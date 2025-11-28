México

Tras desbordamiento, el Río Cazones ahora sufre derrame de combustible: estos son los municipios afectados que se quedarán sin agua

Autoridades detectaron aceite flotando en el cauce

Este viernes se registró un derrame de combustible en el Río Cazones, en Veracruz, el mismo río que se desbordó el pasado mes de octubre. La presencia de aceite flotando en el río obligó a interrumpir las operaciones de bombeo de agua potable desde la bocatoma ubicada frente a la Captación del Sistema de Agua de Poza Rica, a la altura de la localidad de Corralillos.

La CAEV precisó: “A las 06:00 horas de hoy se suspende operación de bombeo desde bocatoma nuevamente por presencia de aceite en el Río Cazones frente a la Captación del Sistema de Agua de Poza Rica a la altura de la localidad de Corralillos”.

Regiones afectadas por el combustible en el Río Cazones

Esta medida dejó sin acceso al servicio a un sector considerable de la población, específicamente a habitantes de de Poza Rica y Coatzintla, que ahora enfrentan la imposibilidad de utilizar el agua para consumo y actividades cotidianas.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el origen exacto del hidrocarburo detectado en el río. No obstante, la CAEV comunicó que ya se solicitó el apoyo de Pemex para llevar a cabo las labores de limpieza necesarias y mitigar el impacto ambiental y social del incidente. La incertidumbre sobre la fuente del derrame incrementa la preocupación de los habitantes, quienes dependen del río Cazones para el abastecimiento de agua.

Recomendaciones de las autoridades para las personas afectadas por la falta de agua

Este episodio se suma a una serie de afectaciones recientes en la región norte de Veracruz, donde las inundaciones previas provocaron derrames de hidrocarburos en diversos cuerpos de agua.

Las autoridades recomendaron a la población adoptar medidas de uso racional del agua y mantenerse informados a través de los comunicados oficiales para conocer el avance en el restablecimiento del servicio. La Oficina Operadora CAEV Poza Rica indicó: “Se sugiere el uso y cuidado del agua, así como estar atentos a los comunicados oficiales de esta Oficina Operadora CAEV Poza Rica”.

A más de un mes del desbordamiento del Río Cazones

Han pasado más de un mes de las intensas lluvias que provocaron el desbordamiento del Río Cazones. Fue pasada la medianoche del 9 de octubre cuando el caudal sobrepasó su nivel.

El desastre dejó a miles de damnificados. Numerosas familias permanecieron en las azoteas de sus viviendas donde incluso instalaron campamentos improvisados ante la imposibilidad de regresar a sus hogares.

Las inundaciones afectaron especialmente a Poza Rica y municipios cercanos, donde el desbordamiento del río resultó en una grave tragedia, con decenas de muertos y desaparecidos.

Ante la magnitud de la emergencia, el Ejército y la Marina implementaron los planes DN-III y Marina, respectivamente, orientados a las labores de rescate de cuerpos, limpieza de escombros y distribución de ayuda entre la población damnificada.

