El truco de cocina que hará que tus papas fritas queden extra crujientes

Este platillo de la gastronomía mundial continúa cautivando los paladares de propios y extraños gracias a su versatilidad y sencillez. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada iguala el placer universal que producen unas papas fritas caseras extra crujientes y doradas. Este clásico de la cocina internacional tiene adeptos en todo el mundo, y aunque muchos lo consideran inseparable de la comida rápida, conseguir la textura perfecta en casa es totalmente posible. La clave está en algunos trucos de cocción y en el respeto por los tiempos.

Las papas fritas caseras extra crujientes destacan gracias a su técnica de doble cocinado y pequeños trucos que garantizan un exterior dorado intenso y crocante, y un interior suave.

Originarias de Bélgica y Francia, hoy son emblema de la gastronomía mundial. Las recetas caseras permiten personalizarlas: puedes elegir el grosor, dejarlas con o sin piel, y acompañarlas con las salsas favoritas de cada familia.

Las papa fritas se convierten en el acompañamiento perfecto para cualquier ocasión. (Freepik)

Ingredientes necesarios para preparar papas fritas extra crujientes en casa

En esta receta de papas fritas caseras extra crujientes, el objetivo es claro: obtener papas con corteza crujiente y un relleno tierno. El resultado será un acompañamiento perfecto, una botana sencilla pero con un sabor cautivador para todos aquellos con quienes decidamos compartirla.

Para conseguirlo se emplean ingredientes sencillos, tales como unas papas harinosas, un baño de agua con vinagre y dos fases de fritura a temperaturas diferentes. El uso opcional de fécula de maíz es el truco maestro para quienes buscan un “crunch” fuera de serie.

4-5 papas grandes para 5 porciones(ideal tipo russet o Idaho)

Agua fría

2 cucharadas de vinagre blanco

Sal al gusto

Aceite vegetal para freír (girasol, canola o maíz)

Fécula de maíz (maicena) para añadir mayor crocancia

Estas papas fritas caseras extra crujientes destacan por la sencillez de su preparación y sus ingredientes. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para hacer papas fritas extra crujientes en casa

PASO 1: Pelar las papas y cortarlas en tiras con un tamaño uniforme.

PASO 2: Colocar las tiras de papa en un recipiente grande con agua fría y agregarles el vinagre. Deja en remojo al menos 30 minutos (puedes llegar a 2 horas en refrigeración).

PASO 3: Escurrirlas y secarlas minuciosamente con un paño limpio o papel de cocina.

PASO 4: Calentar el aceite a 150℃, para posteriormente freír las papas en tandas pequeñas de 4 a 5 minutos. Deben ablandarse pero no dorarse. Deberás sacarlas y colocarlas sobre papel absorbente.

PASO 5: (Truco fundamental): Espolvorear las papas con una capa muy fina de fécula de maíz y sacudir el exceso antes de la segunda fritura para potenciar el crujiente.

PASO 6: Subir la temperatura del aceite a 190℃. Freír de nuevo las papas en tandas de 2 a 3 minutos, hasta que estén bien doradas y crujientes.

PASO 7: Escurrir sobre papel absorbente y, mientras aún están calientes, añadir la sal para que se adhiera mejor.

PASO 8: Finalmente, deberás servirlas de inmediato, acompañadas de tu salsa preferida o solas.

La preparación de las papas fritas dependerá el gusto de cada persona, pero existe una serie de consideraciones y consejos que pueden ayudar a obtener una mayor crocancia. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es así que las papas fritas caseras extra crujientes demuestran que no es necesario recurrir a la industria ni a la comida rápida para disfrutar de una textura perfecta y un sabor auténtico. Al aplicar técnicas sencillas como el remojo, el secado y la doble cocción, cualquier persona puede transformar un ingrediente cotidiano en una guarnición especial que conquista todos los paladares.