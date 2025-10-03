México

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja heridos a cinco oficiales de Fuerza Civil Nuevo León

Los policías fueron trasladados al hospital vía aérea

Por Anayeli Tapia Sandoval

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo. (Captura
Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo. (Captura de pantalla)

Un ataque armado contra efectivos de la Fuerza Civil de Nuevo León durante labores de investigación en Sabinas Hidalgo culminó con cinco policías heridos y movilizó un amplio dispositivo de seguridad la noche del jueves 2 de octubre.

De acuerdo con información de medios locales, la agresión se registró cuando los oficiales realizaban tareas de inteligencia y fueron sorprendidos por civiles armados que abrieron fuego en su contra.

Todos los lesionados fueron trasladados de inmediato al área metropolitana de Monterrey en un operativo que incluyó el uso de un helicóptero de la corporación.

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja heridos a cinco oficiales de Fuerza Civil Nuevo León. (X/@cesarmty)

Cuatro de los agentes presentaron lesiones menores, mientras que uno más ingresó al hospital y es reportado como estable, aunque con heridas de mayor consideración.

El aterrizaje de la aeronave en la avenida Pino Suárez obligó a cerrar temporalmente esa arteria principal, lo que ocasionó afectaciones viales y movilizó a las autoridades de tránsito para garantizar el traslado seguro de los heridos.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de personas ni bajas entre los presuntos agresores.

Videos difundidos en redes sociales por habitantes del municipio captaron múltiples detonaciones de arma de fuego de grueso calibre y documentaron el temor que generó el enfrentamiento en la comunidad.

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja heridos a cinco oficiales de Fuerza Civil Nuevo León. (X/@cesarmty)

Algunas de las personas que grabaron se encontraban en las calles en el momento de la agresión, por lo que tuvieron que resguardarse detrás y debajo de los automóviles.

El mismo jueves, mientras se atendía la emergencia en Sabinas Hidalgo, un enfrentamiento armado en el municipio de Los Ramones derivó en la detención de nueve sospechosos y en el aseguramiento de nueve armas largas, equipo táctico y material bélico.

La jornada del 2 de octubre resultó especialmente violenta para Nuevo León. Este día también se reportó la desaparición de Blanca Martínez, una mujer de 67 años que padece epilepsia y fue vista por última vez en el municipio de Escobedo, lo que activó una alerta de búsqueda.

Además, una adolescente de 14 años falleció tras un incendio en el municipio de Guadalupe, donde su padrastro intentó salvarla sin éxito.

Aunque no se dio a conocer qué grupos armado enfrentó a los elementos de la Fuerza Civil, cabe recordar que en Nuevo León actúan cuatro grandes cárteles—Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y Cártel del Noreste—junto a diversos grupos locales como Los Meza Flores, el Cártel Independiente de Nuevo León y La Banda de la Explorer.

