Estas son las reglas que debes cumplir para que no te quiten tus placas en Edomex

Las multas de tránsito (Gob. Edomex)

A partir del 25 de noviembre de 2025, el Estado de México implementa un nuevo reglamento de tránsito que endurece las sanciones para los conductores y establece criterios claros para el retiro de la placa delantera de los vehículos.

Esta reforma, que abarca los 125 municipios mexiquenses, tiene como objetivo principal reforzar la seguridad vial y reducir los riesgos para peatones y ciclistas.

El nuevo reglamento surge en respuesta al aumento de incidentes en carriles exclusivos y a irregularidades en la identificación vehicular.

Las autoridades estatales, encabezadas por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), han señalado que estas medidas buscan obligar a los conductores a regularizar su situación y cumplir con la normativa vigente.

Por qué te pueden quitar la placa delantera en Edoméx

Entre las principales causas que pueden motivar el retiro de la placa delantera, el reglamento detalla una serie de infracciones graves.

invadir carriles confinados para transporte público, como los del Mexibús

circular, se detenerse, girar o realizar maniobras dentro de ciclovías

uso indebido de carriles reservados para ascenso, descenso, carga o descarga sin autorización

circular con placas vencidas o no vigentes.

falta de calcomanías de identificación o de verificación, la colocación incorrecta de estas

portar placas en mal estado, manipuladas, opacas o cubiertas

conducir transporte público con licencia o permiso vencido.

Es importante que los conductores tomen en cuenta la reglamentación. Crédito: (X/Edomex)

Sanciones para motocicletas

En el caso de motocicletas, se sanciona la ausencia de placa, el permiso expirado o la falta de tarjeta de circulación.

Además, cualquier irregularidad física o documental que impida la correcta identificación del vehículo, así como la carencia de documentación obligatoria para circular en transporte público o motocicletas, puede derivar en el retiro de la placa.

Cómo se retiran las placas en Edomex

El procedimiento de retiro de la placa se diferencia de la retención del vehículo.

Cuando se retira la placa delantera por las infracciones mencionadas, el conductor puede conservar el vehículo y recupera la placa una vez que paga las multas correspondientes.

En contraste, la retención del vehículo se reserva para faltas más graves, como conducir en estado de ebriedad o transportar materiales contaminantes fuera de norma. El nuevo reglamento aclara esta distinción para evitar confusiones entre los automovilistas.

Multas de tránsito en Edomex

En cuanto al esquema de sanciones, el Estado de México abandona el modelo de multas fijas y adopta un sistema proporcional al historial del conductor.

Las multas mínimas se aplican a quienes no tienen infracciones ni adeudos vigentes; las medias, a quienes acumulan entre dos y tres faltas sin pagar; y las máximas, a quienes suman cuatro o más infracciones sin resolver.

Pago inmediato de multas con terminal electrónica, “Handheld” (Gob. Edomex)

Inicialmente, los agentes solo aplicarán la infracción mínima, pero la reincidencia incrementará el monto de la sanción. Este nuevo modelo busca desalentar la reincidencia y premiar el buen comportamiento vial, garantizando que el impacto de la multa sea correctivo y no solo recaudatorio.

La implementación de estas medidas se apoya en operativos, cámaras de vigilancia y sistemas de monitoreo automatizado, lo que permite a las autoridades ejecutar la sanción sin depender exclusivamente de la intervención directa de un agente de tránsito.