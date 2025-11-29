México

Microsismos alertan a la alcaldía Álvaro Obregón, al momento no se reportan daños

El alcalde de la demarcación emitió un mensaje en redes para informar lo sucedido

Durante la madrugada de este sábado 29 de noviembre, dos microsismos con epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón fueron reportados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), los cuales, aunque perceptibles para algunos habitantes de la zona poniente, no generaron daños ni afectaciones estructurales, de acuerdo con las primeras evaluaciones de las autoridades locales.

El primer evento se registró a las 01:05:42 horas, con una magnitud de 2.2, localizado en Álvaro Obregón, con coordenadas aproximadas Lat 19.36 y Lon -99.24, y una profundidad de un kilómetro. Minutos más tarde, a las 01:19:44 horas, ocurrió un segundo microsismo, esta vez de magnitud 1.9, con epicentro en la misma demarcación y una profundidad igualmente somera.

A través de sus redes sociales, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que hasta el momento no se tenían reportes de daños ni emergencias derivadas de los movimientos telúricos.

Foto: (Captura de pantalla)

“Se registró un sismo de magnitud 2.2 con epicentro en Álvaro Obregón. Hasta el momento sin reportes de daños ni afectaciones. Nuestro equipo de Protección Civil ya inicia recorridos”, publicó el funcionario cerca del amanecer de este sábado, en un mensaje que buscó dar tranquilidad a la población.

Equipos de Protección Civil y personal de seguridad comenzaron inspecciones en colonias donde tradicionalmente se perciben estos movimientos, como zonas asentadas sobre las transiciones geológicas de la sierra poniente. Hasta el cierre de esta nota, los recorridos no han detectado daños ni necesidad de activar refugios o servicios de emergencia.

Microsismos, un fenómeno recurrente en la Ciudad de México

Especialistas han explicado que los microsismos registrados en la CDMX, particularmente en alcaldías como Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Benito Juárez y Cuauhtémoc, suelen asociarse a fallas geológicas menores y a fracturas internas del terreno, muchas de ellas vinculadas a antiguos sistemas volcánicos que conforman la región del Eje Neovolcánico.

Foto: (Captura de pantalla)

A diferencia de los sismos de origen tectónico que se generan en las costas del Pacífico, los microsismos de la capital suelen ocurrir a profundidades muy bajas, generalmente de entre uno y tres kilómetros, lo que puede hacer que magnitudes pequeñas —como 2.0 o 2.3— resulten perceptibles para quienes viven cerca del epicentro. Sin embargo, debido a su energía limitada, rara vez provocan daños materiales.

En los últimos años, la zona poniente de la ciudad ha mostrado actividad sísmica ligera y constante. Esta recurrencia ha sido estudiada por instituciones académicas y científicas que señalan que, aunque los microsismos generan inquietud entre la población, no representan un riesgo mayor. No obstante, recomiendan mantener medidas básicas de protección civil, tener a la mano documentos importantes y conocer las rutas de evacuación.

Los microsismos forman parte de la dinámica natural del subsuelo de la Ciudad de México. Aunque pueden causar alarma, las autoridades insisten en que este tipo de eventos, de baja magnitud, no representan un riesgo considerable, siempre y cuando se mantenga la cultura de prevención.

