México

Pay de queso en horno: prueba este sencillo y sabroso postre

La versión casera de este postre se consolida como tendencia gracias a su sencillez e ingredientes accesibles, ideal para celebraciones y reuniones familiares

Guardar
El pay de queso en
El pay de queso en horno es una de las recetas más preparadas en la actualidad, producto de su practicidad y sabor siempre cautivador. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pay de queso en horno es uno de los postres más buscados actualmente por su textura cremosa y su delicado sabor, capaz de conquistar cualquier mesa. Ya sea como broche de oro para una comida especial o para acompañar un café o té durante la tarde, este clásico favorito tiene un lugar asegurado en la repostería casera.

El origen de esta preparación sencilla se asocia frecuentemente a la tradición europea, aunque su versión horneada ha viajado a muchos países. En América Latina, por ejemplo, es habitual encontrarlo con una base de galleta y relleno de queso crema. Dependiendo de la región, puede llevar matices cítricos con ralladura de limón, rematarse con fruta fresca o acompañarse con salsa de frutos rojos.

La receta de pay de
La receta de pay de limón es una muy popular que ha sabido reinventarse dependiendo del lugar al que llegue. Por ejemplo, hay algunas que la presentan con una base de galleta crujiente, textura cremosa y una superficie ligeramente dorada al horno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este pay es un postre clásico que, cuando se prepara con esmero, se convierte en una auténtica joya de la repostería. Su suave textura y sabor equilibrado pueden cautivar a cualquier paladar, pero alcanzar ese resultado tiene sus trucos.

Ingredientes necesarios para preparar pay de queso en horno

La receta clásica del pay de queso en horno busca obtener una masa esponjosa, perfumada usualmente con canela y un toque de ralladura de limón. El principal secreto es el horneado uniforme y el uso de un buen queso fresco, lo que garantiza un resultado húmedo, dorado y con detalles delicados.

En una receta que rinde entre seis y ocho porciones, dependiendo del tamaño del corte, será necesario:

  • 1 kilogramo de queso fresco de vaca o queso crema
  • 250 gramos de azúcar
  • 100 gramos de mantequilla
  • 4 huevos
  • 150 gramos de harina
  • 0,5 cucharaditas de ralladura de limón
  • 1 pizca de canela en polvo
Los ingredientes para la preparación
Los ingredientes para la preparación o la presentación pueden variar dependiendo del gusto de cada quien. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para la preparación del pay de queso en horno

PASO 1: Calentar el horno a 200 ℃ y engrasar un molde para pay o pastel.

PASO 2: Batir los huevos con el azúcar y la mantequilla fundida hasta lograr una mezcla homogénea y esponjosa.

PASO 3: Triturar el queso fresco junto con la ralladura de limón y la pizca de canela. De esta manera, se incorpora al batido de huevos y azúcar.

PASO 4: Mezclar todo hasta que quede una pasta sin grumos.

PASO 5: Incorporar poco a poco la harina, amasando hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos.

PASO 6: Verter la preparación en el molde, procurando que la altura de la mezcla no supere los 3 cm para un horneado parejo.

PASO 7: Llevar al horno durante media hora, asegurándonos de que la superficie quede dorada y la masa bien integrada.

PASO 8: Retirar y dejar enfriar a temperatura ambiente para un corte firme.

PASO 9: Para un acabado perfecto, utilizar un cuchillo caliente y limpio para cada corte.

Cabe señalar que un horneado controlado también es clave. El pay debe cocinarse a temperatura media, asegurando que la superficie se dore sin llegar a quemarse; así se obtiene un interior húmedo y firme. No menos importante es permitir que el pay se enfríe por completo antes de servirlo, ya que esto ayuda a que conserve su forma y facilite un corte impecable.

El tiempo de enfriamiento es
El tiempo de enfriamiento es una parte fundamental dentro de la preparación y presentación de este postre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas sencillas prácticas convierten al pay de queso en mucho más que un postre tradicional: permiten expresar creatividad en cada preparación. Cuidar la calidad de los ingredientes y respetar las fases clave de la receta garantiza una experiencia memorable tanto en sabor como en presentación, consolidando a este clásico como una de las opciones más apreciadas en cualquier ocasión.

Temas Relacionados

Pay de QuesoPay de Queso en HornoRecetas SencillasRecetas CaserasRepostería CaseraPostremexico-noticias

Más Noticias

Estos son los 3 alimentos dulces que te pueden ayudar a mejorar la elasticidad de la piel

Mejorar nuestro aspecto es posible con una buena alimentación

Estos son los 3 alimentos

Este es el músculo que debes fortalecer para quemar una mayor cantidad de grasa

Incrementar la masa muscular de este zona ayuda usar la grasa incluso cuando se encuentra en reposo

Este es el músculo que

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de

Profepa lanza campaña para proteger a tlacuaches, coyotes y otras especies que transitan por zonas urbanas

La Procuraduría busca fomentar la convivencia responsable con especies silvestres

Profepa lanza campaña para proteger

Estas son las reglas que debes cumplir para que no te quiten tus placas en Edomex

El nuevo esquema de penalizaciones introduce un sistema escalonado que premia la regularidad y busca transformar la cultura vial

Estas son las reglas que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estalla artefacto explosivo en instalaciones

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

Procesan al “Gimy”, sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Karla Díaz responde a las

Karla Díaz responde a las críticas sobre su restaurante en CDMX y califica de crueles los comentarios

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 27 de noviembre: Sergio Mayer Mori quiere unir fuerzas con ‘El Patrón’

Hermana de Sergio Mayer Mori explota contra Natália Subtil por no dejar que su hija visite al habitante de La Granja VIP

Vadhir comparte cómo afronta Aislinn Derbez la muerte de su mamá, Gabriela Michel, y pide empatía

Así se vivió el concierto de ‘Los Bunkers’ en la CDMX

DEPORTES

Chivas y Cruz Azul empatan

Chivas y Cruz Azul empatan y dejan todo para la vuelta en el Olímpico Universitario

Reportan que Sergio Ramos saldría de Rayados de Monterrey al término del Apertura 2025

Pitbull Cruz revela qué boxeadores quieren su cabeza: “Mi trabajo es el que habla por mí”

Miguel Herrera se defiende tras dejar a Costa Rica sin Mundial 2026: “Juzgan como si fueras un criminal”

Por qué el partido México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo tendría problemas