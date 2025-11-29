México

Las líderes prehispánicas que transformaron a la nación y que se sumarán al Paseo de las Heroínas en CDMX

Entre las seis nuevas figuras estará Malintzin, como parte de las acciones para reivindicar su papel en la historia

Guardar
Develación de las esculturas de
Develación de las esculturas de Doña Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra, Sor Juana Inés De La Cruz y Margarita Maza en en el Paseo de las Heroínas. (Foto: Twitter/@Claudiashein)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la incorporación de seis figuras femeninas de ancestras indígenas al Paseo de las Heroínas, que se encuentra a lo largo de la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México y que se inauguró durante su gestión como Jefa de Gobierno de la capital, con el objetivo de visibilizar las contribuciones de las mujeres en la historia mexicana.

La mandataria enfatizó la necesidad de “reivindicar a las mujeres indígenas”, afirmando que su gobierno tiene la responsabilidad de hablar de las grandes heroínas conocidas y anónimas, como parte de las acciones a favor de la igualdad y la erradicación del machismo.

José Alfonso Suárez del Real, asesor de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, detalló que las integrantes que se sumarán al Paseo serán:

  • Tz’ak-b’u Aha (“La Reina Roja”).
  • Tecuichpo Ixcaxochitzin (Flor Blanca, hija de Moctezuma).
  • La Señora 6 Mono (gobernanta mixteca de Huachino).
  • Xiuhtzatzin (Flor de la tierrita tolteca).
  • Eréndira (defensora purépecha).
  • Malintzin (señora de la palabra, traductora).

Buscan reivindicar a Malintzin

Sheinbaum abordó especialmente el caso de Malintzin, señalando que durante siglos ha sido discriminada y estigmatizada como traidora, por lo que en la programación de “Mujeres del Maíz” —una serie de actividades culturales en noviembre— se busca reivindicar su figura.

La jefa del Ejecutivo subrayó que analizar la trayectoria de Malintzin implica discutir abiertamente el machismo y reconocer la historia de las mujeres indígenas, incluidas las gobernantas de pueblos originarios y las mujeres indígenas actuales que han enfrentado discriminación prolongada.

“Las mujeres indígenas son la raíz de México, no habría lenguas originarias sin las mujeres, se llama lengua madre porque son las madres quienes transmiten la lengua, no habría 68 lenguas si no fuera por las mujeres indígenas”, dijo la presidenta en su conferencia mañanera del viernes pasado.

La mandataria reiteró que “México no sería lo que es sin los pueblos originarios”, haciendo énfasis en el papel central de las mujeres en la preservación de la diversidad cultural.

Como parte de las acciones de Mujeres del Maíz, la maestra en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, Margarita Cossich Vielman, anunció que este 28 de noviembre se realizará la Caminata de Malintzin: ¡Qué traidora ni qué la chingada!, que partirá a las 15:00 horas desde el asta bandera del Zócalo de la CDMX, con paradas en Isabel la Católica, Motolinia y Eje Central.

El evento concluirá en el Palacio de Bellas Artes con el Coloquio Internacional “Malintzin: Mujer palabra”, en el que participarán seis mujeres indígenas y ocho investigadoras y lingüistas, quienes ofrecerán perspectivas contemporáneas sobre la figura de Malintzin.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaumancestras indígenasmujeresPaseo de las HeroínasCDMXPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts con más reproducciones

Con las plataformas por streaming, como Spotify, el podcast vive un nuevo boom de popularidad

Ranking Spotify en México: top

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex

¿En dónde se respira el

Miss Universo deja claro si la mexicana Fátima Bosch abandona o no la corona con este video

Rumores aseguran que la tabasqueña piensa dejar su triunfo en respuesta a las acusaciones y controversias recientes

Miss Universo deja claro si

Stranger Things despide México con el ‘Upside Down’ en plena CDMX: esto cuestan los boletos con descuento

Netflix prepara despedida épica para la serie, con spots, realidad virtual y ambientación de los años 80, para los fans mexicanos

Stranger Things despide México con

Turista se enfrenta a salvavidas en Cancún: acusa discriminación por pedirle retirar bandera de México

El joven acusó malinchismo, pero la versión del guardia reveló que la bandera fue colocada en un asta de seguridad

Turista se enfrenta a salvavidas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuatro muertos y seis heridos

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

“El Cenizo” recibe 20 años de cárcel: era el líder más buscado de Los Caballeros Templarios en Uruapan, Michoacán

Una mujer y dos hombres fueron asesinados en balacera en Centro Histórico de Dolores Hidalgo, Guanajuato

“El Goofy” seguirá en prisión tras ser procesado por asesinato del abogado David Cohen por “conflicto laboral”

La estrategia de El Güero ante la justicia de Estados Unidos: los puntos clave de su esperada comparecencia

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo deja claro si

Miss Universo deja claro si la mexicana Fátima Bosch abandona o no la corona con este video

Stranger Things despide México con el ‘Upside Down’ en plena CDMX: esto cuestan los boletos con descuento

Tefi Valenzuela exige derecho de réplica a TV Azteca tras declaraciones de Eleazar Gómez en La Granja VIP

La vez que Limp Bizkit bailó “La Chona” en México y nos recordó que en el nu metal también hay pasos prohibidos

Bárbara de Regil confirma que abandonará México: ¿Es por polémicas y críticas?

DEPORTES

WWE Survivor Series War Games

WWE Survivor Series War Games 2025: cartelera, a qué hora y dónde verlo en vivo el evento desde México

Kenti Robles despeja dudas y asegura que México Femenil jugará sin presión rumbo a Brasil 2027

Bárbaro Cavernario destroza a Místico y Soberano Jr. en la Leyenda Azul y Claudio Castagnoli se alza con el titulo pesado del CMLL

Matías Grande reflexiona sobre un 2025 clave y proyecta su camino hacia la siguiente justa olímpica

Palmeiras vs Flamengo: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de la Copa Libertadores 2025 desde México