A sus 80 años, Luis de Alba ya se resigna a la muerte y así quiere recibirla

Luis de Alba expresa serenidad ante la muerte y comparte su visión sobre el final de la vida en entrevista con TVNotas (Captura de pantalla/YouTube)

La serenidad con la que Luis de Alba, figura emblemática del cine de ficheras mexicano, enfrenta la idea de la muerte ha quedado de manifiesto en una reciente entrevista concedida a la revista TVNotas.

A sus 80 años, el actor y comediante ha compartido no solo su visión sobre el final de la vida, sino también los preparativos que ha realizado para garantizar el bienestar de su familia cuando él ya no esté.

Lejos de temerle a la muerte, Luis de Alba afirma que cada año que pasa le ha permitido valorar más la vida y disfrutar intensamente de su trabajo, al que considera un placer más que una obligación.

“Cada vez que pasan los años y la cercanía a la muerte, me ha hecho valorar más la vida, está decidido que si ahorita me toca o si me toca mañana, ya no pienso en eso, yo ahorita pienso en que voy a estar esta noche haciendo lo que más me gusta y no es trabajar es disfrutar”, dijo el actor a TVNotas.

El actor y comediante mexicano destaca la importancia de disfrutar la vida y su trabajo a los ochenta años (Twitter/LuisDeAlbaMX)

Una muerte fuera del escenario

Esta actitud refleja una aceptación plena del ciclo vital y una entrega total a su vocación artística, que sigue ejerciendo con entusiasmo.

En la conversación, el creador de personajes como “El Pirrurris”, “Crispín”, “El Jarocho” y “Juan Camaney” fue consultado sobre la manera en que desearía morir. Aunque muchos actores han expresado el anhelo de despedirse de la vida sobre un escenario, Luis de Alba prefiere un final distinto.

“Sí, es un punto, no tanto así, yo quiero morir en mi cama, como Dios quiera hombre, ya, cuando llegue será como Dios quiera y yo lo tengo que aceptar y mis hijas y mi mujer están preparados para eso y financieramente también estamos preparados”.

De este modo, el actor subraya su deseo de partir en la intimidad de su hogar, rodeado de sus seres queridos, y destaca la importancia de la aceptación tanto personal como familiar ante lo inevitable.

Luis de Alba revela que ha preparado su testamento para asegurar el bienestar económico de su familia tras su partida (Crédito: luisdealbaoficial (TikTok)

Un testamento en regla y tranquilidad para los suyos

La preocupación por el futuro de su familia ha llevado a Luis de Alba a tomar medidas concretas. El actor confirmó que ya ha dejado en regla su testamento, asegurando que sus hijas y su esposa no enfrentarán dificultades económicas tras su partida.

“Todo está arreglado (del testamento), en vida tienen lo que necesitan”, aseguró, enfatizando la tranquilidad que le brinda haber cumplido con esta responsabilidad.

En cuanto a la herencia, el comediante considera que el mayor legado que puede dejar a sus hijos es la educación.

“La mejor herencia que les puedo dejar de hecho es la que les he dejado, que estudien una carrera y afortunadamente todos son licenciados o una que es chef o la otra hotelera, o sea todos están listos para luchar y vivir muy bien así que ya por eso no me preocupo, me preocupo por mi mujer, pero tampoco por que es una luchadora incansable y pues ya ¿qué más le puedo pedir a la vida?”.

El creador de 'El Pirrurris' prefiere morir en la intimidad de su hogar, rodeado de sus seres queridos (Instagram/@luisdealbaoficial)

De este modo, el actor resalta que sus hijos cuentan con las herramientas necesarias para salir adelante y que su esposa posee la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad.

La salud de Luis de Alba ya había generado inquietud en 2021, cuando un episodio médico encendió las alarmas entre sus allegados y seguidores. Cuatro años después, el actor se muestra preparado para cualquier desenlace, tanto en el plano emocional como en el financiero, y transmite un mensaje de aceptación y gratitud por la vida que ha llevado.