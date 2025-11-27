México

Ideas para armar un disfraz de Las Guerreras K-pop y asistir al concierto en CDMX

Los personajes de la exitosa película de cazadoras de demonio se han convertido en la sensación de la moda entre quienes asistirán al evento

Los disfraces de Las Guerreras
Los disfraces de Las Guerreras K-pop se convierten en tendencia para el concierto tributo en Ciudad de México. (Netflix)

A unos días del segundo concierto tributo de Las Guerreras K-pop en Ciudad de México, se han vuelto tendencias los disfraces inspirados en los personajes Rumi, Mira y Zoey, protagonistas de la exitosa película de cazadoras de demonio.

Las propuestas han capturado la atención de quienes buscan un atuendo original y actual para el esperado concierto, pues la popularidad de las figuras se ha visto impulsada por momentos icónicos como la interpretación de la canción “Golden” de Huntrix.

Rumi, Mira y Zoey inspiran
Rumi, Mira y Zoey inspiran atuendos originales entre los fans del K-pop gracias a su popularidad en la película de cazadoras de demonio. (Captura: Netflix)

Disfraz hecho en casa de Las Guerreras K-pop, ideal para el concierto en CDMX

Para quienes desean recrear el icónico look de Las Guerreras K-pop de manera fiel, existen algunos los elementos esenciales que componen el disfraz y no pueden faltar.

La base principal consiste en una falda o short blanco, combinados con un top blanco si se busca parecerse a Rumi, o negro para quienes prefieren los estilos de Mira y Zoey. A la vestimenta se suma una torerita o saco corto negro, junto con botas largas negras o botines acompañados de calcetas negras que lleguen por debajo de la rodilla.

En caso de que los elementos no se tengan en casa, se pueden encontrar fácilmente en mercados de ropa de segunda mano o tianguis, lo que permite armar el atuendo sin grandes complicaciones.

Cinturones y hombreras doradas, junto
Cinturones y hombreras doradas, junto con diamantina o perlas, aportan autenticidad y brillo al vestuario de Las Guerreras K-pop. (Netflix)

En caso de buscar un acabado más auténtico, se recomienda añadir un cinturón dorado y cadenas a la falda o short, así como hombreras doradas para lograr una silueta más cercana al vestuario original.

Sin importar el estilo que se eliga, se sugiere personalizar el saco y el top con diamantina o perlas doradas, aportando brillo y un toque escénico al conjunto.

Peinado de Las Guerreras K-pop

El peinado es otro de los aspectos distintivos de los personajes. A Rumi se reconoce por su larga trenza morada que recorre la cabeza, un estilo que, aunque complejo, resulta emblemático.

Por su parte, Mira es identificada como la más fashionista del grupo, luce dos coletas altas y largas, mientras que Zoey opta por coletas que simulan antenas y mechones cortos que enmarcan su rostro.

Si se busca recrear por completo el atuendo, se sugiere consultar tutoriales de creadoras de contenido para replicar los peinados y así conseguir el disfraz completo.

El concierto tributo de Las
El concierto tributo de Las Guerreras K-pop en el Teatro Xola Julio Prieto permite revivir coreografías y melodías icónicas del fenómeno K-pop. (Netflix)

En caso de buscar un disfraz ya confeccionado, existen alternativas en tiendas y plataformas digitales, pero la mayoría de las opciones disponibles en línea están dirigidas a público infantil.

Cuándo y dónde será el concierto de La Guerreras K-pop en México

El evento se realiza en el Teatro Xola Julio Prieto y arrancó sus funciones el 16 de noviembre, pero aún se ofrecerán más el 30 de noviembre. Durante aproximadamente noventa minutos, el público puede revivir las coreografías y melodías emblemáticas de la película, en un ambiente inmersivo diseñado para que los asistentes se sientan parte del fenómeno K-pop.

