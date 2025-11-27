SEP confirma siguiente fin de semana largo: esta es la fecha oficial

La SEP explicó la razón de este siguiente puente vacacional. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) notificó que alumnas y alumnos de nivel básico en el país tendrán un fin de semana largo en los próximos días.

La dependencia educativa federal dio a conocer la fecha oficial en que será el fin de semana largo para estudiantes de nivel básico en el país.

Cabe destacar que en los últimos días se han llevado a cabo suspensiones de clases para estos grados educativos en el país por diferentes razones.

Una de las más recientes suspensiones de clases ocurrió el pasado viernes 14 de noviembre y el lunes 17 del presente mes; la primera por el registro de calificaciones por parte del personal docente y la segunda por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Por lo tanto, dio como resultado un megapuente para alumnas y alumnos de nivel básico en todo el país.

Ahora, se notificó por parte de la SEP una nueva fecha en la que alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases y será un fin de semana largo.

Además de la información proporcionada, se consultó al calendario oficial de la SEP para saber la fecha exacta en la que alumnas y alumnos de nivel básico no acudirán a clases y será un fin de semana largo para ellas y ellos.

Se trata del próximo viernes 28 de noviembre para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

La SEP reveló la razón por la que estudiantes de estos grados educativos no acudirán a clases en la fecha mencionada anteriormente.

De acuerdo a lo notificado por esta dependencia federal, la razón es por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

En tanto, personal académico, docente y administrativo de cada plantel sí deberá asistir a esta reunión, debido a que se discutirán asuntos importantes sobre las actividades académicas.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE, que realizan escuelas incorporadas a la SEP, es una reunión periódica en la que participa el personal docente y directivo de una escuela.

Su objetivo principal es analizar, tomar decisiones y planificar acciones que mejoren los procesos educativos en el plantel.

Durante estas sesiones, se revisan aspectos relacionados con el avance académico, la convivencia escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes.

El CTE funciona como un órgano colegiado de la escuela, encargado de organizar el trabajo pedagógico y proponer estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Las sesiones suelen desarrollarse de acuerdo con un calendario oficial establecido por la autoridad educativa.

Las decisiones tomadas en estas juntas buscan asegurar la calidad educativa y el cumplimiento de los objetivos planteados en el ciclo escolar.