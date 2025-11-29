México

Piel rejuvenecida: el mineral que ayuda en la producción de colágeno y los alimentos que lo contienen

El zinc es esencial para la reparación celular, la cicatrización de heridas y la percepción del gusto y el olfato

Guardar
El zinc es esencial para
El zinc es esencial para la reparación celular, la cicatrización de heridas y la percepción del gusto y el olfato.|(Imagen Ilustrativa Infobae)

El zinc destaca por su relevancia en la salud de la piel y el sistema óseo, ya que participa activamente en la formación ósea y la producción de colágeno, elemento esencial para la firmeza y elasticidad cutánea.

La incorporación adecuada de este mineral en la dieta favorece la actividad de los osteoblastos, células encargadas de crear nuevo tejido óseo y estructurar la matriz del esqueleto.

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, el zinc interviene en la síntesis de proteínas fundamentales que integran el colágeno, además de desempeñar un rol en la reparación y mantenimiento de la piel.

Este mineral resulta clave para diversos procesos metabólicos relacionados con la salud diaria y contribuye a preservar la integridad de la estructura esquelética.

Qué alimentos que proporcionan Zinc

La deficiencia de zinc debilita
La deficiencia de zinc debilita el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, según especialistas en nutrición.|(Freepik)

Las fuentes alimenticias de zinc se encuentran principalmente en: las carnes magras, los mariscos, las legumbres, los frutos secos y las semillas.

Incluir estos alimentos en la alimentación diaria facilita cubrir los requerimientos recomendados para el organismo y potenciar los beneficios asociados al consumo de este nutriente.

El aporte adecuado de zinc ayuda a reforzar el tejido conjuntivo, brindar soporte a huesos y articulaciones, y promover la regeneración cutánea.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas sociedades médicas han recomendado atender las señales de deficiencia de zinc, que pueden manifestarse en alteraciones de la piel, infecciones recurrentes o debilidad ósea. Los expertos recuerdan que un equilibrio constante en la ingesta de este mineral es crucial para evitar déficits y maximizar sus propiedades.

Ante cualquier consulta sobre la cantidad diaria recomendada, los profesionales aconsejan acudir a fuentes fidedignas y consultar a especialistas para definir los requerimientos individuales.

Cuándo consumir Zinc

Síntomas como infecciones frecuentes, cicatrización
Síntomas como infecciones frecuentes, cicatrización lenta y deterioro cognitivo pueden indicar carencia de zinc, pero requieren diagnóstico profesional.| (AdobeStock)

Consumir más de 40 miligramos diarios de zinc puede generar efectos adversos, como náuseas, diarrea, vómitos, malestar estomacal y pérdida de apetito, advirtió la nutricionista Natalie Rizzo. Además, dosis elevadas interfieren con la absorción de magnesio, mineral fundamental para la salud ósea, el sueño y el control de la glucemia.

La Academia de Nutrición y Dietética destaca que el zinc se encuentra tanto en alimentos de origen animal como vegetal. Sin embargo, los fitatos presentes en algunos vegetales dificultan su absorción, lo que representa un desafío para quienes siguen dietas veganas.

Rizzo aconseja incorporar pescado dos veces por semana para obtener zinc y ácidos grasos omega-3, beneficiosos para el cerebro y el corazón. Para quienes no consumen productos animales, la recomendación es buscar fuentes vegetales de zinc de manera regular o consultar sobre la necesidad de un suplemento.

Temas Relacionados

ZincCuidado de la pielpiel rejuvenecidacolágenomexico-noticias

Más Noticias

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

Policías municipales ingresaron al lugar y hallaron los cuerpos sin vida después de que un comando armado abriera fuego contra los asistentes del lugar

Cuatro muertos y seis heridos

Tefi Valenzuela exige derecho de réplica a TV Azteca tras declaraciones de Eleazar Gómez en La Granja VIP

El actor mexicano aseguró que estuvo en prisión por “algo que no hizo”

Tefi Valenzuela exige derecho de

Vitamina B12: cómo mejora la memoria, el estado de ánimo y el metabolismo

Es uno de los micronutrientes más estudiados por su impacto directo en el funcionamiento del cerebro, el sistema nervioso y la obtención de energía

Vitamina B12: cómo mejora la

¿Te puede auditar el SAT en 2026? Estos son los nuevos criterios oficiales

El SAT publicó los lineamientos que utilizará para seleccionar a los contribuyentes que auditará el próximo año

¿Te puede auditar el SAT

Instituciones sin fines de lucro generan 8.4% del empleo en México, sector aportó 3.3% del PIB en 2024, reporta el INEGI

La institución indicó que las asociaciones dedicadas a la enseñanza e investigación lideraron la contribución al PIB sectorial

Instituciones sin fines de lucro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuatro muertos y seis heridos

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

“El Cenizo” recibe 20 años de cárcel: era el líder más buscado de Los Caballeros Templarios en Uruapan, Michoacán

Una mujer y dos hombres fueron asesinados en balacera en Centro Histórico de Dolores Hidalgo, Guanajuato

“El Goofy” seguirá en prisión tras ser procesado por asesinato del abogado David Cohen por “conflicto laboral”

La estrategia de El Güero ante la justicia de Estados Unidos: los puntos clave de su esperada comparecencia

ENTRETENIMIENTO

Tefi Valenzuela exige derecho de

Tefi Valenzuela exige derecho de réplica a TV Azteca tras declaraciones de Eleazar Gómez en La Granja VIP

La vez que Limp Bizkit bailó “La Chona” en México y nos recordó que en el nu metal también hay pasos prohibidos

Bárbara de Regil confirma que abandonará México: ¿Es por polémicas y críticas?

¿Qué pasó en La Granja VIP en vivo hoy 29 de noviembre?

¿Bad Bunny traerá ‘La Casita’ a México? Esto sabemos del polémico escenario que causa incertidumbre en sus fans

DEPORTES

Kenti Robles despeja dudas y

Kenti Robles despeja dudas y asegura que México Femenil jugará sin presión rumbo a Brasil 2027

Bárbaro Cavernario destroza a Místico y Soberano Jr. en la Leyenda Azul y Claudio Castagnoli se alza con el titulo pesado del CMLL

Matías Grande reflexiona sobre un 2025 clave y proyecta su camino hacia la siguiente justa olímpica

Palmeiras vs Flamengo: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de la Copa Libertadores 2025 desde México

Cuauhtémoc Blanco defiende a la afición y mandó recado a Raúl Jiménez tras reclamar los abucheos a la Selección Mexicana