el sitio por sus familiares.

La respuesta del gobierno municipal

El gobierno municipal emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido y aseguró que colaborará con la autoridad ministerial para el esclarecimiento del hecho. Al mismo tiempo, la FGE abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil del homicidio y dar con los responsables.

Este triple asesinato ocurre en un contexto de hechos violentos recientes en la región. Semanas antes, en el mismo municipio se registró otro caso que llamó la atención pública, cuando un conductor ingresó a una cancha de futbol y arrolló a varias personas, provocando la muerte de dos de ellas.

Aunque ambos hechos no están relacionados, han generado preocupación entre habitantes y visitantes debido a la proximidad con el Centro Histórico y las actividades que se llevan a cabo regularmente.