México

SEP confirma siguiente fin de semana largo: esta es la fecha oficial

La Secretaría de Educación Pública explicó las razones por las que se suspenderán las clases para alumnas y alumnos de nivel básico en todo el país

Guardar
La SEP explicó la razón
La SEP explicó la razón de este siguiente puente vacacional. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) notificó que alumnas y alumnos de nivel básico en el país tendrán un fin de semana largo en los próximos días.

La dependencia educativa federal dio a conocer la fecha oficial en que será el fin de semana largo para estudiantes de nivel básico en el país.

Cabe destacar que en los últimos días se han llevado a cabo suspensiones de clases para estos grados educativos en el país por diferentes razones.

Una de las más recientes suspensiones de clases ocurrió el pasado viernes 14 de noviembre y el lunes 17 del presente mes; la primera por el registro de calificaciones por parte del personal docente y la segunda por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Será en este mes de
Será en este mes de noviembre el siguiente puente vacacional. Crédito: Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais

Por lo tanto, dio como resultado un megapuente para alumnas y alumnos de nivel básico en todo el país.

Ahora, se notificó por parte de la SEP una nueva fecha en la que alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases y será un fin de semana largo.

Además de la información proporcionada, se consultó al calendario oficial de la SEP para saber la fecha exacta en la que alumnas y alumnos de nivel básico no acudirán a clases y será un fin de semana largo para ellas y ellos.

Se trata del próximo viernes 28 de noviembre para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

La SEP reveló la razón por la que estudiantes de estos grados educativos no acudirán a clases en la fecha mencionada anteriormente.

De acuerdo a lo notificado por esta dependencia federal, la razón es por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

En tanto, personal académico, docente y administrativo de cada plantel sí deberá asistir a esta reunión, debido a que se discutirán asuntos importantes sobre las actividades académicas.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

La junta de CTE es una
La junta de CTE es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela. Crédito: Cuartoscuro

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.

Temas Relacionados

SEPSecretaría de Educación PúblicaClasesClases NoviembreNoviembremexico-noticias

Más Noticias

Fiscalía de Guanajuato confirma nueve personas muertas en accidente carretero

La lista de decesos incluye también a una persona que aún no ha sido identificada

Fiscalía de Guanajuato confirma nueve

Cámara de Diputados ‘estrenará’ a Comité de Ética con queja contra Cuauhtémoc Blanco por presunto acoso contra Martha Aracely Cruz

Kenia López Rabadán informó que la Mesa Directiva recibió la queja y la remitió al recién instalado Comité de Ética

Cámara de Diputados ‘estrenará’ a

Evita la cuesta de enero: 10 consejos clave para cuidar tus finanzas en diciembre

Especialistas advierten que el uso desmedido de tarjetas y gastos impulsivos en diciembre puede provocar una fuerte presión económica en enero

Evita la cuesta de enero:

Desde la caída de una reportera hasta un camión de refrescos: conoce los peores accidentes en la “Bajada del Diablo”

Una vez más, esta pendiente de la colonia La Mexicana demuestra por qué es considerada una de las más riesgosas de la Ciudad de México

Desde la caída de una

REDIM denuncia ante la CIDH que 250 mil menores en México están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado

La organización afirmó que hay nueve estados de mayor riesgo, debido a que concentran los factores que favorecen la captación

REDIM denuncia ante la CIDH
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan tres cuerpos dentro de

Hallan tres cuerpos dentro de fosa clandestina sobre la carretera Silao-Guanajuato

Municipio de Chihuahua registra 50% menos asistencia escolar tras enfrentamiento armado entre grupo criminal

Golpe al narco: aseguran más de 400 mil litros de huachicol tras operativos en Nuevo León

Capturan a “El Tato”, líder criminal y presunto responsable del incendio en el bar “Lacoss” de Puebla

Reaprehenden a regidor del PVEM tras salir de la cárcel por “error técnico” en Actopan, Hidalgo

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch toma distancia de

Fátima Bosch toma distancia de Raúl Rocha en medio de rumores de su renuncia a la corona de Miss Universo

Danielle Dithurbide anuncia muerte de colaboradora de ‘Despierta’: “A toda su familia, un abrazo fuerte”

Hilde Krüger: la espía nazi que se infiltró en México en voces de Alfonso Herrera, Ilse Salas y Gael García Bernal

Stranger Things 5 colapsa servidores de Netflix en México y desata caos en redes sociales

Bullet For My Valentine se suma al festival ‘Loserville’ de Limp Bizkit en la Explanada del Estadio Azteca

DEPORTES

Adrián Marcelo causa polémica por

Adrián Marcelo causa polémica por comentarios hacia Sergio Ramos: “Le atribuyen déficit intelectual”

Gilberto Mora empata récord de Rafa Márquez en liguillas con su gol contra Tigres

Tigres vs Tijuana: a qué hora y dónde ver la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

Cuántas veces ha eliminado Monterrey al América en Liguilla

Toluca vs FC Juárez: cuándo, a qué hora y dónde ver la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025