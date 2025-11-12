Pastel de tres leches en vaso: una receta perfecta para cualquier celebración 

Pastel tres leches en vaso, una versión moderna e individual del clásico postre con una textura suave y cremosa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de tres leches en vaso ha conquistado a muchos usuarios por su combinación de esponjosidad y dulzor. Prepararlo en formato individual es perfecto para ocasiones especiales donde cada comensal disfruta de su propio vaso repleto de sabor y cremosidad.

Esta alternativa resulta especialmente conveniente para quienes desean ofrecer una preparación elegante en reuniones, mesas de dulces o celebraciones familiares, y también representa una opción interesante para quienes buscan iniciar un pequeño emprendimiento. La presentación en vaso facilita la decoración dependiendo de la ocasión, permitiendo crear postres visualmente atractivos con técnicas simples.

Este postre además añade una nueva capa de versatilidad a la cocina, ya que se puede acompañar con frutas frescas, canela o crema batida, y su maridaje habitual es con café o infusiones suaves. Incluso hay algunas variaciones que incluyen aroma de licor o coberturas de merengue.

El pastel de tres leches tiene diversas variaciones en su preparación y decoración, pudiendo ser más cremoso, jugoso o dulce dependiendo del gusto de cada persona. (foto: El Mundo en Recetas)

Ingredientes para preparar pastel de tres leches en vaso

La preparación de este pastel en formato individual permite obtener un bizcocho esponjoso que se combina con la tradicional mezcla de las “tres leches” (leche evaporada, leche condensada y crema batida), logrando una textura suave y un sabor dulce característico. La receta, diseñada para ser accesible y con la facilidad de servir porciones individuales, resulta en un bizcocho jugoso, con cremosidad y decorado a gusto que puede ser preparado tanto por principiantes en la cocina como por aquellos que tienen una experiencia en repostería amplia.

Los aditamentos y decoraciones pueden variar entre el gusto de cada persona, así como de la ocasión en la que se prepare. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 taza de harina de trigo

1 taza de azúcar

4 huevos

1 cucharadita de polvo para hornear

1/2 taza de leche entera

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 lata de leche condensada (aproximadamente 395 gramos)

1 lata de leche evaporada (aprox. 360 ml)

Aproximadamente 3 tazas de crema batida

Frutas frescas (fresas, cerezas, duraznos) para decorar

Canela en polvo para decorar

Aditamentos de elección que realcen la preparación

Procedimiento paso a paso para preparar pastel de tres leches en vaso

Paso 1: Precalentar el horno a 180 ℃.

PASO 2: Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla esponjosa.

PASO 3: Añadir la vainilla y la leche para posteriormente mezclarlas suavemente.

PASO 4: Incorporar la harina y el polvo para hornear hasta obtener una masa homogénea.

PASO 5: Verter la mezcla en un molde rectangular engrasado y enharinado.

PASO 6: Hornear durante 25-30 minutos.

PASO 7: Dejar que el bizcocho se enfríe por completo y cortarlo en cubos pequeños.

PASO 8: En un tazón, mezclar la leche condensada, leche evaporada y la crema para batir.

PASO 9: Colocar una capa de cubos de bizcocho en el fondo de cada vaso individual.

PASO 10: Bañar generosamente el bizcocho con la mezcla de tres leches (repetir el procedimiento hasta que el vaso lo permita).

PASO 11: Colocar los vasos en el refrigerador durante al menos 2 horas, para que el bizcocho absorba bien las leches.

PASO 12: Decorar cada vaso con el resto de la crema batida, frutas frescas y los demás complementos.

El pastel de tres leches es la preparación perfecta para reuniones casuales o eventos formales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En definitiva, el pastel de tres leches en vaso no solamente es una delicia para el paladar, sino también una propuesta creativa y funcional que se adapta a diversos contextos. Su presentación individual, su facilidad de preparación y la posibilidad de personalizarlo lo convierten en un postre ideal tanto para celebraciones íntimas como para emprendimientos culinarios