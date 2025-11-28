Línea B del Metro CDMX anuncia obras de renivelación: cierres y vialidades afectadas durante los trabajos Foto: Cuartoscuro

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció que seguirán los trabajos de renivelación en la Línea B. El gobierno de la Ciudad de México inició una serie de trabajos para mejorar las condiciones del Metro CDMX, y una de las intervenciones mayores tras la reapertura de la Línea 1 se concentra en la Línea B.

Durante el fin de semana personal del STC Metro y la Secretaría de Obras realizará labores de reposicionamiento que tendrán lugar en el viaducto elevado que conecta la vía de enlace de la estación Oceanía, la cual conecta con la Línea B y Línea 5 de STC Metro.

Por ello, las autoridades notificaron que habrá cierres viales, por lo que pidieron a la población extremar precauciones, principalmente durante la noche del sábado 29 de noviembre. “Al término del servicio del sábado 29 y la madrugada del 30 de noviembre, se llevarán a cabo maniobras para el reposicionamiento de una trabe en el viaducto elevado, ubicado sobre Circuito Interior y Avenida Oceanía”, explicaron las autoridades.

Cierran Circuito Interior por obras del Metro CDMX

Junto con la Secretaría de Movilidad de la CDMX y el STC Metro modificarán temporalmente la circulación vehicular en el Circuito Interior, por lo que advirtieron a los automovilistas sobre el cierre a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

“Se realizará el cierre de los carriles centrales del Circuito Interior con dirección a La Raza, a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, se lee en el comunicado.

Conductores que transiten por la zona durante la madrugada del domingo deberán considerar rutas alternas para evitar contratiempos. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer la reapertura de los carriles y posibles actualizaciones sobre estas obras de infraestructura.

El STC Metro anunció obras en la estación Oceanía de la Línea B y 5 el 29 y 30 de noviembre (X/ @MetroCDMX)

Para mantener el flujo durante la intervención en el viaducto, se habilitó un desvío: transitar por Avenida 608, realizar el retorno en el distribuidor vial que se encuentra a la altura del Metro Deportivo Oceanía, y reincorporarse finalmente a los carriles laterales del Circuito Interior.

¿La Línea B y 5 del Metro CDMX cerrará por obras de renivelación?

El Metro CDMX subrayó que estas actividades en las Línea B y 5 se programaron en horario nocturno para minimizar el impacto vial, así como el servicio para los usuarios diarios, por lo que garantizó que “las maniobras no afectarán el servicio del Metro”.

El servicio de la Línea B del Metro CDMX se mantendrá en su horario habitual de 05:00 a 24:00 horas, mientras que el domingo las operaciones empezarán a las 07:00 hrs.