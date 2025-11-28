México

Qué infusiones ayudan a limpiar la vesícula de manera natural

Varias personas optan por infusiones naturales con el objetivo de reducir la inflamación y favorecer la limpieza de este órgano

Varias personas optan por infusiones naturales con el objetivo de reducir la inflamación y favorecer la limpieza de este órgano. (Freepik)

El malestar relacionado con la vesícula biliar suele manifestarse de manera aguda con dolor en el lado superior derecho del abdomen, náuseas y molestias digestivas. Algunas personas interesadas en abordar estos síntomas de forma urgente han recurrido a infusiones naturales como alternativa casera para intentar desinflamar y limpiar este órgano. En este contexto, diversas plantas han ganado popularidad por su presunto efecto beneficioso sobre la salud biliar.

Entre las hierbas más elegidas para preparar infusiones naturales con este objetivo se encuentra el diente de león. Esta planta contiene compuestos amargos que estimulan la secreción de bilis, lo que facilita la digestión de alimentos grasos y ayuda a reducir la inflamación en casos moderados. Su infusión se prepara al añadir agua caliente sobre una cucharadita de raíz seca y dejar reposar durante varios minutos antes de consumir.

Otra especie frecuentemente recomendada es el boldo. Esta planta sudamericana contiene alcaloides y aceites esenciales con propiedades coleréticas y colagogas, que promueven el flujo de bilis y pueden, según especialistas en fitoterapia, ayudar a aliviar la presión interna de la vesícula biliar. Las infusiones de boldo deben tomarse con moderación debido a la potencia de sus ingredientes activos y la posibilidad de generar molestias digestivas si se supera la dosis recomendada.

Preparaciones de hierbas como el diente de león, boldo y manzanilla aparecen entre las favoritas de quienes buscan mejorar el bienestar biliar mediante remedios líquidos y cambios en la alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alcachofa, disponible en herboristerías como hojas secas, es otra planta valorada en el ámbito de la medicina natural. Consumida en infusión, puede favorecer la depuración hepática y estimular el vaciado biliar. Además de su aplicación directa en bebidas calientes, la alcachofa puede formar parte de una dieta baja en grasas saturadas y rica en vegetales, lo que potencia su impacto positivo sobre la vesícula.

Las infusiones de manzanilla y menta también figuran en los listados de remedios caseros utilizados para aliviar síntomas asociados a la inflamación biliar. Estas plantas poseen efectos antiespasmódicos y digestivos, contribuyendo a calmar la sensación de pesadez y náuseas. Además, resultan bien toleradas por la mayoría de las personas y pueden acompañar otras estrategias como la reducción temporal de comidas copiosas y condimentadas.

Especialistas en medicina integrativa insisten en que la elección de infusiones naturales debe acompañarse de una hidratación adecuada, limitando el consumo de grasas y priorizando alimentos frescos y ricos en fibra. El agua con limón, aunque no es una infusión en sentido estricto, se incorpora al conjunto de remedios líquidos por la creencia de que ayuda a limpiar el sistema digestivo y facilitar la salida de pequeñas partículas acumuladas en la vesícula biliar.

Estas plantas poseen efectos antiespasmódicos y digestivos, contribuyendo a calmar la sensación de pesadez y náuseas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien los tés pueden ofrecer un alivio sintomático temporal en casos leves, la presencia de fiebre, ictericia o dolor persistente requiere evaluación médica urgente para descartar complicaciones como la colecistitis aguda o la obstrucción de los conductos biliares. Las personas con antecedentes de cálculos biliares deben consultar previamente con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento complementario, incluso de origen natural.

La consulta regular con un especialista y la incorporación de hábitos saludables, como el consumo regular de infusiones y una alimentación equilibrada, se perfilan como estrategias integrales para apoyar la función biliar. El seguimiento profesional garantiza seguridad y previene complicaciones en cuadros agudos relacionados con la vesícula biliar.

