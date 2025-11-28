‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy viernes 28 de noviembre: renuncia de Gertz Manero, nuevo titular de Consejería Jurídica y La Malinche, entre lo destacado

Presentan la sección Suave Patria, donde se habla sobre carritos de cartón en Tuxpan, Veracruz.

Finalmente, destacó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reconoció que México fue el país donde más disminuyó la pobreza en América Latina , lo cual, dijo, refleja los efectos de las políticas sociales implementadas en los últimos años.

En otro anuncio, recordó que el próximo 6 de diciembre, a las 10 de la mañana , se llevará a cabo la celebración por los siete años de la Cuarta Transformación , e invitó al pueblo de México a participar en el acto conmemorativo .

Sobre el proceso de extradición de Karime Macías , exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte , Sheinbaum señaló que será el próximo titular de la FGR quien informe sobre los avances del caso. Añadió que uno de los temas que más le preocupa es el combate a las empresas factureras .

Indicó que la definición de estas prioridades corresponderá a quien asuma la titularidad de la Fiscalía , y subrayó que la institución requiere una transformación profunda , así como mayores niveles de transparencia .

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que entre los temas prioritarios para la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra garantizar que las carpetas de investigación abiertas avancen hasta convertirse en órdenes de aprehensión , en distintos casos que contribuyan a la pacificación del país .

Señala que ya se está llegando a un acuerdo por el tema de las 40 horas.

“ Hemos sido muy claros y constantes en exigir a Grupo México que se cumpla lo que se prometió a las comunidades para la limpieza del Río Sonora ”, subrayó la mandataria.

Asimismo, señaló que el Gobierno federal ha sido insistente con Grupo México para que cumpla con los compromisos originales adquiridos con las comunidades afectadas por la contaminación del Río Sonora .

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la secretaria Alicia Bárcena ha mantenido una postura firme y estricta en la defensa del territorio y la protección de la naturaleza , particularmente frente a empresas mineras canadienses que operan en el país.

Finalmente, Sheinbaum informó que en fechas recientes se han realizado detenciones relevantes relacionadas con el caso Ayotzinapa , avances que fueron presentados el pasado jueves a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos .

“ Respetamos mucho al doctor Gertz, y ahora con la nueva Fiscalía lo que queremos es que haya todavía más coordinación, respetando la autonomía para garantizar la paz y la seguridad en el país ”, afirmó la mandataria.

En ese contexto, Sheinbaum señaló que espera que, con el próximo nombramiento del nuevo o nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) , exista una coordinación aún mayor entre el Gobierno federal y la Fiscalía , siempre con respeto a su autonomía.

Detalló que el cargo será ocupado temporalmente por Raúl Jiménez , colaborador cercano de Ernestina Godoy . Adelantó que la próxima semana dará a conocer quién quedará de manera definitiva al frente de la Consejería .

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en la Consejería Jurídica de la Presidencia se nombrará a un encargado de despacho de manera provisional , mientras se define al titular definitivo del área.

14:18 hs

Gertz Manero será representante de México en una Embajada

Sobre el acuerdo alcanzado con transportistas el pasado jueves, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que se atenderán las diversas peticiones relacionadas con el sector agropecuario, así como las demandas en materia de seguridad en carreteras y los planteamientos en torno a la Ley de Aguas.

Detalló que para dar seguimiento a estas solicitudes se instaló una mesa de atención en la Cámara de Diputados, donde se analiza cada uno de los puntos, se reciben observaciones y se despejan dudas. Aseguró que, con este mecanismo, se da por concluido el acuerdo inicial, aunque continuará el diálogo permanente con las organizaciones.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no coincide con quienes defienden el privilegio de acaparar el agua, al reiterar que para su gobierno el acceso al agua debe ser un derecho y no una mercancía ni un privilegio.

“Nosotros no damos recursos a las organizaciones, eso es del pasado neoliberal. Los líderes se quedaban con una buena parte del recurso; ahora los apoyos se entregan de manera directa”, subrayó la mandataria.

En otro tema, sobre la renuncia de Alejandro Gertz Manero, Sheinbaum informó que le ofreció la posibilidad de incorporarse como representante de México en una embajada, propuesta que fue aceptada. Indicó que en los próximos días se dará a conocer la sede diplomática a la que será asignado.