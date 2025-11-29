Piel rejuvenecida: el mineral que ayuda en la producción de colágeno y los alimentos que lo contienen

El zinc es esencial para la reparación celular, la cicatrización de heridas y la percepción del gusto y el olfato.|(Imagen Ilustrativa Infobae)

El zinc destaca por su relevancia en la salud de la piel y el sistema óseo, ya que participa activamente en la formación ósea y la producción de colágeno, elemento esencial para la firmeza y elasticidad cutánea.

La incorporación adecuada de este mineral en la dieta favorece la actividad de los osteoblastos, células encargadas de crear nuevo tejido óseo y estructurar la matriz del esqueleto.

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, el zinc interviene en la síntesis de proteínas fundamentales que integran el colágeno, además de desempeñar un rol en la reparación y mantenimiento de la piel.

Este mineral resulta clave para diversos procesos metabólicos relacionados con la salud diaria y contribuye a preservar la integridad de la estructura esquelética.

Qué alimentos que proporcionan Zinc

La deficiencia de zinc debilita el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, según especialistas en nutrición.

Las fuentes alimenticias de zinc se encuentran principalmente en: las carnes magras, los mariscos, las legumbres, los frutos secos y las semillas.

Incluir estos alimentos en la alimentación diaria facilita cubrir los requerimientos recomendados para el organismo y potenciar los beneficios asociados al consumo de este nutriente.

El aporte adecuado de zinc ayuda a reforzar el tejido conjuntivo, brindar soporte a huesos y articulaciones, y promover la regeneración cutánea.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas sociedades médicas han recomendado atender las señales de deficiencia de zinc, que pueden manifestarse en alteraciones de la piel, infecciones recurrentes o debilidad ósea. Los expertos recuerdan que un equilibrio constante en la ingesta de este mineral es crucial para evitar déficits y maximizar sus propiedades.

Ante cualquier consulta sobre la cantidad diaria recomendada, los profesionales aconsejan acudir a fuentes fidedignas y consultar a especialistas para definir los requerimientos individuales.

Cuándo consumir Zinc

Síntomas como infecciones frecuentes, cicatrización lenta y deterioro cognitivo pueden indicar carencia de zinc, pero requieren diagnóstico profesional.

Consumir más de 40 miligramos diarios de zinc puede generar efectos adversos, como náuseas, diarrea, vómitos, malestar estomacal y pérdida de apetito, advirtió la nutricionista Natalie Rizzo. Además, dosis elevadas interfieren con la absorción de magnesio, mineral fundamental para la salud ósea, el sueño y el control de la glucemia.

La Academia de Nutrición y Dietética destaca que el zinc se encuentra tanto en alimentos de origen animal como vegetal. Sin embargo, los fitatos presentes en algunos vegetales dificultan su absorción, lo que representa un desafío para quienes siguen dietas veganas.

Rizzo aconseja incorporar pescado dos veces por semana para obtener zinc y ácidos grasos omega-3, beneficiosos para el cerebro y el corazón. Para quienes no consumen productos animales, la recomendación es buscar fuentes vegetales de zinc de manera regular o consultar sobre la necesidad de un suplemento.