Las líderes prehispánicas que transformaron a la nación y que se sumarán al Paseo de las Heroínas en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la incorporación de seis figuras femeninas de ancestras indígenas al Paseo de las Heroínas, que se encuentra a lo largo de la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México y que se inauguró durante su gestión como Jefa de Gobierno de la capital, con el objetivo de visibilizar las contribuciones de las mujeres en la historia mexicana.

La mandataria enfatizó la necesidad de “reivindicar a las mujeres indígenas”, afirmando que su gobierno tiene la responsabilidad de hablar de las grandes heroínas conocidas y anónimas, como parte de las acciones a favor de la igualdad y la erradicación del machismo.

José Alfonso Suárez del Real, asesor de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, detalló que las integrantes que se sumarán al Paseo serán:

Tz’ak-b’u Aha (“La Reina Roja”).

Tecuichpo Ixcaxochitzin (Flor Blanca, hija de Moctezuma).

La Señora 6 Mono (gobernanta mixteca de Huachino).

Xiuhtzatzin (Flor de la tierrita tolteca).

Eréndira (defensora purépecha).

Malintzin (señora de la palabra, traductora).

Buscan reivindicar a Malintzin

Sheinbaum abordó especialmente el caso de Malintzin, señalando que durante siglos ha sido discriminada y estigmatizada como traidora, por lo que en la programación de “Mujeres del Maíz” —una serie de actividades culturales en noviembre— se busca reivindicar su figura.

La jefa del Ejecutivo subrayó que analizar la trayectoria de Malintzin implica discutir abiertamente el machismo y reconocer la historia de las mujeres indígenas, incluidas las gobernantas de pueblos originarios y las mujeres indígenas actuales que han enfrentado discriminación prolongada.

“Las mujeres indígenas son la raíz de México, no habría lenguas originarias sin las mujeres, se llama lengua madre porque son las madres quienes transmiten la lengua, no habría 68 lenguas si no fuera por las mujeres indígenas”, dijo la presidenta en su conferencia mañanera del viernes pasado.

La mandataria reiteró que “México no sería lo que es sin los pueblos originarios”, haciendo énfasis en el papel central de las mujeres en la preservación de la diversidad cultural.

Como parte de las acciones de Mujeres del Maíz, la maestra en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, Margarita Cossich Vielman, anunció que este 28 de noviembre se realizará la Caminata de Malintzin: ¡Qué traidora ni qué la chingada!, que partirá a las 15:00 horas desde el asta bandera del Zócalo de la CDMX, con paradas en Isabel la Católica, Motolinia y Eje Central.

El evento concluirá en el Palacio de Bellas Artes con el Coloquio Internacional “Malintzin: Mujer palabra”, en el que participarán seis mujeres indígenas y ocho investigadoras y lingüistas, quienes ofrecerán perspectivas contemporáneas sobre la figura de Malintzin.