Cómo identificar que se está revirtiendo el hígado graso: tres señales que indican mejoría pese a ser ‘silenciosas’

La monitorización de la salud a través de pruebas de sangre, dispositivos wearables y hábitos saludables es crucial para detectar la mejora en la condición del hígado graso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reversión del hígado graso es un proceso que suele avanzar de manera silenciosa y sin síntomas evidentes, de acuerdo con especialistas en enfermedades hepáticas en México.

La mayoría de los pacientes no percibe señales claras de mejoría, pero existen indicadores médicos que pueden confirmar avances en el tratamiento, según la Asociación Mexicana de Hepatología y datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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Una enfermedad silenciosa con impacto en millones

En México, 41% de la población adulta presenta hígado graso no alcohólico, según la Asociación Mexicana de Hepatología y el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

El padecimiento afecta a hombres y mujeres por igual y puede cursar de forma silenciosa durante más de diez años. Los especialistas advierten que la reversión es posible en etapas tempranas si se adoptan cambios en el estilo de vida, dieta y actividad física.

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Un cambio sostenido, como la reducción de al menos 10% del peso corporal, permite que hasta 90% de los casos reviertan la acumulación de grasa hepática antes de que el daño sea irreversible, precisó la doctora Graciela Castro, presidenta de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado al medio.

Una ilustración 3D muestra un hígado con depósitos de grasa amarillentos y áreas inflamadas, rodeado por líneas anatómicas azules que sugieren el abdomen humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres señales médicas que indican mejoría

La progresión o reversión del hígado graso suele confirmarse por estudios clínicos y análisis de laboratorio más que por síntomas perceptibles. Según la Guía de Práctica Clínica del IMSS, las siguientes son señales silenciosas que pueden evidenciar mejoría en pacientes bajo tratamiento médico:

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Primero, la disminución de los niveles de enzimas hepáticas en sangre, como ALT y AST, es uno de los principales indicadores de recuperación. El descenso sostenido de estos valores refleja una reducción en la inflamación y el daño hepático, aunque el paciente no experimente cambios notorios en su estado general.

Segundo, los estudios de imagen, especialmente el ultrasonido hepático, pueden mostrar una reducción en la cantidad de grasa acumulada en el hígado. Los médicos utilizan este método no invasivo cada seis meses para monitorear el avance, ya que el contenido graso menor al 5% de la superficie hepática indica remisión.

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Tercero, la pérdida de peso gradual y sostenida se asocia directamente con la mejora clínica. La Guía del IMSS establece que perder entre 3% y 5% del peso inicial mejora la esteatosis, mientras que una reducción de 10% o más puede lograr remisión en 97% de los pacientes evaluados.

El papel de los exámenes de laboratorio y el seguimiento médico

La Asociación Mexicana de Gastroenterología recomienda realizar estudios de sangre periódicos para evaluar el estado del hígado. El control de los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos complementa el monitoreo, ya que la mejora en estos parámetros suele acompañar la reversión del hígado graso.

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La Asociación Mexicana de Gastroenterología recomienda realizar estudios de sangre periódicos para evaluar el estado del hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La biopsia hepática se reserva para casos con riesgo elevado de esteatohepatitis o fibrosis avanzada, mientras que el ultrasonido y las pruebas de función hepática son suficientes para la mayoría de los pacientes en seguimiento, informa la Guía clínica del IMSS. El proceso de evaluación y control debe repetirse cada seis meses.

Cambios en el estilo de vida y recomendaciones de especialistas

Los expertos coinciden en que la alimentación saludable y la actividad física regular son las bases del tratamiento. Modificar la dieta para reducir grasas y azúcares, aumentar el consumo de fibra y evitar el alcohol puede frenar la progresión y revertir la acumulación de grasa hepática.

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En casos seleccionados, los médicos pueden recomendar tratamiento farmacológico, como pioglitazona o vitamina E en pacientes con esteatohepatitis comprobada, según la Guía clínica del IMSS. El uso de medicamentos siempre debe estar supervisado por un especialista en hepatología.

Detección temprana y perspectivas de control

El hígado graso puede revertirse en etapas iniciales si se identifican los factores de riesgo y se inicia un seguimiento médico oportuno. La detección es clave para evitar que la enfermedad avance a fibrosis o cirrosis, condiciones que requieren intervenciones más complejas.

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El diagnóstico temprano, la reducción de peso y el control de enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión y colesterol alto son las estrategias más efectivas para mejorar la salud hepática. Los pacientes deben consultar a su médico ante cualquier sospecha y mantener un control regular para recibir orientación personalizada.