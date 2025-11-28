México

Fiscal de Michoacán niega tortura contra “El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Torres Piña defiende la legalidad de la detención del sujeto señalado como sospechoso de la muerte del alcalde de Uruapan

El licenciado, detenido por su implicación en el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Durante una conferencia de prensa, Carlos Torres Piña, Fiscal de Michoacán, aseguró que son mentiras las acusaciones de irregularidades y torturas que Jorge Armando “N” El Licenciado, principal sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, manifestó tras ser capturado en Morelia.

El fiscal afirmó que la detención se realizó en el marco de la ley y en flagrancia, debido a que el sujeto portaba droga, un arma de fuego y que además intentó escapar sobornando a los policías con 10 mil dólares. Del mismo modo, el fiscal aseguró que las acusaciones de Jorge Armando “N” tienen como objetivo entorpecer el proceso de investigación.

Además, Torres Piña subrayó que, al ser trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, el detenido firmó un documento en el que manifestó su conformidad y aseguró que su detención había sido realizada con toda legalidad, por supuesto, libre de torturas.

La versión de “El Licenciado”: supuestamente torturado y amenazado por hombres encapuchados

El Licenciado fue capturado en Morelia, junto a él encontraron un arma y droga.| FGE Michoacán

En su versión de la audiencia del pasado miércoles 26 de noviembre, “El Licenciado” aseguró que fue víctima de golpes, torturas, incomunicación y amenazas de muerte contra su esposa por parte de agentes del Ministerio Público. También, acusó de no haber tenido contacto con su familia ni con sus abogados.

En la audiencia, “El Licenciado” negó todo vínculo con el crimen organizado, y se dijo inocente del asesinado de Carlos Manzo. Además, aseguró que tenía una licenciatura en periodismo y que trabajaba como contratista.

Jorge Armando “N” está acusado de coordinar el ataque armado contra el alcalde a través de mensajes de WhatsApp. Su nombre llegó a la investigación de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de que se analizaran los teléfonos de dos sujetos que fueron encontrados asesinados en Michoacán, identificados como Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, ambos vinculados con el ataque ocurrido el pasado 1 de noviembre durante la celebración del Festival de las Velas.

Los detalles de la investigación del caso Manzo: 7 escoltas procesados, uno prófugo y el CJNG involucrado

(Jesús Avilés/ Infobae México)
(Jesús Avilés/ Infobae México)

Entre los detenidos (“El Licenciado” y 7 escoltas de Carlos Manzo) figura el presunto responsable de la muerte de Víctor Manuel “N”, un joven de 17 años que, de acuerdo con la información oficial, habría sido sometido y finalmente neutralizado con la misma arma utilizada en el ataque contra Manzo. Además, la fiscalía señaló que uno de los escoltas del alcalde permanece prófugo, lo que eleva a 8 el número de policías municipales vinculados con el caso.

Durante la primera audiencia, se reveló que una persona cercana al exalcalde habría proporcionado información a los agresores, lo que refuerza la hipótesis de una colaboración interna en el crimen. En paralelo, el pasado miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el asesinato fue planeado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La investigación apunta a Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, como el presunto autor intelectual del ataque. Álvarez Ayala es considerado uno de los principales objetivos de las autoridades y se le identifica como uno de los hombres más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, lo que sugiere que podría ocupar el segundo puesto en la estructura de mando del CJNG.

Temas Relacionados

Carlos ManzoEl LicenciadoMichoacánPolítica Mexicanamexico-noticias

