México

‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy viernes 28 de noviembre: renuncia de Gertz Manero, nuevo titular de Consejería Jurídica y La Malinche, entre lo destacado

La mandataria Claudia Sheinbaum informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia de este viernes desde Palacio Nacional

Guardar
15:17 hsHoy

Termina la mañanera.

15:12 hsHoy

Presentan la sección Suave Patria, donde se habla sobre carritos de cartón en Tuxpan, Veracruz.

14:55 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que entre los temas prioritarios para la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra garantizar que las carpetas de investigación abiertas avancen hasta convertirse en órdenes de aprehensión, en distintos casos que contribuyan a la pacificación del país.

Indicó que la definición de estas prioridades corresponderá a quien asuma la titularidad de la Fiscalía, y subrayó que la institución requiere una transformación profunda, así como mayores niveles de transparencia.

Sobre el proceso de extradición de Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, Sheinbaum señaló que será el próximo titular de la FGR quien informe sobre los avances del caso. Añadió que uno de los temas que más le preocupa es el combate a las empresas factureras.

En otro anuncio, recordó que el próximo 6 de diciembre, a las 10 de la mañana, se llevará a cabo la celebración por los siete años de la Cuarta Transformación, e invitó al pueblo de México a participar en el acto conmemorativo.

Finalmente, destacó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reconoció que México fue el país donde más disminuyó la pobreza en América Latina, lo cual, dijo, refleja los efectos de las políticas sociales implementadas en los últimos años.

14:43 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la secretaria Alicia Bárcena ha mantenido una postura firme y estricta en la defensa del territorio y la protección de la naturaleza, particularmente frente a empresas mineras canadienses que operan en el país.

Asimismo, señaló que el Gobierno federal ha sido insistente con Grupo México para que cumpla con los compromisos originales adquiridos con las comunidades afectadas por la contaminación del Río Sonora.

Hemos sido muy claros y constantes en exigir a Grupo México que se cumpla lo que se prometió a las comunidades para la limpieza del Río Sonora”, subrayó la mandataria.

Señala que ya se está llegando a un acuerdo por el tema de las 40 horas.

14:28 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en la Consejería Jurídica de la Presidencia se nombrará a un encargado de despacho de manera provisional, mientras se define al titular definitivo del área.

Detalló que el cargo será ocupado temporalmente por Raúl Jiménez, colaborador cercano de Ernestina Godoy. Adelantó que la próxima semana dará a conocer quién quedará de manera definitiva al frente de la Consejería.

En ese contexto, Sheinbaum señaló que espera que, con el próximo nombramiento del nuevo o nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), exista una coordinación aún mayor entre el Gobierno federal y la Fiscalía, siempre con respeto a su autonomía.

Respetamos mucho al doctor Gertz, y ahora con la nueva Fiscalía lo que queremos es que haya todavía más coordinación, respetando la autonomía para garantizar la paz y la seguridad en el país”, afirmó la mandataria.

Finalmente, Sheinbaum informó que en fechas recientes se han realizado detenciones relevantes relacionadas con el caso Ayotzinapa, avances que fueron presentados el pasado jueves a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos.

14:18 hsHoy

Gertz Manero será representante de México en una Embajada

Sobre el acuerdo alcanzado con transportistas el pasado jueves, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que se atenderán las diversas peticiones relacionadas con el sector agropecuario, así como las demandas en materia de seguridad en carreteras y los planteamientos en torno a la Ley de Aguas.

Detalló que para dar seguimiento a estas solicitudes se instaló una mesa de atención en la Cámara de Diputados, donde se analiza cada uno de los puntos, se reciben observaciones y se despejan dudas. Aseguró que, con este mecanismo, se da por concluido el acuerdo inicial, aunque continuará el diálogo permanente con las organizaciones.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no coincide con quienes defienden el privilegio de acaparar el agua, al reiterar que para su gobierno el acceso al agua debe ser un derecho y no una mercancía ni un privilegio.

Nosotros no damos recursos a las organizaciones, eso es del pasado neoliberal. Los líderes se quedaban con una buena parte del recurso; ahora los apoyos se entregan de manera directa”, subrayó la mandataria.

En otro tema, sobre la renuncia de Alejandro Gertz Manero, Sheinbaum informó que le ofreció la posibilidad de incorporarse como representante de México en una embajada, propuesta que fue aceptada. Indicó que en los próximos días se dará a conocer la sede diplomática a la que será asignado.

Finalmente, señaló que iniciará el proceso institucional para definir quién quedará al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), conforme a los mecanismos legales establecidos.

14:10 hsHoy

Al iniciar la sesión de preguntas y respuestas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno está en contra de cualquier forma de discriminación, y subrayó que el machismo es una de sus expresiones más persistentes.

Recordó que, durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se realizó una encuesta sobre discriminación cuyos resultados revelaron que las personas indígenas son el grupo más discriminado, seguidas por quienes enfrentan discriminación por el color de piel y, en tercer lugar, las mujeres.

En ese contexto, Sheinbaum destacó el papel histórico y social de las mujeres originarias al afirmar que “las mujeres indígenas son la raíz de México”, y reiteró su compromiso de impulsar políticas públicas que combatan la desigualdad, el racismo y la violencia de género.

14:04 hsHoy

Hoy se llevará a cabo coloquio de Mujeres del Maíz en Bellas Artes

Ayer dio inicio el programa Mujeres del Maíz y este miércoles continuará en el Palacio de Bellas Artes. Las actividades arrancarán con una caminata que partirá del Zócalo capitalino a las 15:00 horas, avanzará por la calle de Madero y se prevé que arribe a Bellas Artes alrededor de las 16:30 horas.

