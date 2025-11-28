México

A sus 80 años, Luis de Alba ya se resigna a la muerte y así quiere recibirla

El actor de “El Pirrurris” sorprendió al hablar con honestidad sobre su relación con la muerte y la importancia de disfrutar cada momento junto a su familia

Guardar
Luis de Alba expresa serenidad
Luis de Alba expresa serenidad ante la muerte y comparte su visión sobre el final de la vida en entrevista con TVNotas (Captura de pantalla/YouTube)

La serenidad con la que Luis de Alba, figura emblemática del cine de ficheras mexicano, enfrenta la idea de la muerte ha quedado de manifiesto en una reciente entrevista concedida a la revista TVNotas.

A sus 80 años, el actor y comediante ha compartido no solo su visión sobre el final de la vida, sino también los preparativos que ha realizado para garantizar el bienestar de su familia cuando él ya no esté.

Lejos de temerle a la muerte, Luis de Alba afirma que cada año que pasa le ha permitido valorar más la vida y disfrutar intensamente de su trabajo, al que considera un placer más que una obligación.

“Cada vez que pasan los años y la cercanía a la muerte, me ha hecho valorar más la vida, está decidido que si ahorita me toca o si me toca mañana, ya no pienso en eso, yo ahorita pienso en que voy a estar esta noche haciendo lo que más me gusta y no es trabajar es disfrutar”, dijo el actor a TVNotas.

El actor y comediante mexicano
El actor y comediante mexicano destaca la importancia de disfrutar la vida y su trabajo a los ochenta años (Twitter/LuisDeAlbaMX)

Una muerte fuera del escenario

Esta actitud refleja una aceptación plena del ciclo vital y una entrega total a su vocación artística, que sigue ejerciendo con entusiasmo.

En la conversación, el creador de personajes como “El Pirrurris”, “Crispín”, “El Jarocho” y “Juan Camaney” fue consultado sobre la manera en que desearía morir. Aunque muchos actores han expresado el anhelo de despedirse de la vida sobre un escenario, Luis de Alba prefiere un final distinto.

“Sí, es un punto, no tanto así, yo quiero morir en mi cama, como Dios quiera hombre, ya, cuando llegue será como Dios quiera y yo lo tengo que aceptar y mis hijas y mi mujer están preparados para eso y financieramente también estamos preparados”.

De este modo, el actor subraya su deseo de partir en la intimidad de su hogar, rodeado de sus seres queridos, y destaca la importancia de la aceptación tanto personal como familiar ante lo inevitable.

Luis de Alba revela que
Luis de Alba revela que ha preparado su testamento para asegurar el bienestar económico de su familia tras su partida (Crédito: luisdealbaoficial (TikTok)

Un testamento en regla y tranquilidad para los suyos

La preocupación por el futuro de su familia ha llevado a Luis de Alba a tomar medidas concretas. El actor confirmó que ya ha dejado en regla su testamento, asegurando que sus hijas y su esposa no enfrentarán dificultades económicas tras su partida.

“Todo está arreglado (del testamento), en vida tienen lo que necesitan”, aseguró, enfatizando la tranquilidad que le brinda haber cumplido con esta responsabilidad.

En cuanto a la herencia, el comediante considera que el mayor legado que puede dejar a sus hijos es la educación.

“La mejor herencia que les puedo dejar de hecho es la que les he dejado, que estudien una carrera y afortunadamente todos son licenciados o una que es chef o la otra hotelera, o sea todos están listos para luchar y vivir muy bien así que ya por eso no me preocupo, me preocupo por mi mujer, pero tampoco por que es una luchadora incansable y pues ya ¿qué más le puedo pedir a la vida?”.

El creador de 'El Pirrurris'
El creador de 'El Pirrurris' prefiere morir en la intimidad de su hogar, rodeado de sus seres queridos (Instagram/@luisdealbaoficial)

De este modo, el actor resalta que sus hijos cuentan con las herramientas necesarias para salir adelante y que su esposa posee la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad.

La salud de Luis de Alba ya había generado inquietud en 2021, cuando un episodio médico encendió las alarmas entre sus allegados y seguidores. Cuatro años después, el actor se muestra preparado para cualquier desenlace, tanto en el plano emocional como en el financiero, y transmite un mensaje de aceptación y gratitud por la vida que ha llevado.

Temas Relacionados

Luis de Albamexico-entretenimiento

Más Noticias

Movimiento Ciudadano votará en contra la propuesta de renuncia de Gertz Manero por no haber “causa grave”

El motivo de dejar la titularidad de la Fiscalía General de la República es un presunto nombramiento como “Embajador de México ante un país amigo”

Movimiento Ciudadano votará en contra

David Faitelson se rinde ante Sebastián Abreu tras la victoria contundente de Tijuana sobre Tigres

El cuadro fronterizo se impuso 3 goles por 0 en la ida de los Cuartos de Final

David Faitelson se rinde ante

Hospitalizan a Kunno tras sufrir accidente automovilístico: este es su estado de salud

El participante de “Las Estrellas Bailan en Hoy” tuvo un choque durante la madrugada

Hospitalizan a Kunno tras sufrir

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

La Fuerza Civil informó que se trató de una célula delictiva que intentaba ingresar al estado

Ataque armado a elementos de

Pensión Mujeres Bienestar 2025: en qué letra de beneficiarias va el pago de este mes de noviembre

Adultas mayores de 60 a 64 años de edad, pertenecientes a este programa social reciben un total de 3 mil pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar 2025: en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado a elementos de

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

Procesan al “Gimy”, sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex

Otro golpe del Plan Michoacán: aseguraron explosivos caseros y detuvieron a 7 presuntos delincuentes

Capturan en Chiapas a “El Coreano”, vinculado al reclutamiento de personas en el Rancho Izaguirre

Hallan tres cuerpos dentro de fosa clandestina sobre la carretera Silao-Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Hospitalizan a Kunno tras sufrir

Hospitalizan a Kunno tras sufrir accidente automovilístico: este es su estado de salud

Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez vivieron momentos de tensión al ser detenidos en Canadá

Fuerza Regida recupera el trono en el ranking de canciones de Spotify con este éxito

Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, lanza mensaje tras el arresto de los presuntos asesinos del argentino

Hijo de Alejandro Fernández aclara si su papá estaba borracho y a punto de vomitar en el palenque de Querétaro

DEPORTES

Remodelación Estadio Azteca: estas son

Remodelación Estadio Azteca: estas son las nuevas pantallas que tendrá el recinto para el Mundial 2026

Monterrey vs América: la IA predice el marcador de la vuelta de cuartos de final

Entrenador costarricense demerita a Miguel Herrera por falta de “escuela” para ser técnico tras dejar fuera a los Ticos del Mundial 2026

Chivas vs Cruz Azul hoy EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

¿Qué necesita el América para avanzar a las Semifinales del Apertura 2025?