En el recinto se realizará el Coloquio Internacional Mujeres del Maíz, en el que participarán ocho investigadoras, escritoras y lingüistas, así como seis mujeres indígenas, quienes reflexionarán y dialogarán sobre la figura histórica de Malitzin desde distintas perspectivas culturales, sociales y de género.

13:50 hsHoy

La artista de música versátil indígena Maricela González interpretó una canción en su lengua originaria dedicada a Malitzin, figura histórica clave de la Conquista de México.

Durante su participación, Jesusa Rodríguez explicó que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de dedicar el primer año de su gobierno a las mujeres indígenas representa un acto de justicia histórica y una postura frontal contra el racismo y el clasismo.

Rodríguez señaló que Malitzin supo utilizar su don de lenguas como una herramienta de liberación para salir de la condición de esclavitud en la que se encontraba, pero afirmó que su figura fue calumniada y distorsionada por la misoginia del siglo XX.

Añadió que espera que España ofrezca una disculpa formal a México por los hechos ocurridos durante la Conquista, como un gesto de reconocimiento histórico.

La poeta chicana Inés Hernández también participó con una intervención dedicada a Malitzin, resaltando su papel desde una perspectiva contemporánea y de género.

13:40 hsHoy

La secretaria Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el que participan 53 dependencias del Gobierno federal de manera coordinada.

Explicó que las acciones del programa se desarrollan en las 13 regiones que conforman el estado de Michoacán, y adelantó que en los próximos días las brigadas estarán en municipios como Apatzingán, Aquila, Zitácuaro y Uruapan, entre otros, donde se llevarán a cabo las Ferias del Bienestar para acercar los apoyos a la población.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que como parte de este plan se realiza un recorrido casa por casa en 1 millón 280 mil viviendas de la entidad, con el objetivo de verificar si las familias tienen acceso a los distintos programas sociales.

Señaló que durante todo el mes de diciembre se visitarán todos los municipios del estado, hasta concluir la cobertura total de las viviendas en Michoacán.

Montiel agregó que en estas jornadas participan más de 20 dependencias del Gobierno federal, que trabajan de manera conjunta para ofrecer servicios, información y apoyos directos a la población.

Temas Relacionados

La MañaneraClaudia SheinbaumPalacio NacionalGobierno de MéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

Últimas noticias

Dólar retrocede frente al peso mexicano hoy 28 de noviembre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar retrocede frente al peso

Fuertes lluvias afectarán a nueve entidades del país, Veracruz y Puebla en alerta

Frente frío 16 dejará también ambiente frío; llegará al Caribe al final del día

Fuertes lluvias afectarán a nueve

Stranger Things 5: qué esperar de los próximos episodios y cuándo estrena el Volumen 2 en México

Luego del caótico estreno, a Hawkins aún le quedan algunas horas épicas antes de decir adiós para siempre

Stranger Things 5: qué esperar

Gabriel Milito mantiene viva la esperanza de Chivas rumbo a la vuelta ante Cruz Azul

El técnico argentino destacó que el duelo de ida fue equilibrado y con oportunidades para ambos equipos

Gabriel Milito mantiene viva la

Feria de la Barbacoa en CDMX: cuándo y dónde ir al evento ideal para combatir el frío con sabor tradicional

Reúne a familia y amigos, explora los sabores de la ciudad y haz de estas fechas un pretexto para saborear

Feria de la Barbacoa en

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un conductor enyesado y ebrio

Un conductor enyesado y ebrio chocó en Palermo a dos autos estacionados y se atrincheró en su vehículo

El lado oculto del sexo en la Antigüedad: cómo surgieron los primeros estigmas sobre las enfermedades venéreas

Mercados: las acciones y los bonos sostienen sus ganancias en el cierre de un noviembre volátil

Luis Brandoni sufrió un problema de salud y suspendió las últimas funciones de su obra en Buenos Aires

Crece la tensión entre Milei y la AFA: por qué el Presidente decidió no ir al sorteo del Mundial y qué planea hacer con las Sociedades Anónimas Deportivas

INFOBAE AMÉRICA

Asfura, Moncada y Nasralla: los

Asfura, Moncada y Nasralla: los tres candidatos para suceder a Xiomara Castro en Honduras

Operativo de Israel en el sur de Siria: capturaron a tres terroristas y “varios fueron eliminados”

Crisis cambiaria en Bolivia: el Gobierno estima que en nueve meses los ahorristas podrán recuperar sus dólares

Cuándo sale Stranger Things 5 parte 2: todo lo que sabemos sobre los próximos episodios de la serie

Así es la rutina diaria que protege a los mellizos de George Clooney de la fama

DEPORTES

Antes de la clasificación para

Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto quedó 20° en la única práctica del Gran Premio de Qatar

La chicana de Verón antes del choque de Estudiantes con Central Córdoba: “¿Quién está en el VAR? Te bajan la mística en dos minutos”

Verón rompió el silencio, dijo que no pretende ser presidente de la AFA y aseguró: “Tengo que estar alerta porque esto puede terminar en un descenso”

Anotó 3 triples en 10 segundos sobre el final del partido, dio vuelta el marcador y desató la locura en la clasificación al Mundial de básquet

Lennart Karl, la joya del Bayern Múnich que rompe récords y conquista Europa con solo 17 años